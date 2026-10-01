‘Ebenezer’: Todo sobre la nueva película de Johnny Depp y su oscura versión de ‘Cuento de Navidad’

Johnny Depp volverá a encabezar una producción de un gran estudio de Hollywood con ‘Ebenezer’, nueva adaptación de ‘Cuento de Navidad’, la novela publicada por Charles Dickens en 1843. Dirigida por Ti West, responsable de ‘X’, ‘Pearl’ y ‘MaXXXine’, la película recuperará la historia de Ebenezer Scrooge desde una perspectiva más cercana al relato de fantasmas, con apariciones inquietantes, elementos de terror y una versión del protagonista que busca ser menos sencilla moralmente.

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Paramount Pictures estrenará la cinta en Estados Unidos el 13 de noviembre de 2026, mientras que en Hispanoamérica se conoce como ‘Ebenezer: Los fantasmas de Navidad’.

¿De qué trata ‘Ebenezer’ y qué cambia esta versión de ‘Cuento de Navidad’?

‘Ebenezer’ mantiene la premisa central del clásico de Dickens: Ebenezer Scrooge, un hombre avaro, solitario y profundamente contrario al espíritu navideño, recibe la visita de una serie de apariciones sobrenaturales que lo obligan a enfrentarse a su pasado, su presente y las posibles consecuencias de su futuro.

Ti West y Johnny Depp en el set de ‘Ebenezer’ (2026) (imagen: IMDb)

La diferencia estará principalmente en el tono. Ti West, cuya filmografía ha estado ligada durante años al terror, explicó que desde niño veía ‘Cuento de Navidad’ más como una historia de fantasmas que como una narración exclusivamente navideña. La versión televisiva protagonizada por George C. Scott fue una influencia particularmente importante debido a la impresión que le produjo Jacob Marley (vía EW):

“Solía ​​leerla todos los años y, cuando era niño, me gustaba más como historia de fantasmas que como historia navideña, porque de joven vi la película para televisión protagonizada por George C. Scott y Marley realmente me aterraba.”

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West considera que las adaptaciones anteriores no siempre han explotado por completo el potencial aterrador de los fantasmas de las Navidades Pasadas, Presentes y Futuras. Los avances de ‘Ebenezer’ reflejan esa intención con apariciones más siniestras, situaciones de peligro e incluso imágenes de Scrooge siendo enterrado vivo.

Sin embargo, el cineasta ha insistido en que no pretende desmontar o convertir la novela en una reinterpretación irreconocible.

“Me encanta el libro, así que realmente no intento darle a la historia un giro que no le sea fiel ni hacerle algún tipo de modificación metarreferencial.”

Johnny Depp y Andrea Riseborough en ‘Ebenezer’ (imagen: Paramount Pictures)

Johnny Depp regresa a un gran estudio como Ebenezer Scrooge

El proyecto también representa un momento importante en la carrera de Johnny Depp. ‘Ebenezer’ será su primera película estrenada por un gran estudio de Hollywood desde ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’, lanzada en 2018.

Durante los años posteriores, Depp continuó trabajando fuera de las grandes producciones hollywoodenses. Protagonizó ‘Minamata’, interpretó al rey Luis XV en la película francesa ‘Jeanne du Barry’, que inauguró el Festival de Cannes de 2023, y regresó a la dirección con ‘Modì, Three Days on the Wing of Madness’.

Para West, el actor era particularmente adecuado para Scrooge debido al ritmo de los diálogos de Dickens y a su manera de construir personajes.

“Él es la película, de verdad.”

El director explicó que Depp posee una musicalidad particular al hablar que funciona con el lenguaje dickensiano. Después de trabajar con él, aseguró que el resultado confirmó esa impresión.

“Tras haber hecho la película con él, confirmé que tenía razón: la musicalidad reside en la interpretación. Y él aporta algo distinto a lo que cualquier otro haya ofrecido; es un sello absolutamente personal, pero que a la vez respeta profundamente el texto.”

Aunque los primeros avances inevitablemente recuerdan algunos de los personajes más excéntricos de Depp, West descarta que su Scrooge pueda compararse directamente con Jack Sparrow, Willy Wonka o Edward Scissorhands.

Johnny Depp en ‘Ebenezer’ (imagen: Paramount Pictures)

“No es el Capitán Jack. Ciertamente no es Wonka. No es El Joven Manos de Tijeras.”

Un Scrooge desagradable, pero menos fácil de juzgar

La película también quiere alejarse de una representación completamente maniquea de Scrooge. West reconoce que el personaje continúa siendo desagradable, egoísta y cruel, pero considera que Depp consigue introducir humor y encanto incluso en sus momentos más difíciles.

El director y el guionista Nathaniel Halpern buscaron darle argumentos y motivaciones comprensibles. La intención es que el público pueda entender por qué Scrooge piensa de determinada forma, incluso cuando sus decisiones resulten cuestionables.

“Queremos dotar a Scrooge de lógica y de buenos argumentos, de modo que, cuando exponga su postura sobre algo, no se equivoque.”

Según West, esa ambigüedad permite que el espectador acompañe emocionalmente al personaje en lugar de observar desde fuera una transformación predecible.

Ian McKellen, Rupert Grint y los fantasmas de ‘Ebenezer’

El reparto reúne a varios nombres conocidos. Ian McKellen interpreta a Jacob Marley, antiguo socio de Scrooge, cuya aparición pone en marcha los acontecimientos sobrenaturales de la historia. Esta adaptación también incluirá una escena en la que Marley aparecerá con vida antes de convertirse en el fantasma que visita al protagonista.

Ian McKellen en ‘Ebenezer’ (imagen: Paramount Pictures)

McKellen habló de manera muy favorable sobre su experiencia junto a Johnny Depp, con quien trabajó durante seis días. El veterano actor destacó su energía, sentido del humor, irreverencia y seriedad, además de señalar que se mostró atento y generoso con sus compañeros. También describió el ambiente del rodaje como especialmente agradable y cercano.

Rupert Grint interpreta a Bob Cratchit, empleado mal pagado y sobrecargado de Scrooge. Ti West considera que el personaje será uno de los principales centros emocionales de la película, ya que representa a un hombre que preferiría abandonar su empleo, pero que necesita conservarlo para mantener a su numerosa familia.

Tramell Tillman será el Fantasma de la Navidad Presente, mientras que Andrea Riseborough dará vida al Fantasma de la Navidad Pasada. El reparto se completa con Daisy Ridley, Sam Claflin, Arthur Conti, Ellie Bamber, Charlie Murphy y Henry Lloyd-Hughes.

La fotografía principal comenzó en enero de 2026 y se desarrolló entre Dublín y Londres.

¿Qué sigue para Johnny Depp después de ‘Ebenezer’?

Póster de ‘Ebenezer’ (imagen: IMDb)

La vuelta de Johnny Depp a producciones de grandes estudios continuará poco después con ‘Day Drinker’, thriller dirigido por Marc Webb en el que compartirá pantalla con Penélope Cruz y Madelyn Cline.

La película está prevista para estrenarse en marzo de 2027, por lo que ‘Ebenezer’ marcará el inicio de una nueva etapa para el actor dentro de proyectos respaldados nuevamente por estudios importantes.

Antes de ese estreno, Depp aparecerá como una nueva encarnación de uno de los personajes más conocidos de la literatura británica. Bajo la dirección de Ti West, esta versión combinará elementos de terror con nostalgia, pérdida y momentos de mayor carga emocional, sin abandonar el tono esperanzador que caracteriza la parte final del relato de Charles Dickens.arga emocional capaz de llevar al público hasta las lágrimas antes de llegar a la alegría final que caracteriza al relato de Dickens.

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