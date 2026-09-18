Zack Snyder cree que el cine de superhéroes está cerca del agotamiento y por eso quiere dirigir ‘The Dark Knight Returns’

El cineasta dice que ‘The Dark Knight Returns’ fue escrita para quienes estaban cansados de los cómics tradicionales

Zack Snyder volvió a hablar de su interés por adaptar The Dark Knight Returns, la influyente novela gráfica de Frank Miller, y explicó por qué considera que este podría ser el momento adecuado para llevarla al cine. Durante una entrevista con Variety, el director evitó afirmar directamente que el género de superhéroes se encuentra en su ocaso, pero sí sostuvo que ya ha recorrido un largo camino y que existe un público cansado de este tipo de películas. Para Snyder, justamente ese agotamiento podría darle sentido a una adaptación de la obra de Miller.

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¿Por qué Zack Snyder quiere hacer ‘The Dark Knight Returns’ ahora?

Durante la conversación, Variety recordó que Snyder había dicho anteriormente que una de las pocas razones por las que regresaría al cine de superhéroes sería tener la oportunidad de adaptar The Dark Knight Returns.

El director explicó que para él esta obra y ‘Watchmen’ representan dos momentos fundamentales dentro de la evolución del cómic de superhéroes.

Zack Snyder trabajando en ‘Rebel Moon’ (imagen: Netflix)

“La razón por la que quiero ‘The Dark Knight Returns’ —si alguien alguna vez me permitiera hacerlo fuera del Universo DC, dado que es una novela que simplemente resulta incluir superhéroes— es que, si pudiera realizar ‘Watchmen’ y ‘Dark Knight Returns’, ambos libros juntos representarían para mí el ciclo completo del medio del cómic de superhéroes.”

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Snyder ya dirigió ‘Watchmen’ en 2009 y considera que completar ese recorrido con la obra de Miller tendría un significado especial dentro de su propia trayectoria como cineasta.

Snyder cree que el género ya está muy avanzado en su ciclo

El director también reflexionó sobre el estado actual del cine de superhéroes. Aunque evitó utilizar directamente la palabra “ocaso”, sí sugirió que el género se encuentra en una etapa mucho más avanzada que cuando estrenó Watchmen.

“«Watchmen» llegó al comienzo de la etapa de las películas de superhéroes, así que sería muy apropiado que «The Dark Knight Returns» llegara ahora, en lo que yo diría que es posiblemente… no quiero llamarlo el ocaso, pero ya hemos recorrido un largo camino en el género de las películas de superhéroes, y creo que el público entendería el porqué de ello.”

La comparación resulta importante porque Snyder no plantea simplemente recuperar a Batman para realizar otra producción de gran escala. Su interés está en utilizar una obra que, desde su origen, dialogaba con el agotamiento del propio género.

‘The Dark Knight Returns’ nació para una audiencia cansada de los superhéroes

Snyder recordó que la novela gráfica de Frank Miller apareció en un momento en el que parte de los lectores ya mostraba cansancio frente a las convenciones tradicionales del cómic de superhéroes.

‘Batman vs Superman: El Origen de la Justicia’ estuvo inspirada en gran medida en ‘The Dark Knight Returns’ (imagen: Warner Bros.)

“No olvidemos que ‘The Dark Knight Returns’ se escribió para un público de cómics que estaba muy saturado de ellos —al igual que ocurría con ‘Watchmen’—, por lo que sería un buen momento para crear una película dirigida a quienes están saturados de las películas de cómics.”

La idea coincide con declaraciones recientes del director, quien ha vuelto a alimentar los rumores sobre una posible adaptación y ha dicho que le gustaría realizarla si alguna vez recibe autorización.

Por ahora, ‘The Dark Knight Returns’ no ha sido anunciada oficialmente como película y Snyder tampoco ha confirmado que exista una producción activa. Sin embargo, sus comentarios dejan claro que continúa interesado en el proyecto y que, para él, el cansancio que actualmente rodea al género podría ser precisamente la razón para hacerlo.

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