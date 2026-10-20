Amanda Seyfried es criticada por sus declaraciones sobre Elizabeth Holmes en el documental ‘You Can See Everything’

Algunos espectadores acusaron a la actriz de hipocresía después de que mostrara simpatía hacia Holmes

Amanda Seyfried, actriz conocida por sus interpretaciones en ‘Chicas pesadas’, ha provocado una controversia en redes sociales tras su participación en el documental ‘You Can See Everything’. La actriz, que anteriormente interpretó a Elizabeth Holmes en la exitosa miniserie ‘The Dropout’, vuelve a involucrarse en la historia de la fundadora de Theranos, aunque esta vez desde una perspectiva diferente. Sus declaraciones y reacciones durante la producción han dividido a los espectadores, algunos de los cuales cuestionan su postura frente a la empresaria condenada por fraude.

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¿Por qué Amanda Seyfried está siendo criticada por sus declaraciones sobre Elizabeth Holmes?

El documental ‘You Can See Everything’ dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, se estrenó el 16 de octubre de 2026 y examina los últimos 34 días de libertad de Holmes antes de ingresar a prisión. La producción también explora sus intentos por recuperar el control de su imagen pública después del escándalo que terminó con el colapso de Theranos.

Amanda Seyfried en ‘The Dropout’ (imagen: IMDb)

Según Page Six, Seyfried participa en el documental recreando conversaciones que Fielder mantuvo con Holmes después de su encarcelamiento. Durante la película, la actriz comienza a mostrar una creciente simpatía hacia la empresaria, especialmente al reflexionar sobre su vida personal y su relación con Billy Evans.

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Sin embargo, la situación cambia cuando Holmes cuestiona la manera en que fue representada en ‘The Dropout’. Algunos espectadores consideraron que Seyfried reaccionó de forma contradictoria al defender inicialmente a la empresaria y posteriormente justificar su participación en la dramatización televisiva. Un usuario de X expresó:

“Que Amanda Seyfried defendiera a Holmes presentándola como víctima de la manipulación masculina —para luego, cuando Holmes la acusó de participar en una versión sensacionalista del escándalo de Theranos, reaccionar de forma desmedida alegando que «solo es televisión»— resultó verdaderamente despreciable.”

Otro espectador cuestionó que la actriz mostrara solidaridad con Holmes hasta que comenzó a discutirse su propia responsabilidad en la representación de los acontecimientos.

Las reacciones del público están divididas

Las críticas no fueron unánimes. Mientras algunos usuarios acusaron a Seyfried de hipocresía, otros defendieron su participación y señalaron que sus cambios de opinión forman parte de la propuesta del documental.

Uno de los espectadores escribió:

“Imagínate salir de esto culpando a Amanda Seyfried. La cuestión es que la propia Amanda cambia de opinión sobre Elizabeth Holmes. También Nathan Fielder. También el público. Ese es el punto clave.”

Otra persona destacó que Seyfried sí reflexiona sobre las posibles consecuencias de su trabajo, mientras que Holmes no parece reconocer plenamente los daños ocasionados a otras personas.

La controversia también incluye cuestionamientos sobre la relación entre Seyfried y Fielder, especialmente por las sospechas que la actriz expresa acerca de las intenciones del documentalista.

Fox News Digital contactó al representante de Seyfried para solicitar comentarios, aunque hasta la publicación de su artículo no se había informado de una respuesta.

¿Qué ocurrió con Elizabeth Holmes y por qué Amanda Seyfried interpretó su historia?

Holmes fundó Theranos con la promesa de revolucionar los análisis médicos mediante una tecnología capaz de realizar múltiples pruebas utilizando cantidades mínimas de sangre. Sin embargo, las investigaciones revelaron graves problemas con las afirmaciones de la compañía.

Elizabeth Holmes en ‘You Can See Everything’ (imagen: A24)

En enero de 2022, fue declarada culpable de cuatro cargos federales relacionados con fraude a inversionistas. Posteriormente recibió una sentencia de 11 años y tres meses de prisión e ingresó al centro penitenciario federal de Bryan, Texas, el 30 de mayo de 2023.

Su historia inspiró ‘The Dropout’, producción de Hulu estrenada en 2022, donde Seyfried interpretó a la empresaria.. Su actuación recibió numerosos elogios y le permitió ganar un Emmy y un Globo de Oro.

Ahora, ‘You Can See Everything’ vuelve a examinar el caso desde una perspectiva distinta, planteando interrogantes sobre la responsabilidad de quienes representan acontecimientos reales y las diferencias entre la imagen pública de una persona y la percepción que tiene de sí misma.

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