Nikki de ‘Obsesión’, Agamenón de ‘La Odisea’ y los disfraces de Halloween más populares de 2026

El cine y la televisión vuelven a inspirar las búsquedas de disfraces para Halloween (así es, su servidora todavía continúa en buscar del atuendo perfecto de Charlie Swan). Ahora Google dio a conocer las tendencias de 2026 y entre ellas aparecen personajes de Obsesión y La Odisea, junto con figuras de otras producciones que encontraron público este año.

¿Cuáles son los disfraces más populares de 2026 inspirados en cine y televisión?

Google identifica las búsquedas que registraron los mayores aumentos frente al periodo equivalente anterior. La clasificación permite observar qué disfraces están despertando más interés y cuáles son los más populares en redes sociales. El primer lugar corresponde a Buddy, el unicornio de la película de terror dirigida por Casper Kelly. Keegan-Michael Key interpreta a esta mascota de televisión infantil, portadora de una apariencia que esconde una propuesta mucho menos inocente. El traje naranja de gran tamaño y el corazón morado son sus rasgos principales.

Nikki, interpretada por Inde Navarrette en Obsesión, también se encuentra entre las más buscadas y con obvia razón. La película de Curry Barker ofrece varios vestuarios para ella, aunque el conjunto rojo y negro de la fiesta destaca entre las referencias para Halloween. Además, NBCUniversal lanzó productos oficiales del personaje, lo que permite recrear otra de sus apariencias sin reunir cada accesorio por separado.

Kiara Romero como Hazel Hook en Descendientes: Un Malvado País de las Maravillas (Foto: Disney)

Agamenón es otro top razonable. El personaje de La Odisea lleva la película de Christopher Nolan a una celebración donde también hay espacio para la mitología griega. Para quienes prefieren una referencia cinematográfica alejada del maquillaje sangriento, su presencia en la lista ofrece una alternativa relacionada con la aventura épica y el vestuario de combate. Aunque claro, no resultará sencillo elaborar cada pieza de la armadura; requerirá tiempo y mayores recursos.

No te pierdas: Jessica Chastain revela el mensaje de Jeremy Strong después de ganarle en taquilla con ‘Madre Siniestra’

Scooby-Doo es otra alternativa revelada por Google. La propuesta retoma al personaje animado mediante una reinterpretación festiva, en lugar de depender de un estreno reciente. El último puesto pertenece a Hazel Hook, interpretada por Kiara Romero en Descendientes: Un Malvado País de las Maravillas. La hija del Capitán Garfio forma parte de las incorporaciones a la franquicia musical de Disney.

¿Cómo disfrazarte de Nikki de Obsesión?

Para recrear el vestuario de la fiesta, la pieza principal es una blusa de malla con cuello halter y estampado de cebra en rojo y negro. Complex reportó que el modelo Cielo Mesh Halter Top, de Princess Polly, como la prenda utilizada en la película. El diseño deja los hombros descubiertos y concentra el color más llamativo del conjunto en la parte superior.

La parte inferior consiste en unos shorts negros muy cortos de imitación de piel. La guía de Complex menciona un modelo tipo cargo de Edikted que seguidores de la película consideran idéntico o muy cercano al original. Para aproximarse al vestuario, esos shorts resultan una referencia más fiel que una falda. Un par de botas negras y un poco de sangre falsa le darán el toque final a Freaky Nikki.

Inde Navarrette como Nikki en Obsesión (Foto: IMDb)

Para la apariencia de la perturbadora última escena, la prenda central cambia por un vestido morado muy oscuro con estampado floral. La versión oficial tiene los hombros descubiertos y escote de corazón, además de fruncidos en el busto y detalles de encaje. Los accesorios de ese conjunto son algunos tatuajes temporales (tomados de la difunta Sarah), un ladrillo de espuma y una réplica del infame del One Wish Willow. ¡No olvides la sangre ARTIFICIAL en toda la cara!

¿Qué disfraces en pareja también destacan este Halloween?

Obsesión tiene buena presencia en las búsquedas de disfraces individuales y en las opciones para parejas. Nikki y Bear son los más buscados en Google; los personajes de Inde Navarrette y Michael Johnston son perfectos para quienes quieren compartir una misma referencia cinematográfica con vestuarios diferentes. Otra dupla en tendencias es Cíclope y Jean Grey, de X-Men, quienes por cierto volverán a través de Kit Connor y Sadie Sink en el reboot de Marvel Studios.

Con información de Variety.

Entérate: Chuck Lorre, creador de ‘The Big Bang Theory’, y la terrible experiencia que vivió en la iglesia de la Cienciología