¿De qué trata ‘El manantial’, el libro que Zack Snyder no ha podido adaptar pero cree que será su obra maestra?

La historia sigue a Howard Roark, un arquitecto que defiende su visión creativa frente a las presiones externas

Zack Snyder lleva al menos una década intentando llevar a la pantalla El manantial (The Fountainhead), la polémica novela publicada por Ayn Rand en 1943. El director ha considerado convertirla tanto en película como en serie, escribió su propia adaptación e incluso presentó una propuesta a Netflix que terminó siendo rechazada.

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Sin embargo, lejos de abandonar definitivamente el proyecto, Snyder acaba de reafirmar su interés y asegura que podría convertirse en la obra más importante de su carrera. La elección no resulta extraña: la historia sobre un arquitecto que se niega a sacrificar su visión frente a las exigencias de los demás conecta directamente con temas que Snyder ha explorado durante años en películas como ‘Watchmen’, ‘Man of Steel’ y ‘Batman v Superman’.

Zack Snyder en 2024 (Gareth Cattermole/Getty Images)

¿De qué trata ‘El manantial’ de Ayn Rand?

La novela sigue a Howard Roark, un joven arquitecto que rechaza las convenciones de su profesión y se niega a modificar sus diseños simplemente para satisfacer las expectativas de clientes, colegas o instituciones. Para Rand, Roark representaba su ideal de un individuo independiente, capaz de defender su integridad incluso cuando hacerlo implica perder oportunidades profesionales, reconocimiento y estabilidad económica.

Su principal contraste es Peter Keating, antiguo compañero de estudios que construye una carrera exitosa siguiendo las tendencias populares y adaptándose constantemente a lo que los demás esperan de él. También aparece Ellsworth Toohey, un influyente crítico que intenta destruir profesionalmente a Roark, y Gail Wynand, poderoso empresario de medios cuya dependencia de la opinión pública termina enfrentándolo con sus propios valores.

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El conflicto central de la novela es el enfrentamiento entre individualismo y colectivismo. Rand explicó que no pretendía plantearlo únicamente como una discusión política, sino como una batalla dentro del individuo: actuar según las propias convicciones o permitir que las expectativas sociales determinen las decisiones personales.

La historia lleva esa idea hasta extremos considerables. Roark pierde trabajos, clientes y reconocimiento por negarse a comprometer su visión. Eventualmente incluso destruye un proyecto de vivienda que había diseñado después de descubrir que fue modificado sin respetar las condiciones que había establecido.

Portada de la primera edición de ‘The Fountainhead’ (Wikimedia Commons)

¿Por qué ‘El manantial’ sigue siendo una novela polémica?

El manantial convirtió a Rand en una autora ampliamente conocida. Después de un comienzo comercial lento, la novela creció gracias a las recomendaciones de los lectores y terminó convirtiéndose en un bestseller. Para 2023 había vendido más de 10 millones de ejemplares y había sido traducida a más de 30 idiomas.

Su influencia ha sido especialmente importante dentro de círculos conservadores y libertarios estadounidenses, aunque las interpretaciones de su filosofía han provocado discusiones durante décadas. La novela plantea una defensa radical de la autonomía individual y presenta con enorme desconfianza cualquier sistema que obligue al individuo excepcional a someterse a los deseos colectivos.

También existe una controversia importante alrededor de la relación entre Roark y Dominique Francon, particularmente por su primer encuentro sexual. Diversas críticas feministas han interpretado la escena como una romantización del abuso, mientras Rand rechazó esa lectura y sostuvo que Dominique deseaba el encuentro. El debate continúa formando parte de la discusión alrededor de la novela.

Warner Bros. ya produjo una adaptación cinematográfica en 1949, protagonizada por Gary Cooper y con guion de la propia Rand. La película recibió críticas negativas y no recuperó completamente su presupuesto.

¿Por qué Zack Snyder lleva tantos años intentando adaptarla?

Snyder expresó públicamente su interés en El manantial desde 2016 y volvió a hablar del proyecto en años posteriores. En 2019 aseguró que había dejado de perseguirlo porque temía que una adaptación fuera interpretada como “propaganda de extrema derecha”. Más tarde, en 2024, reveló que propuso una serie a Netflix, pero la plataforma rechazó el proyecto.

Ahora, durante una entrevista con Variety (vía ScreenRant), Snyder confirmó que ya escribió una adaptación y que todavía piensa en cómo llevarla a la pantalla.

Gary Cooper y Patricia Neal en ‘The fountainhead’ (imagen: IMDb)

“He estado intentando convertir ‘El manantial’ en una película o en una serie de televisión porque es demasiado larga. Ya la he escrito.”

El director también defendió la importancia histórica del libro y reconoció que adaptarlo probablemente seguiría alimentando las discusiones políticas alrededor de su cine. Sin embargo, su ambición sigue intacta:

“Probablemente esa sea mi obra maestra. Es muy probable que muera con ella.”

Para Snyder, además, la historia puede leerse como una reflexión sobre el trabajo de un cineasta: un creador que intenta preservar una visión mientras otras personas buscan modificarla. Esa interpretación adquiere otro significado después de su experiencia con Warner Bros. y ‘Justice League’, donde perdió el control creativo de una película que posteriormente pudo reconstruir mediante ‘Zack Snyder’s Justice League’.

El individualismo también ha estado presente en el Superman de Snyder

Henry Cavill en ‘Man of Steel’ (imagen: Warner Bros.)

El interés de Snyder por Rand permite observar desde otra perspectiva algunas ideas presentes en su etapa dentro de DC. Su versión de Superman ha sido interpretada con frecuencia desde el individualismo: un personaje extraordinario que debe decidir por sí mismo qué responsabilidad tiene frente al mundo, en lugar de aceptar automáticamente que está obligado a salvarlo.

Eso no convierte necesariamente a su Superman en una representación directa de la filosofía de Rand, pero ayuda a explicar por qué El manantial resulta tan atractivo para el cineasta. Roark es un creador enfrentado constantemente a instituciones que quieren modificar su trabajo, una situación que inevitablemente encuentra paralelos con la propia historia profesional de Snyder.

Por ahora, su siguiente proyecto es una nueva versión de ‘Escape from New York’, mientras El manantial continúa esperando una oportunidad. Snyder, sin embargo, no parece haber renunciado a ella. Después de una carrera construida alrededor de superhéroes, zombis, ejércitos espartanos y mundos de ciencia ficción, la película que considera su posible obra maestra podría terminar siendo la historia de un arquitecto dispuesto a perderlo todo antes que permitir que otros decidan cómo debe crear.

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