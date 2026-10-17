¿De qué trata ‘Bajo la superficie’, la nueva serie de Netflix que ha sido un éxito de audiencia?

La historia sigue a un pescador que intenta proteger a su familia y a su comunidad de una misteriosa criatura

‘Bajo la superficie’ (‘Below’) se ha convertido en uno de los estrenos más exitosos de Netflix durante octubre de 2026. La miniserie de suspenso y terror, protagonizada por Josh Hartnett, ha conseguido atraer a millones de espectadores con una historia que combina criaturas marinas, misterios familiares y los conflictos de una pequeña comunidad pesquera. Su popularidad ha crecido rápidamente desde su llegada a la plataforma y actualmente ocupa el primer lugar mundial entre las series más vistas de Netflix, de acuerdo con FlixPatrol.

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Creada por Jesse McKeown, quien anteriormente trabajó como guionista en ‘The Umbrella Academy’, la producción ha llamado la atención por su ambientación en Terranova, Canadá, y por recuperar elementos característicos del cine de monstruos. Su propuesta también ha sido comparada con las historias de Stephen King y Steven Spielberg, debido a la manera en que presenta una amenaza sobrenatural dentro de una comunidad aparentemente tranquila.

Póster de ‘Bajo la superficie’ (imagen: IMDb)

¿De qué trata ‘Bajo la superficie’, la nueva miniserie de Netflix?

Estrenada el 8 de octubre de 2026, ‘Bajo la superficie’ sigue a Calvin Penney, un pescador que vive en Snook’s Arm, una pequeña localidad ficticia de Terranova. El protagonista intenta mantener unida a su familia mientras continúa atormentado por la misteriosa muerte de su padre, ocurrida décadas atrás.

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Su vida cambia cuando una criatura marina desconocida comienza a atacar a los habitantes del pueblo. Ante la creciente amenaza, Calvin debe proteger a sus hijos y encontrar una manera de evitar que la comunidad desaparezca. Para conseguirlo, une fuerzas con Fonda Howander, una investigadora marina que llega a la región y comienza a descubrir los secretos que rodean al lugar.

La historia combina el suspenso sobrenatural con un drama familiar que aborda las dificultades económicas de las comunidades pesqueras, sus tradiciones y los cambios que amenazan su forma de vida.

Según explicó Jesse McKeown a Netflix, la elección de Terranova estuvo relacionada con su fascinación por el paisaje y sus habitantes:

“Llevo muchos años viniendo a Terranova, y se ha convertido en parte de mi vida.”

Josh Hartnett y Mackenzie Davis en ‘Bajo la superficie’ (imagen: Netflix)

El creador también destacó que buscaba desarrollar una historia de grandes dimensiones en un entorno caracterizado por su aislamiento geográfico y sus particulares tradiciones culturales.

¿Cuántas reproducciones consiguió ‘Bajo la superficie’ en Netflix?

El desempeño comercial de ‘Bajo la superficie’ ha superado las expectativas para una producción canadiense. Según los datos oficiales de Netflix publicados por Deadline, la miniserie consiguió 17 millones de visualizaciones entre el 8 y el 11 de octubre, convirtiéndose en el estreno más visto de una producción canadiense en la historia de la plataforma.

Durante la semana del 5 al 11 de octubre, también alcanzó el primer puesto mundial entre las series de habla inglesa, por encima de ‘Al este del Edén’, que registró 12.6 millones de visualizaciones, y ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’, que obtuvo 4.1 millones.

La producción acumuló además 69.3 millones de horas reproducidas durante ese periodo. Su popularidad ha continuado en los días posteriores, manteniéndose en la primera posición de las clasificaciones internacionales de las series más vistas.

¿Quiénes protagonizan ‘Bajo la superficie’?

El reparto está encabezado por Josh Hartnett, quien interpreta a Calvin Penney, mientras que Mackenzie Davis da vida a la investigadora Fonda Howander. También participa Charlie Heaton, conocido por su trabajo en ‘Stranger Things’, como Wade Penney, uno de los hijos del protagonista. Completan el elenco Ruby Stokes, Rohan Campbell, Willow Kean y Kaleb Horn.

Mackenzie Davis en ‘Bajo la superficie’ (imagen: Netflix)

Para interpretar a un pescador de Terranova, Hartnett pasó tiempo con habitantes de la región, aprendió sobre las actividades pesqueras y obtuvo una licencia para manejar embarcaciones. También escuchó diariamente programas de radio locales para familiarizarse con el particular acento de la zona.

En una entrevista con Netflix, el actor explicó que su investigación le permitió descubrir cómo la vida de los pescadores está estrechamente relacionada con los misterios del océano:

“Todo eso de las criaturas misteriosas no parece estar fuera del terreno de lo posible cuando escuchas relatos de pescadores reales o de personas que pasan mucho tiempo en el mar.”

Durante su preparación, Hartnett también tuvo la oportunidad de observar ballenas jorobadas mientras acompañaba a pescadores locales, una experiencia que modificó su percepción sobre el mar.

¿‘Bajo la superficie’ tendrá una segunda temporada?

Aunque el éxito de audiencia podría despertar el interés por continuar la historia, ‘Bajo la superficie’ fue concebida originalmente como una miniserie independiente de seis episodios.

Josh Hartnett en ‘Bajo la superficie’ (imagen: Netflix)

En una entrevista con Variety, Josh Hartnett reconoció que no había considerado seriamente la posibilidad de retomar su personaje, precisamente porque la producción estaba diseñada para contar una historia completa.

“No lo he pensado en absoluto, porque se suponía que iba a ser una obra totalmente independiente.”

Sin embargo, el actor mencionó que le parecería interesante explorar cómo Calvin y Wade se desenvolverían fuera de su comunidad, aunque también considera que el escenario de Terranova es fundamental para la identidad de la serie.

Por ahora, Netflix no ha anunciado oficialmente una segunda temporada. Los seis episodios de ‘Bajo la superficie’ se encuentran disponibles en la plataforma.

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