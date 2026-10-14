RJ Mitte tenía problemas para encontrar trabajo en Hollywood, revelan mensajes tras su muerte

La aparición de mensajes pertenecientes a RJ Mitte, tan solo un día después de su muerte, permitió conocer las dificultades profesionales que el actor de Breaking Bad compartía en privado. Detrás del reconocimiento por interpretar a Walter White Jr. había un intérprete que buscaba oportunidades para seguir creciendo y conseguir personajes con mayor desarrollo.

¿Qué revelan los mensajes de RJ Mitte?

Daily Mail obtuvo los mensajes enviados a un amigo cercano. Los intercambios corresponden a distintos años y muestran sus inquietudes sobre el trabajo que recibía. En abril de 2022, Mitte escribió su descontento con los papeles que llegaban a sus manos: “Busco cosas interesantes que hacer; recibo muchos guiones en los que sería un accesorio y no quieren darme ninguna profundidad, tres líneas, si acaso”. El actor también contó que había comenzado a escribir su propio material ante esas propuestas.

Cuatro meses después, señaló que estaba trabajando únicamente en animación y expresó su frustración por la falta de oportunidades frente a las cámaras. Otro mensaje, fechado en abril de 2017, abordaba las barreras relacionadas con su parálisis cerebral: “Cuando busco un papel, a veces me dicen que no es un personaje con discapacidad, y yo digo: ¿por qué el personaje no puede tener una discapacidad?”, escribió.

RJ Mitte como Walter White Jr. en Breaking Bad (Foto: IMDb)

Aunque consiguió trabajos en Australia y Canadá, quería mantenerse activo en Estados Unidos para poder conservar su seguro médico. En junio de 2020 escribió que necesitaba encontrar más empleo y seguir vigente; el reconocimiento de Breaking Bad, por lo que él contaba, no resolvía en automático sus necesidades laborales y de salud. Mitte fue defensor de los derechos de las personas con discapacidad y portavoz del sindicato de actores en asuntos de representación; también presidió The Mitte Foundation.

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¿Qué le pasó a RJ Mitte?

RJ Mitte murió ayer lunes 12 de octubre a los 34 años, en Brownsville, Texas; su representante confirmó a Page Six que murió por suicidio. El pasado 30 de septiembre asistió al estreno de Talking to Strangers en Beverly Hills y compartió su interés en trabajar de nuevo con Vince Gilligan. Mencionó la posibilidad de otra producción relacionada con Breaking Bad, aunque admitió que desconocía los detalles.

“Soy cautelosamente optimista de que Vince tenga algo en mente”, declaró entonces. También explicó que cualquier oportunidad de colaborar con el creador y su equipo sería un sueño cumplido. Días después, en el podcast de Joe Vulpis publicado el 5 de octubre, habló de continuar haciendo audiciones y seguir trabajando para alcanzar sus metas.

Las reacciones del elenco de Breaking Bad

RJ Mitte como Walter White Jr. en Breaking Bad (Foto: IMDb)

La estrella de Breaking Bad, Bryan Cranston recordó en Instagram al adolescente que conoció cuando tenía 14 años y comenzaba a interpretar a su hijo en televisión. En su despedida habló sobreel entusiasmo con el que Mitte asumía el trabajo y su determinación frente a las exigencias del rodaje. Cranston también evocó los consejos que él y Anna Gunn le daban, además de aquellas ocasiones en que el joven prefería aprender por experiencia propia. “Te extrañaré, hijo”, escribió en redes.

Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader, escribió en X que había procurado cuidar de Mitte cuando era un muchacho en el set. El actor expresó su tristeza y dedicó palabras de cariño a su compañero y a su familia. El intérprete de Jesse Pinkman, Aaron Paul, dedicó unas palabras a su amigo y extendió su mensaje a quienes pudieran necesitar apoyo: “Por favor, sepan que son queridos y que no están solos”.

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