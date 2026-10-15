‘The Batman Part II’: Steven Soderbergh terminará el rodaje ante la ausencia de Matt Reeves

La producción de ‘The Batman Part II’ continuará con un importante cambio detrás de cámaras. Steven Soderbergh, reconocido por dirigir películas como ‘Traffic’ (2000) y ‘Ocean’s Eleven’ (2001), se incorporará al proyecto de DC Studios para completar las últimas semanas de filmación, mientras Matt Reeves atiende un asunto familiar que lo obligó a suspender temporalmente sus actividades. Ambos cineastas colaborarán para garantizar que la secuela protagonizada por Robert Pattinson mantenga la visión establecida por su director original.

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¿Por qué Steven Soderbergh terminará el rodaje de ‘The Batman Part II’?

De acuerdo con información exclusiva de Deadline, la producción de ‘The Batman Part II’ fue suspendida recientemente después de que Reeves tuviera que ausentarse para atender una situación familiar. Ante esta circunstancia, Steven Soderbergh, quien ha expresado su admiración por el trabajo de Reeves, se ofreció a colaborar para completar la fotografía principal.

Steven Soderbergh (imagen: AP)

DC Studios confirmó la incorporación del ganador del Óscar mediante un comunicado:

“Debido a que Matt Reeves sigue atendiendo un asunto familiar, Steven Soderbergh —quien admira el trabajo de Matt— se ha ofrecido a intervenir y, con el pleno respaldo de DC Studios, ayudará al guionista y director a completar las últimas semanas del rodaje principal de ‘The Batman Part 2’. Matt y Steven trabajarán en estrecha colaboración con el elenco y el equipo técnico para hacer realidad la visión que Matt tiene de la película.”

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La participación de Soderbergh será temporal. Reeves continuará involucrado en las decisiones creativas y retomará sus responsabilidades durante la posproducción cuando pueda regresar.

Steven Soderbergh explica cómo trabajará con Matt Reeves

Steven Soderbergh cuenta con una extensa trayectoria cinematográfica que incluye ‘Sex, Lies, and Videotape’ (1989), ‘Erin Brockovich’ (2000) y ‘Contagion’ (2011). En 2001 ganó el Óscar a Mejor Director por ‘Traffic’, consolidándose como uno de los cineastas estadounidenses más reconocidos de su generación.

En un comunicado, el director explicó su intención de respetar el trabajo realizado por Reeves:

“Pensé que el trabajo de Matt Reeves en The Batman fue impresionante; fue intencional, específico y rigurosamente coherente. El objetivo aquí es trabajar con Matt y su equipo para generar material que se integre a la perfección con lo que ya se ha filmado para que Matt pueda terminar adecuadamente su película.”

Matt Reeves dirigiendo ‘The Batman’ (imagen: Warner Bros.)

¿Cuándo se estrenará ‘The Batman Part II’?

Antes de la suspensión, el rodaje de ‘The Batman Part II’ se desarrollaba en Londres. La película contará con el regreso de Robert Pattinson como Batman, Andy Serkis como Alfred y Colin Farrell como el Pingüino. También se incorporarán Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham, Sebastian Koch.

Por ahora, el estreno permanece programado para el 18 de febrero de 2028. Sin embargo, las fuentes consultadas por Deadline señalaron que todavía es demasiado pronto para determinar si la interrupción del rodaje afectará la fecha de lanzamiento.

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