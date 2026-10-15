Ron Perlman no descarta hacer ‘Hellboy 3’ incluso en la vejez, pero dice que solo con Guillermo del Toro

Para nuestra buena suerte, Ron Perlman siente que todavía tiene asuntos pendientes con Hellboy. El veterano actor, y uno de los colaboradores más cercanos de Guillermo del Toro, habló nuevamente sobre la tercera película que habría completado su viaje como el personaje creado por Mike Mignola y explicó qué lo mantiene interesado en esa historia.

¿Qué dijo Ron Perlman sobre Hellboy 3?

Ya pasaron 18 años del estreno de Hellboy II: El ejército dorado, pero Perlman sigue pensando en lo que quedó por contar. Durante una entrevista con Deadline, el intérprete explicó que su relación con esas películas también está entretejida con la sensación de haber dejado inconcluso un relato que debía tener otro capítulo.

Claro que su única condición para regresar es muy específica: “No me interesa hacer ninguna otra versión de Hellboy que no sea terminar la trilogía con Guillermo”. La edad tampoco parece suficiente para quitarle las ganas. El actor, de 76 años, aseguró que aceptaría incluso si la propuesta llegara cuando fuera todavía más grande:

“Sería algo verdaderamente épico. Como una epopeya griega. La desmesura, el error trágico, el destino, la naturaleza frente a la crianza… Sería toda una aventura. Ahora tengo 76 años y, si él viene a buscarme cuando tenga 86, ¡de todos modos haremos esa maldita película!”.

Ron Perlman (Foto: Getty)

Perlman recordó que las películas fueron concebidas como una trilogía y que la segunda dejó pendientes demasiado importantes. Entre ellos mencionó el embarazo de Liz Sherman, interpretada por Selma Blair, y la profecía sobre el papel de Hellboy en la destrucción del mundo. Sobre si todavía habla con Del Toro sobre hacer otra película de Hellboy, se limitó a responder: “Sin comentarios”.

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¿Por qué Guillermo del Toro no hizo la tercera película?

El dinero fue uno de los principales obstáculos. La conclusión que imaginaba Del Toro requería una escala mayor que la de sus películas anteriores, con un presupuesto estimado de 150 millones de dólares. Por supuesto que la cifra complicó el proyecto después del desempeño comercial de El ejército dorado, cuyo resultado no facilitó conseguir una inversión mucho más elevada.

Box Office Mojo muestra que fueron 168 millones de dólares de recaudación mundial para Hellboy II, frente a un presupuesto de producción de 82 millones. La primera película, estrenada en 2004, obtuvo aproximadamente 99.8 millones con un costo de 60 millones. Ambas encontraron público, pero ninguna alcanzó las recaudaciones de los grandes fenómenos comerciales de superhéroes.

En febrero de 2017, Del Toro comunicó que había hablado con las partes involucradas y que Hellboy 3 no se realizaría; ese anuncio terminó con las gestiones de aquel momento. Y todavía no hay nuevas noticias.

Ya se estrenaron otras dos películas de Hellboy… y no salieron bien

Guillermo del Toro en el set de Hellboy II: El Ejército Dorado (Foto: IMDb)

El personaje regresó a los cines en 2019 con David Harbour como protagonista y Neil Marshall en la dirección. Hellboy reinició la historia y enfrentó al investigador paranormal con una hechicera ancestral que busca venganza. La propuesta incluyó violencia más explícita y una clasificación para adultos, pero su estreno terminó acompañado por una recepción crítica negativa y resultados comerciales insuficientes. Recaudó alrededor de 54 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de producción de 50 millones.

En 2024 llegó otro intento: Hellboy: The Crooked Man, dirigida por Brian Taylor y protagonizada por Jack Kesy. Ahí vemos a Hellboy y a una agente novata en los Apalaches durante los años cincuenta; encuentran una comunidad sometida a la brujería y a una entidad conocida como el Hombre Torcido, relacionada con el pasado del protagonista. En taquilla le fue todavía peor, pues solo recaudó 2.6 millones de dólares en todo el mundo a partir de un presupuesto de 20 millones.

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