Chuck Lorre, creador de ‘The Big Bang Theory’, y la terrible experiencia que vivió en la iglesia de la Cienciología

El productor Chuck Lorre reveló un capítulo poco conocido de su vida al hablar de su paso por la Iglesia de la Cienciología. El cocreador de The Big Bang Theory abordó el tema durante la presentación de sus memorias, donde revisa decisiones personales y experiencias que antecedieron a sus éxitos televisivos. Explicó que había evitado contar esa historia por la vergüenza que le provocaba.

¿Cómo fue la experiencia de Chuck Lorre en la Cienciología?

Antes de convertirse en uno de los productores más famosos de la comedia estadounidense, Lorre atravesó una etapa llena de precariedad económica mientras intentaba abrirse camino como músico. Fue en ese periodo cuando recibió una invitación para asistir a un encuentro de la organización religiosa; aquel acercamiento tomó un espacio importante en su vida personal.

Lorre permaneció diez años dentro de la Cienciología y, de acuerdo con su testimonio para Variety, durante ese tiempo llegó a firmar un contrato con la Sea Org por mil millones de años. Pasó de asistir a un evento a asumir un compromiso extraordinariamente largo con la organización, bastante tiempo antes de alcanzar la estabilidad que le daría la televisión.

Chuck Lorre y Kaley Cuoco (Foto: Getty)

Uno de los recuerdos más dolorosos involucra la enfermedad de su padre. El productor contó que, cuando este se encontraba cerca de la muerte, confiaba en que sus creencias podían cambiar la situación: “Realmente pensé que podía curarlo con la Cienciología”, reconoció. Tiempo después, Lorre desarrolló una colitis ulcerosa grave, pero incluso cuando su propia salud empeoraba seguía convencido de que encontraría alivio dentro de la organización. En las memorias escribió: “No había de qué preocuparse, la Cienciología me curaría”.

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Cuando él y Paula, su esposa en aquella época, decidieron abandonar la iglesia, perdieron el trato con sus amistades cienciólogas. Lorre también afirmó que la organización no intentó recuperarlos porque carecían de dinero: “Estábamos tan quebrados que nadie notó que nos habíamos ido”, escribió. “Me avergonzaba haber desperdiciado una década de mi vida en eso”. También describió aquella etapa como diez años dentro de una burbuja artificial.

Estrellas de Hollywood que pertenecen a la Cienciología

La historia de Lorre es una más en el cúmulo de relaciones que la organización mantiene con figuras del entretenimiento. Tom Cruise y John Travolta se encuentran entre sus integrantes más conocidos; un reportaje de The Times publicado en agosto seguía identificándolos como miembros. Sus trayectorias dentro de la iglesia son muy distintas de la experiencia que ahora cuenta el productor.

Travolta ha defendido abiertamente sus creencias, como cuando durante una entrevista con Good Morning America en 2015, habló de los cuarenta años que llevaba dentro de la Cienciología y aseguró que su familia había tenido una experiencia positiva: “Ha sido algo hermoso para mí”, dijo entonces.

Charlie Sheen y Chuck Lorre (Foto: Getty)

La actriz de The Handmaid’s Tale, Elisabeth Moss, abordó su relación con esa religión en un perfil de The New Yorker publicado en 2022. Su afiliación volvió a ser mencionada por The Times este año, dentro de un reportaje sobre la presencia pública y las actividades de la Iglesia de la Cienciología. Otra actriz conectada a la iglesia es Jenna Elfman, protagonista de Dharma & Greg, serie cocreada por Lorre.

Las polémicas creencias de la iglesia de la Cienciología

La Cienciología sostiene que cada persona es un ser espiritual inmortal, llamado thetán, distinto de su cuerpo y su mente. También contempla la existencia de vidas pasadas y afirma que las experiencias de esas vidas pueden afectar el presente. Una de sus prácticas más discutidas es la desconexión, pues interrumpe el contacto con alguien considerado perjudicial para el progreso espiritual del integrante. La iglesia la presenta como una decisión individual y niega que obligue a romper relaciones familiares por diferencias de creencias.

La institución también utiliza la categoría de persona supresiva para identificar a quienes, según su doctrina, buscan perjudicar a otros o a la religión.

Con información de Variety y Scientology.org

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