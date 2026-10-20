‘El Señor de los Anillos’: Jamie Dornan habla por fin sobre la presión de reemplazar a Viggo Mortensen como Aragorn

El actor reconoció su admiración por Mortensen y aseguró que no pretende superarlo

El regreso de ‘El Señor de los Anillos’ al cine trajo consigo algunos cambios impactantes para los seguidores de la trilogía original de Peter Jackson. Aunque ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’ recuperará a varios actores conocidos de la franquicia, Jamie Dornan sustituye a Viggo Mortensen como Aragorn, y uno de los mayores desafíos será recuperar al personaje, cuya interpretación quedó estrechamente asociada con el actor original hace más de dos décadas.

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¿Qué dijo Jamie Dornan sobre reemplazar a Viggo Mortensen como Aragorn?

En una entrevista reciente con L’Officiel, publicada el 19 de octubre, Jamie Dornan habló sobre la responsabilidad de interpretar al heredero de Isildur en ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’. El actor irlandés, conocido por la trilogía de ‘Cincuenta sombras de Grey’ y películas como ‘Belfast’, reconoció que asumir un personaje tan querido implica enfrentarse inevitablemente a comparaciones con su predecesor.

Jamie Dornan (Fotografía: Emma McIntyre/Getty Images)

Dornan aseguró que siente una enorme admiración por el trabajo de Mortensen y que su intención no es competir con él, sino recuperar parte de aquello que convirtió su interpretación en una de las más recordadas de la franquicia.

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“Existe presión cuando intentas seguir esos pasos. Me han pedido interpretar un papel sumamente icónico, y haré todo lo que pueda. Pero, para mí, Aragorn siempre será, sencillamente, Viggo. Su interpretación es una de mis favoritas de todos los tiempos, y me siento honrado de intentar recuperar, al menos en parte, la energía que él aportó originalmente al personaje. No tengo, en absoluto, la intención de superarlo.”

Las declaraciones muestran que el actor es consciente de las expectativas que rodean su incorporación. Mortensen interpretó a Aragorn en las tres películas estrenadas entre 2001 y 2003, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la Tierra Media.

Leo Woodall defiende al nuevo Aragorn de ‘El Señor de los Anillos’

Durante la misma entrevista, Dornan conversó con Leo Woodall, quien también participa en ‘The Hunt for Gollum’ como Halvard, un montaraz dúnadan que acompañará a Aragorn.

Woodall expresó su confianza en su compañero y dejó claro que, después de compartir el proyecto con él, ya lo reconoce como la nueva encarnación del personaje.

“Puedo decir que, ahora, mi Aragorn es Jamie Dornan.”

Ambos actores se encuentran trabajando en Nueva Zelanda, donde se desarrolla la producción. Dornan también contó que su familia ha podido visitar los escenarios de la Tierra Media, una experiencia especialmente significativa porque sus hijas ya conocen las películas originales.

La elección de un nuevo Aragorn había sido anunciada meses antes por Andy Serkis, director de la película, quien confirmó que Mortensen no regresaría al personaje. Posteriormente, Warner Bros. presentó oficialmente a Dornan como su reemplazo.

¿Qué sabemos de ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’?

‘El Señor de los Anillos: Las Dos Torres’ (imagen: New Line Cinema)

La nueva película estará ambientada durante los acontecimientos previos a ‘La comunidad del anillo’, cuando Gandalf recurre a Aragorn, todavía conocido como Trancos, para localizar a Gollum y evitar que la información que posee sobre el Anillo Único llegue a manos de Sauron.

Andy Serkis dirigirá el largometraje y volverá a interpretar a Gollum, mientras que Peter Jackson participará como productor junto a Fran Walsh y Philippa Boyens, colaboradoras fundamentales de las trilogías anteriores.

El reparto también incluye a Ian McKellen, Elijah Wood, Kate Winslet y Lee Pace, entre otros. Jackson reveló recientemente que la producción se encuentra en su etapa final de rodaje, con aproximadamente dos semanas de filmación pendientes.

‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’ tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre de 2027. La película buscará ampliar la historia cinematográfica de la Tierra Media mientras recupera personajes y acontecimientos relacionados con la trilogía original. Para Jamie Dornan, el reto será ofrecer una interpretación propia de Aragorn sin perder de vista el legado de Viggo Mortensen, a quien considera inseparable del personaje.

Con información de ScreenRant.

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