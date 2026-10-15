Ben Affleck lamenta el bullying contra ‘Digger’: ‘No castiguen a las películas que se arriesgan’

Ben Affleck defendió a Digger, la película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, ante las reacciones que ha provocado su desempeño comercial. Durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, el actor y director cuestionó la manera en que parte del público comenta sus resultados y recibe la trama de la cinta.

¿Qué opina Ben Affleck sobre el bullying contra Digger?

El tema apareció durante la entrevista con Josh Horowitz, en la que Affleck repasó distintos momentos de su carrera. Al recordar la percepción pública que enfrentaba cuando comenzó a dirigir, habló sobre lo difícil que puede resultar cambiar una opinión ya cimentada; tal reflexión lo llevó a mencionar el trato que está recibiendo la película de Iñárritu.

“Es un poco como el bullying”, expresó. Affleck cuestionó que algunas personas participen en ese rechazo sin haber visto las películas y señaló a Digger como un ejemplo actual. La celebración del fracaso comercial, objetivo de muchos encabezados por encima de la verdadera esencia de la película, está desplazando la atención que merece una producción ambiciosa, realizada por cineastas e intérpretes cuyo talento considera valioso.

Digger de Alejandro González Iñárritu (Foto: IMDb)

La preocupación más grande de Affleck tiene que ver con lo que esa reacción puede alentar dentro de Hollywood. “Si castigan a las películas que se arriesgan, ¿adivinen qué van a obtener? Un montón de películas de mierda, todas iguales”, advirtió. El actor también reconoció que intentar algo distinto implica exponerse a resultados imperfectos. “No puedes hacer algo interesante sin arriesgarte a lo grande. Y eso significa que a veces vas a quedar mal”, afirmó.

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Las críticas contra y a favor Digger

Digger presenta a Tom Cruise como Digger Rockwell, un poderoso empresario petrolero que intenta convertirse en salvador de la humanidad después de provocar una catástrofe. La película hace uso del humor negro para abordar la responsabilidad de las élites y el desastre ambiental. Claro que al hablar de temas como el poder ridículo que posee una minoría, la recepción crítica ha sido dividida, y sus detractores han planteado objeciones concretas.

Tim Grierson, de Screen Daily, consideró superficial la sátira y cuestionó que Cruise resultara convincente como un empresario texano de aura avasalladora. Por otro lado, The New Yorker destacó la energía cómica de Cruise y encontró conexiones con las sátiras de Dr. Strangelove y Network. Su tono exagerado y su tratamiento de la catástrofe producen admiración en algunos críticos y frustración en otros. Anne Hathaway se encuentra entre sus defensoras y la recomendó en Letterboxd, donde invitó a verla y formar una opinión propia.

Tom Cruise y Sandra Hüller en Digger (Foto: IMDb)

Guillermo del Toro, tras leer la crítica negativa de IGN, escribió en X:

“Un titular totalmente mezquino. Te guste o no (y sí, a mí me encanta), la película cumple con creces en cuanto a escala, ambición y alcance, a la altura de la gran pantalla. Es atrevida, audaz y cinematográficamente compleja. Sin duda, una experiencia para disfrutar en el cine.”

La taquilla de Digger

El panorama comercial sí presenta dificultades claras, pues Digger debutó en Estados Unidos y Canadá el 2 de octubre con aproximadamente ocho millones de dólares. Durante su segundo fin de semana recaudó unos 3.2 millones, una caída de 60%, y hasta el momento ha recaudado 38.2 millones en todo el mundo. Variety informó que la película tuvo un costo aproximado de entre 125 y 180 millones.

Digger sigue ahora mismo en cartelera.

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