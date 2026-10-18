Josh Brolin explica por qué rechazó el papel de Hal Jordan en ‘Linternas’

Aunque no pocos lo querían para el puesto, Josh Brolin habló sobre la decisión que lo dejó fuera de Linternas, la serie de DC que finalmente presentó a Kyle Chandler como Hal Jordan. Durante la promoción de La caída de la ballena, el actor ahondó en aquella oportunidad y explicó cómo una experiencia televisiva anterior pudo influir en su disposición para aceptar otro compromiso de ese tamaño.

¿Por qué Josh Brolin no quiso ser Hal Jordan?

La posibilidad de incorporarse al universo de DC apareció cuando Brolin todavía tenía presente el cierre de un proyecto al que estaba muy unido. Su respuesta a The Hollywood Reporter estuvo acompañada de cierta incertidumbre; en realidad el actor no ofreció una explicación tajante y definitiva, aunque reconoció que el momento profesional en que recibió la propuesta pudo pesar en su elección.

“No lo sé, quizá fue demasiado pronto después de Outer Range”, expresó. Brolin había protagonizado el drama de ciencia ficción de Prime Video, cancelado después de dos temporadas, y todavía recuerda con afecto tanto la historia como a sus compañeros de reparto. “Me encantaba Outer Range, y ver lo que esos actores, Tom Pelphrey, Lewis Pullman, Imogen Poots, han hecho después me hace muy feliz. Para mí, es una gran levantada de dedo medio a esas personas que cancelaron la serie. Es como decir: ‘Tenían oro’. Así es como lo veo”, añadió.

Aaron Pierre y Kyle Chandler en Linternas (Foto: IMDb)

En Outer Range interpretaba a un ranchero de Wyoming que intentaba proteger a su familia y sus tierras después de descubrir un extraño vacío negro en sus terrenos. La producción nos presentó conflictos familiares con un misterio de ciencia ficción, fusión que había conseguido entusiasmar a Brolin, quien lamentó perder la oportunidad de continuar desarrollándola.

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Brolin aseguró que ya vio Linternas y que le gustó. Finalmente Chandler asumió el personaje junto a Aaron Pierre como John Stewart, dos integrantes de los Green Lantern Corps en medio de una investigación por asesinato en el interior de Estados Unidos. El veterano Hal y el recién incorporado John trasladan así sus responsabilidades de policías intergalácticos a un misterio situado en la Tierra.

La larga historia de Josh Brolin en el entretenimiento de superhéroes

Brolin ya conocía las adaptaciones de DC mucho antes de recibir la propuesta de Linternas. En 2010 protagonizó Jonah Hex, donde interpretó al cazarrecompensas de rostro desfigurado que da nombre a la película. Claro que su personaje más famoso en este tipo de entretenimiento sigue siendo Thanos. En Avengers: Infinity War, estrenada en 2018, el antagonista reúne las Gemas del Infinito y enfrenta a los Vengadores con una amenaza de alcance universal.

Después retomó al personaje en Avengers: Endgame, de 2019, la película que cerró el larguísimo viaje de las primeras 22 producciones del estudio. Su participación en ambas entregas lo conectó con uno de los conflictos centrales de esa etapa, los esfuerzos de los héroes por detener las consecuencias de las decisiones de Thanos. También interpretó a Cable en Deadpool 2, un soldado que viaja en el tiempo y pertenece a otro rincón de los cómics de Marvel.

Jacob Elordi y Josh Brolin en Dog Stars (Foto: IMDb)

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La caída de la ballena, lo nuevo de Brolin

Su trabajo más reciente lo lleva a una amenaza muy diferente. En La caída de la ballena, Austin Abrams interpreta a Jay Gardiner, un joven que se sumerge frente a la costa de California para buscar los restos de su padre. Pero las cosas salen bastante mal cuando un enorme cachalote se lo traga y lo deja atrapado, además de que dispone de apenas una hora de oxígeno para encontrar una salida.

En la película Brolin interpreta a Mitt, su padre, cuya relación con el protagonista aparece mediante recuerdos durante la lucha por sobrevivir. Brian Duffield dirige la adaptación y comparte el guion con Daniel Kraus, autor de la novela original. Elisabeth Shue y John Ortiz también forman parte del reparto, junto con Jane Levy y Emily Rudd.