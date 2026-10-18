‘Street Fighter’: Callina Liang revela nuevos detalles sobre su duro entrenamiento para convertirse en Chun-Li

Callina Liang compartió nuevos detalles sobre la preparación física que realizó para interpretar a la increíble Chun-Li en la recién estrenada película de Street Fighter. En declaraciones a DiscussingFilm, la actriz de 26 años explicó cómo trabajó para trasladar a la pantalla los movimientos de la peleadora y qué dificultades encontró durante ese proceso. No todos los actores de personajes legendarios y consagrados reciben el apoyo del fandom establecido, pero el caso de Liang estuvo lleno de fortuna y buena fe.

Callina Liang y los nuevos detalles de su entrenamiento

Convertirse en Chun-Li implicó aprender a ejecutar acciones que debían lucir totalmente verosímiles frente a la cámara. Liang relató que sus entrenadores le advirtieron sobre la dificultad de representar a una experta en patadas, y fue esa observación le permitió entender mejor el trabajo que tenía por delante, es decir, dominar la coordinación y conseguir que los movimientos parecieran parte natural de su forma de pelear.

La preparación comenzó antes de su llegada a Australia y aumentó al acercarse la filmación: “Dos horas de entrenamiento todos los días antes de llegar a Australia, y luego fueron cuatro horas todos los días durante seis semanas antes de que dijéramos acción frente a la cámara”, explicó. Sus entrenadores le explicaron que hacerla parecer una profesional de las patadas resultaba más difícil que darle la apariencia de una boxeadora experimentada.; su reacción fue aceptar que tendría que esforzarse más.

Callina Liang (Foto: Instagram)

Entre las herramientas que utilizó estuvieron las bandas de resistencia: “Tenía bandas de resistencia en las piernas y tuve que aprender a mantener el equilibrio sobre una sola pierna”. También habló sobre cómo extendía y recogía la pierna una y otra vez, y que repetir esos movimientos fue una de las prácticas que más le ayudaron durante la preparación.

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Las sesiones incluyeron patadas con giro y patadas con salto, además de algunas caídas: “También me caí un par de veces; recuerdo que tenía moretones por todas partes”, señaló. La experiencia tuvo momentos difíciles, aunque Liang la recordó con entusiasmo por lo aprendido. Tal esfuerzo también contribuyó al cambio físico que buscaba para Chun-Li. Liang explicó que el entrenamiento se concentraba tanto en sus piernas que el aumento muscular acompañó la práctica de las coreografías. “Me pareció muy terapéutico”, conlcuyó.

Sus comentarios previos

La actriz ya había hablado con Empire sobre la alimentación que siguió durante su etapa de aumento de masa muscular, como el hecho de que consumió doce huevos diarios. También comentó que debía comer cada dos horas y que esa frecuencia llegó a provocarle náuseas. En aquella entrevista, Liang reveló que practicó taekwondo, muay thai y wushu, con especial atención al trabajo de piernas. Al terminar el rodaje, afirmó que cada uno de sus muslos había aumentado seis centímetros y medio.

También recurrió al videojuego para estudiar al personaje, pues contó que grababa los movimientos de Chun-Li en cámara lenta con su teléfono y después los revisaba, lo cual le permitía observar las acciones con detenimiento y tener referencias para interpretarlas.

Callina Liang en el set de Street Fighter (Foto: X)

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¿De qué trata Street Fighter?

La nueva adaptación del videojuego de Capcom sitúa su historia en 1993. Ryu y Ken Masters, interpretados por Andrew Koji y Noah Centineo, están distanciados cuando Chun-Li los busca para participar en el Torneo Mundial de Guerreros. La invitación los lleva de vuelta al combate y pone en movimiento una historia atravesada por conflictos que todavía tienen pendientes.

Kitao Sakurai dirige la película, cuyo reparto también incluye a David Dastmalchian como M. Bison y a Cody Rhodes como Guile. Jason Momoa interpreta a Blanka, y Curtis Jackson, conocido como 50 Cent, aparece como Balrog. La producción lleva al cine a varios de los combatientes de la franquicia, con actores y figuras de otras disciplinas en sus filas.

Hasta el momento Street Fighter ha recaudado 51 millones de dólares en la taquilla mundial.