Peter Jackson cuenta que un repartidor le dijo que ‘El Hobbit’ fue basura a comparación de ‘El Señor de los Anillos’

El director Peter Jackson, homenajeado recientemente en el festival de Cannes 2026, recordó una anécdota incómoda y bastante cómica sobre la recepción de ‘El hobbit’, la trilogía que dirigió después del fenómeno mundial de ‘El señor de los anillos’. Según contó, un repartidor elogió sus primeras películas basadas en J.R.R. Tolkien, pero luego criticó duramente las precuelas sin darse cuenta de que también eran obra suya.

También te puede interesar: Peter Jackson admite que nunca volverá a hacer una película tan grande como ‘El señor de los anillos’

¿Qué le dijo el repartidor a Peter Jackson?

Durante una aparición en Cannes, Peter Jackson contó que un repartidor llegó a su casa y lo reconoció como el director de ‘El señor de los anillos’. El hombre, según el cineasta, le dijo que esas películas eran fantásticas y que le habían gustado mucho. Hasta ahí, todo parecía un encuentro amable entre un fan casual y uno de los directores más importantes del cine fantástico moderno.

Bilbo y Gollum en ‘El Hobbit: Un Viaje Inesperado’ (imagen: Warner Bros.)

El giro llegó segundos después. El repartidor, aparentemente convencido de que ‘El hobbit’ había sido realizada por otra persona, comentó que el estudio debió contratar a Jackson para encargarse de esas películas. Su frase fue brutal: “¡Oh, deberían haberte contratado para hacer esas películas de El Hobbit, porque fueron una porquería!”

También lee: Karl Urban revela por qué ‘El señor de los anillos’ fue tan buena: ‘Todos llevaban una copia del libro’

La reacción del director fue menos defensiva de lo que cualquiera habría imaginado. En lugar de corregirlo de inmediato o incomodarse, Jackson decidió seguirle el juego y respondió con ironía: “Sí, ni me lo digas, amigo.” La anécdota resume bien la relación más complicada que muchos espectadores mantienen con la segunda trilogía de la Tierra Media.

El contraste entre dos trilogías de la Tierra Media

‘El señor de los anillos’ se estrenó entre 2001 y 2003 y convirtió a Peter Jackson en uno de los nombres centrales del cine comercial del siglo XXI. Las tres películas no solo fueron enormes éxitos de taquilla, también recibieron un reconocimiento industrial poco común para el cine fantástico. ‘El retorno del rey’, cierre de la trilogía, arrasó en los premios Óscar y consolidó la adaptación de Tolkien como una de las grandes apuestas cinematográficas de su época.

Años después, Jackson regresó a ese universo con ‘El hobbit’, dividida en tres entregas estrenadas entre 2012 y 2014. Aunque también funcionaron comercialmente, su recepción fue mucho más dividida. Una parte del público señaló el exceso de expansión narrativa, el uso más visible de efectos digitales y la sensación de que una historia más breve había sido estirada para convertirse en otra gran trilogía.

Por eso la anécdota del repartidor funciona tan bien: condensa, sin análisis elaborado, una opinión bastante extendida entre ciertos fans. Para muchos, ‘El señor de los anillos’ conserva una fuerza artesanal y épica que ‘El hobbit’ no logró igualar. Lo curioso es que esa crítica terminó llegando, sin filtro y por accidente, directamente al responsable de ambas sagas.

Jackson sigue ligado al mundo de Tolkien

El comentario llega en un momento en el que Peter Jackson vuelve a estar relacionado con nuevas películas de la Tierra Media. El director no estará detrás de la cámara en ‘The Hunt for Gollum’, pero sí participa como productor. La película será dirigida por Andy Serkis, quien interpretó a Gollum en la trilogía original y en ‘El hobbit’.

‘El Señor de los Anillos: Las Dos Torres’ (imagen: New Line Cinema)

Además, Jackson ha sugerido recientemente que Warner Bros. y su equipo han mantenido conversaciones con integrantes del Tolkien Estate para intentar obtener derechos de otros textos de J.R.R. Tolkien, incluidos ‘El Silmarillion’ y ‘Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth’. De concretarse, eso abriría una etapa mucho más amplia para la franquicia, lejos de los apéndices de ‘El señor de los anillos’ que han servido como base para algunos proyectos recientes.

La historia del repartidor, entonces, no solo sirve como una broma a costa de ‘El hobbit’. También recuerda que el legado cinematográfico de la Tierra Media no es uniforme. Jackson puede ser celebrado por haber logrado una de las adaptaciones más influyentes del cine moderno y, al mismo tiempo, cargar con una trilogía posterior que muchos fans siguen discutiendo con menos paciencia.

No te vayas sin leer: Peter Jackson sugiere que ya está en negociaciones para adaptar ‘El Silmarillion’ al cine