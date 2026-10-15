‘VisionQuest’: ¿Quién es Coat of Arms, el misterioso personaje de Marvel que aparece junto a Tommy Maximoff?

El personaje debutó en 'Dark Reign: Young Avengers' #1 y obtiene sus poderes gracias a Tiboro’s Coat

‘VisionQuest’ está aprovechando personajes poco conocidos de Marvel Comics para ampliar el entorno de Tommy Maximoff. Una de las incorporaciones más sorprendentes es Lisa Molinari, interpretada por Lauren Morais, quien aparece junto a Thomas Shepherd, personaje de Ruaridh Mollica. Aunque en la serie es presentada inicialmente como una joven dedicada a pequeños robos y estafas en Londres, su contraparte de los cómics posee una identidad mucho más extravagante: Coat of Arms.

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¿Quién es Coat of Arms en los cómics de Marvel?

Lisa Molinari debutó en ‘Dark Reign: Young Avengers’ #1, publicado en 2009. El personaje fue creado por el escritor Paul Cornell y el dibujante Mark Brooks y eventualmente adopta el nombre Coat of Arms.

Sus poderes proceden de Tiboro’s Coat, una prenda mágica vinculada con una poderosa entidad interdimensional. Cuando utiliza el abrigo, Lisa puede generar cuatro brazos adicionales, por lo que llega a combatir utilizando seis extremidades.

Lauren Morais como Coat of Arms en ‘VisionQuest’ (imagen: Disney)

La prenda también le permite volar y cuenta con bolsillos de naturaleza mística capaces de proporcionar diferentes herramientas. Entre ellas aparecen cadenas encantadas suficientemente poderosas como para neutralizar temporalmente a Sentry, uno de los personajes con mayores capacidades dentro del universo Marvel.

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Sin embargo, lo que distingue a Lisa no son únicamente sus poderes. En los cómics, su actividad criminal tiene una motivación poco convencional: considera los enfrentamientos entre héroes y villanos como una forma de arte performativo y utiliza el caos generado por los superhumanos como una especie de experimento social.

Esta filosofía la lleva a relacionarse con los Young Masters, un grupo presentado durante la etapa de Norman Osborn que funciona como contraparte de los Young Avengers.

Su relación con Tommy Maximoff viene directamente de los cómics

La presencia de Lisa junto a Thomas Shepherd en ‘VisionQuest’ no es una asociación creada exclusivamente para la serie.

En los cómics, Lisa y Thomas se conocen mientras cumplen condena en un centro de detención juvenil. Esa experiencia establece un vínculo entre ambos que posteriormente evoluciona hacia una relación de atracción romántica cuando entran en el mundo de los personajes con superpoderes.

La adaptación conserva parte de esa base. En ‘VisionQuest’, Lisa aparece en Londres junto a Thomas y ambos sobreviven mediante robos y pequeñas estafas. En lugar de introducirlos inmediatamente como figuras enmascaradas, la serie construye primero una relación basada en su pasado compartido y en su condición de jóvenes al margen de la ley.

Thomas tiene además una importancia mucho mayor para la trama debido a su conexión con Tommy Maximoff, el hijo de Wanda y Visión presentado originalmente en ‘WandaVision’.

¿Veremos a Lisa convertirse en Coat of Arms?

Por ahora, Marvel Studios no ha confirmado que Lisa Molinari vaya a utilizar el nombre Coat of Arms ni que obtenga los poderes que posee en los cómics.

Lisa Molinari / Coat of Arms (imagen: Marvel)

Su incorporación, sin embargo, resulta significativa por la manera en que ‘VisionQuest’ está recuperando personajes y conceptos relacionados con distintas generaciones del universo Marvel.

La serie también incluye a Paul Bettany nuevamente como Visión y recupera a James Spader como Ultrón, mientras incorpora figuras como Yocasta y diferentes inteligencias artificiales vinculadas con la historia del MCU.

El material publicado hasta ahora presenta a Lisa principalmente como compañera de Thomas Shepherd, por lo que cualquier aparición de Tiboro’s Coat, de sus seis brazos o de los Young Masters permanece como una posibilidad y no como un elemento confirmado.

Aun así, su presencia permite trasladar a la pantalla una relación que ya existía en los cómics y colocar cerca de Tommy Maximoff a una personaje cuya trayectoria podría llevarla mucho más allá de las calles de Londres.

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