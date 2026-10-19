Guillermo del Toro se pronuncia sobre la crisis del agua y la represión en Guadalajara: ‘Es aterrador’

El cineasta mexicano Guillermo del Toro dio su apoyo total a las exigencias de habitantes de Guadalajara que reclaman agua limpia, durante su visita al Festival Internacional de Cine de Morelia. El director escuchó denuncias de estudiantes y pidió atención para un problema que ha provocado movilizaciones y señalamientos de violencia policial.

¿Qué está pasando en Guadalajara?

Familias de la zona metropolitana denunciaron que el suministro de agua llega a sus hogares con mal olor, colores inusuales y sedimentos. Para quienes enfrentan estas condiciones, abrir la llave dejó, hace tiempo, de resolver tareas básicas del hogar. Muchas personas se ven en la necesidad de hacer gastos adicionales en agua de garrafón para poder lavar ropa y utensilios, incluso bañarse, además de sobrellevar la preocupación por el contacto con el líquido.

El pasado 11 de octubre, una movilización llegó hasta Casa Jalisco para exigir respuestas al actual gobernador Pablo Lemus, afiliado al partido Movimiento ciudadano, y al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Durante los enfrentamientos, las fuerzas policiales utilizaron gas lacrimógeno y cañones de agua. Proceso reportó 39 personas detenidas tras aquella jornada.

Foto: EFE Noticias

El uso de chorros de agua contra quienes pedían agua limpia pasó a ser el colmo, pues el líquido apareció como instrumento para dispersar la protesta. La Secretaría de Seguridad estatal informó después que identificó a 17 policías por actuaciones fuera de los protocolos y uso indebido de la fuerza; los agentes fueron citados a declarar y podrían enfrentar sanciones.

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Ayer domingo, 18 de octubre, hubo otra movilización para exigir agua limpia y rechazar la represión de la semana anterior. La Jornada reportó al menos 10 mil participantes y consignas que pedían la revocación del mandato de Lemus. También documentó incidentes protagonizados por grupos encapuchados, de los cuales se distanciaron manifestantes que defendían el carácter pacífico de su protesta.

El pronunciamiento de Guillermo del Toro

En Morelia, estudiantes llevaron el reclamo al Teatro Morelos, donde Del Toro impartió una clase magistral; ahí expusieron la situación, lo que dio pie al comentario del cineasta, quien pidió a los periodistas presentes que escucharan sus testimonios. Más tarde, durante una rueda de prensa, expresó su indignación:

“Es absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador que una cosa tan absolutamente básica tenga que ser peleada, manifestada, combatida, en lugar de tener la lógica de la humanidad y la presencia de liderazgo de ser resuelta. Hay lugares donde dice la gente ‘este no es el momento’, no, este es el momento, ‘este no es el lugar’, no, este es el lugar, y hay que decirlo, y hay que manifestarlo y estoy con ellos al 100%. Es una necesidad de mínima consciencia social.”

Foto: THR

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El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro está de aniversario

La visita coincidió con los veinte años de El laberinto del fauno, estrenada en 2006. El FICM organizó una proyección conmemorativa y una conferencia en la que participaron Ivana Baquero, intérprete de Ofelia, y colaboradores de la película. El encuentro permitió revisar el trabajo colectivo detrás de está memorable historia que representa el encuentro de la violencia y la fantasía.

Antes de la función, Del Toro recibió la Medalla Filmoteca UNAM. Del Toro aprovechó el reconocimiento para hablar sobre el enorme desafía que representa la conservación de películas. El laberinto del fauno obtuvo seis nominaciones al Oscar y ganó tres premios, correspondientes a dirección de arte, fotografía y maquillaje. Al día de hoy se mantiene como una de las mejores películas del director mexicano.

Con información de La Jornada y FICM.