‘Street Fighter’: ¿Qué significa la escena postcréditos y cómo prepara el camino para una secuela?

La nueva ‘Street Fighter’ no termina por completo cuando comienzan los créditos. La película dirigida por Kitao Sakurai incluye una breve secuencia adicional que conecta directamente con los videojuegos de Capcom y deja preparado uno de los conflictos más importantes que podría desarrollar una eventual segunda entrega. Aunque Legendary y Capcom todavía no han anunciado oficialmente una secuela, el cierre deja varias piezas colocadas para continuar la historia de Ryu, Ken, Chun-Li y M. Bison.

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¿Qué ocurre en la escena postcréditos de ‘Street Fighter’?

La secuencia recupera el estilo anime utilizado previamente para algunos flashbacks de la película. En ella aparece un misterioso peleador entrenando solo en la jungla hasta que M. Bison, interpretado por David Dastmalchian, llega al lugar. Ninguno de los dos pronuncia una palabra, pero el encuentro deja claro que existe algún tipo de entendimiento entre ambos.

Noah Centineo (Ken) y Andrew Koji (Ryu) en ‘Street Fighter’ (Imagen: Paramount Pictures / Legendary Pictures)

El luchador es Sagat, uno de los personajes clásicos de la franquicia y jefe final del ‘Street Fighter’ original de 1987. Su aparición confirma además que sobrevivió al enfrentamiento mostrado durante los primeros minutos de la película, cuando Ryu, interpretado por Andrew Koji, lo derrota y lo deja gravemente herido.

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Ese combate adapta un elemento conocido de los videojuegos: Ryu, afectado por el Satsui no Hado, provoca la característica cicatriz que Sagat lleva en el pecho. Después de aquella secuencia, el personaje desaparece de la historia hasta reaparecer tras los créditos.

Sagat podría convertirse en uno de los principales aliados de M. Bison

La presencia de Bison junto a Sagat apunta directamente hacia la historia establecida en los videojuegos. Después de ser derrotado por Ryu, Sagat desarrolla un fuerte deseo de revancha y termina relacionado con Shadaloo, la organización criminal encabezada por Bison.

El final de ‘Street Fighter’ también deja a Bison en posición de seguir reuniendo combatientes. Sus hombres consiguen capturar a Akuma, interpretado por Roman Reigns, con la intención de aprovechar su poder relacionado con el Dark Hado, mientras también escapan con Cammy.

Por otro lado, Ryu, Ken, Chun-Li y Dan terminan encontrándose con Guile y Dhalsim. La película establece así dos grupos que podrían enfrentarse nuevamente si la historia continúa, con Sagat convertido en un rival especialmente personal para Ryu debido a lo ocurrido entre ambos.

¿Habrá una secuela de ‘Street Fighter’?

Por ahora, una segunda película no ha sido confirmada oficialmente, aunque la escena postcréditos evidencia que los responsables dejaron preparado el camino para continuar la historia.

Callina Liang como Chun-Li en ‘Street Fighter’ (imagen: Paramount Pictures y Legendary)

La posibilidad dependerá en buena medida del desempeño comercial de esta primera entrega. ‘Street Fighter’ debutó en el primer lugar de la taquilla de Norteamérica con una proyección cercana a los US$31 millones durante su primer fin de semana, mientras que su presupuesto de producción ha sido reportado en aproximadamente US$82 millones.

La situación recuerda además a la adaptación de ‘Street Fighter’ estrenada en 1994, que también terminó preparando una continuación que nunca llegó a realizarse.

Esta vez, sin embargo, Legendary y Capcom parecen haber dejado un conflicto mucho más concreto sobre la mesa: Bison continúa reuniendo aliados, Sagat tiene motivos personales para buscar a Ryu y el poder de Akuma podría convertirse en otra pieza importante dentro de los planes de Shadaloo.

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