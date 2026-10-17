James Gunn responde a rumores sobre la salida de Milly Alcock como Supergirl y sobre las primeras reacciones a ‘Man of Tomorrow’

El director expresó su cansancio al tener que desmentir lo que se comparte en redes sociales

El nuevo DCU continúa avanzando entre estrenos, rodajes y una cantidad constante de rumores en redes sociales. Durante los últimos días, algunas versiones apuntaron a posibles cambios importantes alrededor de Supergirl y a supuestas reacciones negativas hacia ‘Man of Tomorrow’, la próxima película de James Gunn. El codirector de DC Studios decidió intervenir directamente para aclarar qué hay de cierto en esas versiones y, de paso, ofrecer una nueva actualización sobre el estado de la secuela de ‘Superman’.

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¿Milly Alcock fue despedida como Supergirl?

Las especulaciones comenzaron después de que algunos seguidores notaran cambios en la cuenta de Instagram de Milly Alcock, donde supuestamente habían desaparecido varias referencias a Kara Zor-El. La situación, sumada al desempeño de ‘Supergirl’ en cines, llevó a algunos usuarios a interpretar los cambios como una señal de que la actriz podría abandonar el personaje.

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: Empire)

Sin embargo, James Gunn negó directamente que Alcock haya sido despedida. La actriz debutó como Kara en ‘Superman’ y posteriormente protagonizó ‘Supergirl’, además de tener previsto regresar en ‘Man of Tomorrow’. Gunn ya había adelantado anteriormente que la dinámica entre Kara y el Clark Kent de David Corenswet tendría importancia dentro de la nueva película.

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El cineasta también desmintió otra versión relacionada con DC: que Matt Reeves hubiera abandonado completamente la dirección de ‘The Batman: Part II’.

Gunn niega supuestas malas reacciones a ‘Man of Tomorrow’

Otro rumor aseguraba que ‘Man of Tomorrow’ ya había sido mostrada en una función de prueba y que las primeras reacciones habían sido negativas. Entre las versiones difundidas se hablaba incluso de un final particularmente oscuro y de la muerte de un personaje importante.

Gunn rechazó completamente esas afirmaciones y aseguró que la información “no podría ser más falsa”.

La aclaración llegó acompañada de una actualización concreta sobre la producción. El director reveló que Peter Safran, su compañero al frente de DC Studios, estaba por convertirse en la primera persona en ver una versión del montaje del director.

Gunn explicó que Safran sería “obviamente” el primero en ver cualquier versión de la película y agregó: “¡y eso es con un mes de antelación!”, indicando que este corte se encontraba listo aproximadamente un mes antes de lo previsto inicialmente.

James Gunn dice estar cansado de desmentir rumores del DCU

La frecuencia de estas versiones parece haber comenzado a desgastar al cineasta, quien reconoció que no piensa responder indefinidamente a cada rumor relacionado con sus proyectos.

David Corenswet y Nicholas Hoult en el set de ‘Man of Tomorrow’ (imagen: IMDb)

“Oh hermano, tienen que dejar de hacer caso a tonterías; por mi parte, ya casi no voy a dedicarme a desmentir rumores, porque hay muchísimos y no paso mucho tiempo por aquí.”

‘Man of Tomorrow’ reunirá nuevamente a David Corenswet como Superman con Nicholas Hoult como Lex Luthor, además del regreso de Milly Alcock como Supergirl y Aaron Pierre como John Stewart. La película también incluirá a Brainiac y continuará ampliando las conexiones entre las distintas producciones del DCU.

Por ahora, Gunn deja claro que ni la supuesta salida de Alcock ni las presuntas malas reacciones a una proyección de prueba corresponden con la realidad, mientras ‘Man of Tomorrow’ sigue avanzando rumbo a su estreno en julio de 2027.

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