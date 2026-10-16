‘Alas de sangre’ ya tiene a Violet y Xaden: Quiénes son los actores que protagonizarán la adaptación de la saga literaria viral

La adaptación televisiva de Alas de sangre acaba de dar el paso más importante de todo su desarrollo: ¡los papeles de Violet Sorrengail y Xaden Riorson ya tienen intérpretes! La producción de Prime Video llevará a la pantalla la historia de Rebecca Yarros, cuyos lectores convirtieron el romance entre jinetes de dragones en uno de los fenómenos editoriales más comentados en redes sociales.

¿Quiénes son los actores elegidos para Alas de Sangre?

La elección de la pareja protagonista resuelve la principal incógnita del proyecto, que recibió luz verde como serie en mayo, en medio de intrigas y cuestionamientos. Ambos actores cuentan con experiencia en televisión y han participado en producciones de fantasía. Los nombres ya están sobre la parrilla… ¿tienen la aprobación de los fans?

Esther McGregor, de 24 años, interpretará a Violet Sorrengail, la joven obligada a prepararse como jinete de dragón cuando ella en realidad prefiere dedicarse a los libros y la escritura. La actriz es hija de Ewan McGregor y de la diseñadora de producción Eve Mavrakis. Su apellido nos resultará muy familiar a los seguidores de Star Wars, aunque su trayectoria ya viene con personajes en proyectos alejados de la galaxia que hizo famoso a su padre.

Esther McGregor será Violet Sorrengail en Alas de Sangre (Foto: Getty)

El público de Prime Video puede reconocerla por su trabajo como Mirren Sinclair Sheffield en Éramos mentirosos, otra adaptación literaria. También participó en Obi-Wan Kenobi, serie protagonizada por su padre en Disney+, y en la serie High School. De acuerdo con Variety, entre sus siguientes trabajos está Life Is Strange, una producción que añadirá otra adaptación a su carrera antes de verla enfrentar los peligros de Basgiath.

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Emilio Sakraya, de 30 años, dará vida a Xaden Riorson, el otro personaje central de esta historia. El actor alemán tiene experiencia tanto en cine como en televisión, y su trayectoria incluye las series Tribus de Europa y Warrior Nun. Con Xaden, Sakraya asumirá un papel conectado al atractivo principal y romántico de los libros, es decir, la relación con Violet que comienza atravesada por la hostilidad y se transforma poco a poco en una atracción apasionada que complica todavía más la vida de ambos.

La intervención de Michael B. Jordan

Michael B. Jordan, ganador del premio Oscar a Mejor actor por Pecadores, participa en Alas de sangre como productor ejecutivo mediante su compañía Outlier Society, junto con Elizabeth Raposo. La empresa tendrá el reto gigantesco de convertir una historia conocida por millones de lectores en una narración televisiva con sus propios tiempos y necesidades. Jordan también estuvo presente en la presentación de Amazon en la que se anunció la aprobación de la serie, acompañado por integrantes del equipo creativo y Rebecca Yarros.

Emilio Sakraya será Xaden Riorson en Alas de Sangre (Foto: X)

La responsable de conducir la serie será Meredith Averill, quien también ejercerá como productora ejecutiva. Lisa Joy dirigirá el episodio piloto y participará en la producción mediante Kilter Films, junto con Jonathan Nolan y Athena Wickham. El equipo incluye además a Liz Pelletier y Sherryl Clark, de Premeditated Productions. La adaptación cuenta así con varias compañías involucradas en su desarrollo.

¿De qué trata Alas de Sangre?

Violet Sorrengail es la protagonista de esta fantasía romántica, tiene veinte años y había imaginado una vida entre libros, dedicada al trabajo de los escribas. Su madre, una general de aparente sangre fría, decide que deberá ingresar al entrenamiento para convertirse en jinete de dragón. La protagonista termina así en el Colegio de Guerra de Basgiath, donde una mala decisión te cuesta la vida, literalmente.

La popularidad del primer libro recibió un impulso decisivo de BookTok, la comunidad de lectores de TikTok que cada día crea innumerables horas de contenido. Time documentó en 2023 que las etiquetas relacionadas con la novela y Yarros habían acumulado más de mil millones de visualizaciones. Para entonces, Alas de sangre ya había vendido más de dos millones de ejemplares en el mundo. La saga comenzó con Alas de sangre en mayo de 2023 y continuó con Alas de hierro en noviembre de ese año y Alas de ónix en enero de 2025. El plan contempla cinco novelas principales.

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