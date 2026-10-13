Peter Jackson revela nuevos detalles de las próximas películas de ‘El Señor de los Anillos’ y confirma avances en ‘Tintín 2’

El cineasta dejó claro que el futuro de ‘El Señor de los Anillos’ en el cine ya está en movimiento

Peter Jackson volvió al Festival de Sitges 34 años después de presentar ‘Braindead’ y aprovechó su encuentro con el público para actualizar el estado de sus próximos proyectos. El director neozelandés, reconocido este año con el Gran Premio Honorífico 2026, habló de su relación con los rodajes, recordó la improbable producción simultánea de la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ y adelantó avances de ‘The Hunt for Gollum’, ‘The Shadow of the Past’ y ‘Tintín 2’.

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¿Qué reveló Peter Jackson sobre las nuevas películas de ‘El Señor de los Anillos’?

Durante su paso por Sitges, Jackson confirmó que ‘The Hunt for Gollum’ se encuentra en una etapa muy avanzada de producción. La película, dirigida por Andy Serkis, estaría cerca de terminar su rodaje, con apenas unas dos semanas restantes de filmación. Se trata de una de las producciones más esperadas de la Tierra Media, y esto confirma que el proyecto avanza más allá de la fase de desarrollo.

Gollum en ‘El Señor de los Anillos’ (imagen: New Line Cinema)

La cinta forma parte del regreso de Warner Bros. y New Line Cinema al universo cinematográfico de Tolkien. Serkis dirigirá la película y volverá a interpretar a Gollum, mientras Jackson participa como productor junto con Fran Walsh y Philippa Boyens, figuras clave en las trilogías previas de ‘El Señor de los Anillos’ y ‘El Hobbit’.

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Jackson también mencionó ‘The Shadow of the Past’, otro proyecto relacionado con Tolkien que todavía se encuentra en fase de guion. Aunque no ofreció detalles de trama, su comentario confirma que la expansión cinematográfica de la Tierra Media contempla más de una película en desarrollo.

El regreso a Tolkien después de una producción irrepetible

En el encuentro, Jackson recordó que la trilogía original de ‘El Señor de los Anillos’ nació de una iniciativa impulsada por él y su equipo, no de un encargo convencional de estudio. El cineasta reconoció que filmar tres películas al mismo tiempo con un director relativamente inexperto era una apuesta improbable, casi algo que no debió haber ocurrido bajo las reglas habituales de la industria.

También recordó el desgaste de aquellos rodajes. La trilogía se filmó durante 288 días, una cifra que después se repitió en ‘El Hobbit’. Jackson explicó que ese tipo de producción exige avanzar por pura resistencia, día tras día, hasta que el cuerpo y la mente empiezan a ceder hacia el final.

A pesar de esa experiencia, el director aseguró que no guarda grandes arrepentimientos sobre lo que quedó fuera de las adaptaciones. Según explicó, las películas terminaron siendo lo que su equipo quería hacer, y las partes omitidas de los libros respondieron a decisiones narrativas, no a una sensación de deuda pendiente.

‘Tintín 2’ ya tiene guion y sería su próxima película

Además de sus proyectos ligados a Tolkien, Jackson confirmó avances importantes en ‘Tintín 2’. El director aseguró que el guion de la segunda película ya está escrito y señaló que ese será su próximo largometraje como realizador.

Peter Jackson y Ben Lamm, con huesos de moa, un animal que buscan clonar y así resucitarlo, uno de los proyectos más locos del cineasta (Imagen: Colossal Biosciences)

La actualización es significativa porque la secuela de ‘Las aventuras de Tintín’ ha estado en conversación durante años sin concretarse del todo. Jackson no dio una fecha de rodaje ni de estreno, pero sí dejó claro que el proyecto sigue vivo y que ocupa un lugar prioritario en su agenda.

Su presencia en Sitges también permitió ver otra faceta de su proceso creativo. Jackson admitió que no disfruta demasiado la etapa de rodaje y que prefiere el trabajo de escritura y montaje, donde las películas terminan de encontrar su forma. Entre Tolkien y ‘Tintín’, el cineasta parece listo para volver a mundos de aventura, aunque con la cautela de alguien que conoce bien el costo físico y creativo de construir universos a gran escala.

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