Peter Jackson compara ‘The Hunt for Gollum’ con ‘Guasón’ de Joaquin Phoenix

Peter Jackson regresó al Festival de Cannes convertido en una figura casi mitológica para la industria, aunque sus declaraciones esta vez no trataron únicamente de la Tierra Media. El cineasta neozelandés sorprendió al revelar que The Hunt for Gollum buscará explorar la mente de Sméagol siguiendo una línea muy parecida a la que Todd Phillips utilizó en Guasón.

Peter Jackson compara The Hunt for Gollum con Guasón

Jackson explicó que él y Fran Walsh encontraron inspiración en la película protagonizada por Joaquin Phoenix a la hora de pensar cómo abordar psicológicamente a Gollum. El director aseguró que la nueva cinta tomará elementos de los apéndices de El Señor de los Anillos, aunque vistos desde una perspectiva diferente:

Andy Serkis como Gollum

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“Estábamos pensando en la película original de Joker, la de Joaquin Phoenix. En la forma en que exploraba la psicología del Joker mientras contaba una historia. Nosotros tenemos la historia que aparece en los apéndices y vamos a contarla, pero lo haremos desde una perspectiva interna de Gollum. Tomas cosas escritas por Tolkien y las filmas desde cierto punto de vista, y eso significa que tienes que meterte en su cabeza. Yo no tengo ningún deseo particular de meterme en la cabeza de Gollum. Andy Serkis puede hacer eso él mismo.”

Todo sobre The Hunt for Gollum

The Hunt for Gollum será dirigida y protagonizada por Andy Serkis, actor que convirtió a Gollum en uno de los personajes digitales más importantes en la historia del cine. Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens participan como productores y creativos principales del proyecto.

La historia es un punto intermedio entre El Hobbit y La Comunidad del Anillo. Jackson confirmó que la película adaptará fragmentos específicos de los apéndices escritos por Tolkien, donde su relación enfermiza con el Anillo y el rastreo realizado por los Montaraces con la ayuda de Gandalf y el liderazgo de Aragorn.

“Legalmente podemos adaptar cualquier cosa de los libros de El Señor de los Anillos. Ahora bien, El Señor de los Anillos tiene unos grandes apéndices al final. Son unas 50 o 60 páginas con notas de Tolkien, antecedentes de personajes y cosas que no están en la novela principal, pero que fueron añadidas al final. Pequeñas historias paralelas, ampliaciones y detalles extra… y parte de The Hunt for Gollum está descrita ahí. La infancia de Gollum y cómo se convirtió en lo que era. Su intento de llegar a la Comarca y cómo los Montaraces lo rastrean. Termina siendo capturado y llevado a Mordor; todo eso está en los apéndices.”

Joaquin Phoenix como el Guasón

Jackson insistió en que Andy Serkis era la persona adecuada para dirigir la película porque entiende al personaje mejor que cualquier otro cineasta. “Si pensara que yo haría una mejor película, la dirigiría yo”, comentó. “Pero pensé que Andy podía hacer algo mucho más interesante”.

La cinta llegará a salas el 17 de diciembre 2027. Este proyecto representa el nuevo gran movimiento cinematográfico de Warner Bros. alrededor de la Tierra Media tras El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim.

Peter Jackson lamenta la pérdida del formato físico

En Cannes, Jackson también habló con nostalgia sobre la desaparición de los DVD y Blu-ray. Desde su visión, el declive del formato físico eliminó una parte importante de la educación cinematográfica actual, especialmente los extensos materiales detrás de cámaras que acompañaban producciones como El Señor de los Anillos.

El cineasta habló sobre las horas de documentales y extras producidos para las ediciones extendidas de la trilogía. Según explicó, muchísimos jóvenes cineastas crecieron viendo esos materiales una y otra vez, estudiando cómo funcionaban los efectos, las miniaturas, el maquillaje y la producción gigantesca detrás de cada película.

“Nosotros hicimos horas y horas de contenido detrás de cámaras para los DVDs de El Señor de los Anillos, y muchísima gente me ha agradecido por haberlos hecho. La gente veía ese material una y otra vez porque los inspiraba a hacer películas. Todo eso ya desapareció, y creo que es una verdadera lástima. Pero la industria siempre ha cambiado. Cuando llegó el sonido, la gente escribía todos estos artículos sobre cómo el sonido estaba arruinando el cine. Lo mismo pasó cuando apareció el color. La gente escribía artículos muy inteligentes sobre por qué el color era una aberración y cómo estaba destruyendo la industria cinematográfica. Así que esto simplemente ocurre todo el tiempo.”

Con información de IndieWire.

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