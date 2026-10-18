James McAvoy confiesa que ‘Fragmentado’ es la única película que todavía le paga regalías

James McAvoy habló sobre los ingresos que recibe por películas que filmó años atrás y explicó que los cheques no siempre corresponden al tamaño de una producción. Durante su participación en el pódcast Happy Sad Confused, el actor repasó esa parte de su carrera y destacó su experiencia con M. Night Shyamalan, cuyo método de trabajo también le dejó lecciones para dirigir.

¿Solo Fragmentado le da regalías a James McAvoy?

Con títulos como Expiación, deseo y pecado y X-Men: Primera generación en su filmografía, McAvoy conoce tanto las producciones de gran escala como los proyectos de presupuestos menores. Sin embargo, comentó que los pagos posteriores a su participación pueden ser muy pequeños. La llegada de un cheque no siempre representa una cantidad que merezca celebrarse demasiado.

“La única que realmente me paga con regularidad es Fragmentado”, afirmó. El actor también recibe dinero ocasionalmente por otros trabajos, aunque destacó esta película por la frecuencia de los pagos: “De vez en cuando te llega un cheque de, ya sabes, un par de cientos de libras, o a veces recibes cheques de unos 25 centavos y piensas: ‘Literalmente cuesta más enviarlo por correo que lo que obtengo al cobrarlo’”.

James McAvoy en Fragmentado (Foto: IMDb)

Al hablar sobre Fragmentado, calculó que su producción había costado alrededor de seis millones de dólares y planteó un gasto publicitario de treinta millones. Después relacionó esos montos con los cuarenta millones obtenidos durante el primer fin de semana. “Nuestro primer cheque de pagos residuales llegó al terminar el primer fin de semana. Fue una locura”, aseguró.

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El actor también elogió la preparación de Shyamalan y reveló que, tanto en Fragmentado como en Glass, el director trabajó con presupuestos modestos y planeó muy cuidadosamente las jornadas y las tomas. McAvoy aplaudió además su manera de comunicar esas decisiones al equipo, una enseñanza que tomó de su experiencia frente a las cámaras para su propio trabajo como realizador.

¿Cuánto recaudó toda la trilogía?

El protegido abrió este universo en el año 2000, con Bruce Willis y Samuel L. Jackson como protagonistas. La película obtuvo 248.12 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo con Box Office Mojo. Fragmentado, estrenada en 2017, superó ese resultado con 278.45 millones de dólares globales; McAvoy compartió pantalla con Anya Taylor-Joy en una historia sobre tres jóvenes secuestradas por un hombre que presenta distintas identidades. Glass llegó finalmente en 2019 y conectó a los protagonistas de las entregas anteriores, con una recaudación mundial alcanzó 246.999 millones de dólares. La suma de las tres películas asciende a aproximadamente 773.57 millones de dólares.

James McAvoy en Fragmentado (Foto: IMDb)

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Los mejores casos de regalías

Aquí es muy importante tener en cuenta las dinámicas sobre pagos por nuevas exhibiciones y acuerdos que conceden una participación en los ingresos de una producción. Los ejemplos de Hollywood muestran cuánto pueden variar las ganancias cuando un intérprete negocia algo adicional a su salario inicial; todo está en definir muy bien las cláusulas contractuales.

En 2018, Business Insider reportó que cada integrante del elenco principal de Friends obtenía alrededor de veinte millones de dólares anuales por los acuerdos de explotación de la serie. En cine, Jack Nicholson consiguió un acuerdo extraordinario por Batman, de 1989; Vanity Fair documentó que su participación en los resultados económicos de la película le habría generado cerca de cincuenta millones de dólares.

Tom Hanks tuvo otra experiencia notable con Forrest Gump, pues el actor contó que él y Robert Zemeckis financiaron escenas que el estudio no quería cubrir y negociaron a cambio una mayor participación en las ganancias. Su remuneración por la película fue estimada en 65 millones de dólares.

Con información de Variety y The Hollywood Reporter.