James Gunn revela qué ocurrió cuando presentó sus planes para DC al nuevo jefe de Warner Bros. tras la histórica compra

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance dio pie a rumores contradictorios sobre el futuro de DC Studios, pero James Gunn y Peter Safran ya tuvieron la oportunidad de explicar sus planes al nuevo propietario, David Ellison. Durante la premiere de ‘Clayface’, ambos ejecutivos revelaron detalles de sus conversaciones con el empresario y compartieron sus expectativas sobre el rumbo del DCU bajo la nueva administración.

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¿Qué ocurrió durante la reunión entre James Gunn y David Ellison?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Gunn y Safran hablaron con Ellison sobre los proyectos que tienen previstos para los próximos años, incluidos aspectos del universo cinematográfico que todavía no han sido revelados al público. “David lo sabe todo”, afirmó Gunn durante la premiere de ‘Clayface’, celebrada el 13 de octubre en Los Ángeles.

David Ellison (imagen: Paramount)

El cineasta explicó que ambos compartieron con Ellison los detalles de su estrategia después de que el ejecutivo les ofreciera continuar al frente de DC Studios.

“Hace mucho tiempo le contamos a David en qué consistía el plan básico. Cuando nos incorporó al proyecto y nos dijo que quería dar continuidad a lo que estábamos haciendo, le explicamos todo lo que teníamos pensado llevar a cabo; hablamos sobre la situación, los secretos, el rumbo que iba a tomar el DCU y lo que sucedería a partir de ‘Man of Tomorrow’.”

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Peter Safran confirmó que la conversación incluyó una visión a largo plazo y señaló que Ellison parece estar de acuerdo con la dirección creativa propuesta.

“Realmente lo hicimos partícipe y hablamos sobre hacia dónde vemos que esto se dirige en los próximos años; así tiene una idea muy clara de lo que queremos hacer y parece estar aceptando bien la propuesta”.

El futuro de DC Studios bajo Skydance

Tras concretarse la adquisición de Warner Bros. Discovery, Ellison decidió mantener a Gunn y Safran como copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios, con ambos reportando directamente a él.

Safran expresó entusiasmo por esta nueva etapa y recordó que, cuando asumieron sus cargos en 2022, tenían planeada una historia mucho más amplia de la que apenas han comenzado a mostrar.

“Es emocionante. Cuando empezamos hace cuatro años, James y yo teníamos en mente una historia más amplia que queríamos contar. Apenas estábamos comenzando a relatarla, así que el hecho de que ahora tengamos la oportunidad de hacerlo —contando con aún más recursos a nuestro alcance y con un alcance todavía mayor— nos resulta realmente emocionante.”

La continuidad de ambos también significa que Skydance mantendrá, por ahora, la estrategia creativa que comenzó con ‘Superman’. Aunque la película consiguió buenos resultados comerciales, el desempeño de ‘Supergirl’ fue considerablemente menor.

Entre los próximos proyectos están ‘Man of Tomorrow’, actualmente en posproducción, ‘The Batman Part II’, en producción, y ‘The People v. Gorilla Grodd’. Gunn también reveló recientemente que está escribiendo otro proyecto cuyos detalles permanecen desconocidos.

‘Clayface’ inaugura una nueva etapa para DC

La primera película de DC Studios que llegará a los cines bajo el control de Ellison será ‘Clayface’, programada para el 23 de octubre. Dirigida por James Watkins y escrita por Mike Flanagan y Hossein Amini, la cinta explora los orígenes de un antagonista de Batman mediante una historia de terror corporal.

Tom Rhys Harries en ‘Clayface’ (2026) (imagen: IMDb)

Safran explicó que uno de sus objetivos siempre ha sido ofrecer películas de DC con diferentes tonos y presupuestos. “El hecho de que podamos hacer una película de DC que sea, en esencia, una película de terror corporal, es un sueño hecho realidad”, afirmó sobre una producción cuyo costo ronda los US$30 millones.

La productora Lynn Harris, colaboradora de Matt Reeves, también se mostró optimista respecto a la llegada de Ellison y de los nuevos responsables cinematográficos, Dana Goldberg y Josh Greenstein.

Por su parte, Watkins restó importancia a los cambios corporativos y aseguró que su prioridad es concentrarse en la calidad de sus películas. Mientras tanto, Gunn y Safran ven la nueva administración como una oportunidad para continuar desarrollando el DCU, ahora con un propietario que ya conoce sus planes para los próximos años.

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