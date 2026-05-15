Peter Jackson sugiere que ya está en negociaciones para adaptar ‘El Silmarillion’ al cine

Aunque todavía no hay una película confirmada, el director abrió la puerta a una nueva etapa cinematográfica de la Tierra Media

El director Peter Jackson recibió la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, y además de comentar sobre lo irrepetible de ‘El señor de los anillos’ en su carrera, sugirió que una nueva etapa cinematográfica basada en la obra de J.R.R. Tolkien podría estar más cerca de lo que muchos fans imaginaban: Warner Bros. y su equipo ya mantienen conversaciones con integrantes del Tolkien Estate para intentar obtener derechos de otros textos del autor, incluidos ‘El Silmarillion’ y ‘Cuentos Inconclusos de Númenor y la Tierra Media’.

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¿Qué dijo Peter Jackson sobre los derechos de Tolkien?

En una entrevista posterior a su homenaje en Cannes, Peter Jackson explicó que hay materiales de J.R.R. Tolkien que durante años estuvieron fuera del alcance de Hollywood. Según el cineasta, libros como ‘El Silmarillion’ y ‘Cuentos Inconclusos de Númenor y la Tierra Media’ nunca habían estado realmente disponibles para adaptaciones cinematográficas debido a la postura de Christopher Tolkien, hijo del escritor y editor de varios textos póstumos de la Tierra Media.

La Caída de Glorfindel, ilustración de ‘El Silmarillion’, de Ted Nasmith

Jackson recordó que Christopher Tolkien fue especialmente protector con la obra de su padre y que la simple idea de llevar esos libros al cine no tenía cabida mientras él estuvo al frente del legado familiar. Sin embargo, su muerte en 2020 habría cambiado el panorama. El director señaló que los miembros más jóvenes del Tolkien Estate parecen más abiertos a dialogar con Warner y con el equipo creativo detrás de las películas.

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La frase que dará de qué hablar y elevará las expectativas de los fans fue: “Entre Warner y nosotros hemos estado hablando con algunos de los miembros más jóvenes del grupo Tolkien sobre la posibilidad de obtener la licencia de algunos de los derechos de los otros libros”. Aunque no confirmó que ya exista una película en desarrollo, sí dejó ver que las negociaciones están sobre la mesa, lo que ya es un avance astronómico comparado con años previos.

Por qué ‘El Silmarillion’ cambiaría el futuro de la franquicia

Hasta ahora, las nuevas producciones cinematográficas vinculadas a la Tierra Media han tenido que moverse dentro de márgenes muy específicos. Proyectos como ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’ y la próxima película centrada en Gollum parten de materiales relacionados con los apéndices de ‘El señor de los anillos’, no de los grandes relatos mitológicos desarrollados en otros libros de Tolkien.

Por eso, el acceso a ‘El Silmarillion’ sería un cambio enorme. El libro, publicado en 1977, después de la muerte del autor, reúne buena parte de la mitología antigua de Arda, el mundo donde se ubica la Tierra Media. Ahí no solo aparecen antecedentes sueltos de ‘El señor de los anillos’, sino una historia mucho más remota y trágica: la creación del mundo, la rebelión de los elfos Noldor, la guerra contra Morgoth (el primer Señor Oscuro y maestro de Sauron) y relatos fundamentales como los de Beren y Lúthien, Túrin Turambar y la caída de Gondolin.

A diferencia de ‘El hobbit’ y ‘El señor de los anillos’, que siguen aventuras relativamente más lineales, ‘El Silmarillion’ funciona como una gran crónica mítica. Sus historias abarcan miles de años, dinastías élficas, juramentos fatales, guerras imposibles y la pérdida de reinos enteros. También permite entender mejor el origen de varios elementos que en las películas aparecen como parte del pasado legendario: la importancia de los elfos, la sombra de Sauron, la historia de Númenor y el peso de ciertos linajes que desembocan, muchos siglos después, en personajes como Aragorn y Arwen.

Jackson también apuntó directamente al cansancio de trabajar solo con material de ‘El Señor de los anillos’: “Estaría bien alejarse de los apéndices y comer algo un poco más sustancioso.” En otras palabras, adaptar esos textos permitiría dejar atrás los márgenes de la historia principal y entrar en relatos mucho más extensos, trágicos y ambiciosos.

Una nueva etapa para la Tierra Media, pero todavía sin confirmación oficial

La posibilidad llega en un momento en el que Jackson ya está de regreso al universo de Tolkien, aunque no como director. El cineasta producirá ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’, película que será dirigida por Andy Serkis, actor que interpretó a Gollum en la trilogía original y en ‘El hobbit’.

Escena de ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo’ (imagen: Warner Bros.)

Eso no significa que ‘El Silmarillion’ vaya a convertirse pronto en una película. Por ahora, lo único confirmado es que existen conversaciones para intentar licenciar más derechos. La diferencia es que esta vez no se trata de un rumor de fans ni de un deseo abstracto: el propio Peter Jackson reconoció públicamente que Warner y su equipo están hablando con el Tolkien Estate.

De concretarse, el movimiento abriría una etapa completamente distinta para la franquicia. ‘El señor de los anillos’ y ‘El hobbit’ ya llevaron al cine las historias más conocidas de la Tercera Edad, pero ‘El Silmarillion’ permitiría explorar un pasado más antiguo, oscuro y mitológico.

Para Warner, sería una mina narrativa. Para los seguidores de Tolkien, también sería un riesgo enorme: adaptar algunos de los textos más densos, fragmentarios y venerados de la Tierra Media sin reducirlos a una simple expansión de marca.

Con información de CBR.

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