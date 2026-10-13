Jeremy Renner confirma que no estará en ‘Avengers: Doomsday’: ‘No me llamaron’

Para que el Vengador más polémico no estará en la película

¡Atención, fans! Jeremy Renner aclaró su situación frente a Avengers: Doomsday y respondió a las preguntas sobre un posible regreso como Hawkeye. El actor, que ha acompañado al equipo en varias de sus aventuras cinematográficas, habló de su ausencia con un toque humor. Estamos a dos meses del estreno de la película y todavía hay secretos flotando en el aire; Jenner baja a tierra uno de ellos.

¿Marvel Studios no llamó a Jeremy Renner para Avengers: Doomsday?

La reunión de personajes anunciada para la película nos ha traído muchos dudas sobre cuáles integrantes del equipo original aparecerán. Renner abordó el tema al responder una pregunta sobre su participación; aunque conserva el cariño por Hawkeye y sus compañeros, su respuesta sí que puso distancia entre sus deseos de regresar y lo que ocurrió con esta producción.

“No, no, no, no. En esa no”, contestó. Después añadió: “No estoy en Doomsday, así que los Avengers probablemente perderán, para que lo sepan… No me llamaron, así que es culpa de ellos. Van a perder”. Renner se limitó a señalar que no lo contactaron para esa entrega y expresó entusiasmo por el reestreno de Avengers: Endgame.

Jeremy Renner tras su accidente causado por una máquina quitanieves (Foto: Instagram)

El año pasado, el actor había dicho a Empire que estaba dispuesto a volver, tanto para una segunda temporada de Hawkeye como para otros proyectos en el Universo Cinematográfico de Marvel. “Siempre estoy feliz de estar en ese mundo. Los quiero a todos, me encanta el personaje”, afirmó entonces.

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El accidente de 2023 que casi le costó la vida

El 1 de enero de 2023, Renner fue atropellado por su propia máquina quitanieves cerca de su vivienda en Nevada. Este accidente ocurrió cuando intentaba proteger a su sobrino y volver a entrar al vehículo; era maquinaria pesada para retirar nieve y el impacto le provocó lesiones extensas. Entre los daños que se hicieron públicos estaban ocho costillas fracturadas en 14 puntos, fracturas en la rodilla derecha y ambos tobillos, además de la tibia izquierda. También sufrió fracturas en la clavícula y el hombro derechos.

El traumatismo alcanzó también el rostro, la órbita ocular y la mandíbula; un pulmón colapsó y una costilla perforó el hígado. Para reparar parte del daño, los médicos utilizaron metal en el tórax y placas en la cara; además, colocaron una varilla de titanio con tornillos en una pierna. Renner tuvo que trabajar para recuperar movilidad y volver a hablar después de la lesión mandibular. En su entrevista con Diane Sawyer agradeció la ayuda de quienes lo auxiliaron y de sus familiares, que lo acompañaron durante la hospitalización y las etapas posteriores.

En enero de 2024, aproximadamente un año después del accidente, regresó al rodaje de la exitosa Mayor of Kingstown. Contó que el agotamiento podía hacerlo quedarse dormido durante las tomas y que la producción adaptó los horarios para permitirle descansar.

Foto: EW

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Las polémicas de Jeremy Renner

En 2019, durante una disputa por la custodia de su hija, su exesposa Sonni Pacheco lo acusó de amenazas y de consumo de sustancias en circunstancias que comprometían la seguridad familiar. Renner negó los señalamientos y defendió su conducta como padre. En noviembre de 2025, la cineasta Yi Zhou lo acusó de enviarle imágenes sexuales no solicitadas y de amenazar con recurrir a las autoridades migratorias. Un portavoz de Renner negó las acusaciones y su abogado también envió una carta para exigir que cesaran las declaraciones que consideraba falsas.

Actores que sí estarán en Avengers: Doomsday

El reparto publicado oficialmente por Disney incluye a Robert Downey Jr. y Chris Evans, además de Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd, Tom Hiddleston y Sebastian Stan. Anthony y Joe Russo dirigen la película, que unirá intérpretes de distintas etapas de las adaptaciones cinematográficas de Marvel.

Otras estrellas prometidas son Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn , Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman, Simu Liu, Danny Ramirez, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming, Kelsey Grammer, Letitia Wright, Winston Duke, Tenoch Huerta Mejía y Mabel Cadena.

Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre.