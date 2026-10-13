Última entrevista de RJ Mitte revela que quería aparecer en una continuación de ‘Breaking Bad’

El fallecimiento de RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en ‘Breaking Bad’, ha provocado numerosas reacciones entre sus antiguos compañeros y seguidores de la serie. El actor murió el 12 de octubre de 2026, a los 34 años, en Brownsville, Texas. Apenas cinco días antes, había compartido en Instagram un fragmento de una entrevista en la que reflexionaba sobre el legado de la producción de AMC y expresaba su interés en explorar el futuro de la familia White, cuya historia consideraba que todavía tenía asuntos pendientes.

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¿Qué dijo RJ Mitte sobre una posible continuación de ‘Breaking Bad’?

De acuerdo con People, el 7 de octubre RJ Mitte publicó un fragmento de su participación en el podcast de Joe Vulpis, acompañado de una descripción que decía: “La familia White no ha terminado @thejoe #breakingbad”.

RJ Mitte y Bryan Cranston en ‘Breaking Bad’ (imagen: IMDb)

Durante la conversación, el actor explicó que, desde su perspectiva, el desenlace de ‘Breaking Bad’ había cerrado principalmente la historia de Walter White como Heisenberg, pero no necesariamente la de sus familiares.

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“No creo que fuera un final; creo que fue, en realidad, el final del viaje de Heisenberg,” declaró Mitte. “Pero no creo que ese fuera el final del viaje de Skyler, Walt y Holly. Sabes, creo que quedan muchas preguntas sin respuesta al respecto que, para ellos, probablemente nunca se resolverán.”

El intérprete consideraba que todavía existían posibilidades para desarrollar las consecuencias que los acontecimientos de la serie habían dejado en Skyler, Walter Jr. y Holly White.

“Creo que todavía queda un gran paso para la familia White,” agregó. “Siempre hay más que contar. Pero hay que contarlo bien.”

Aunque sus palabras reflejaban entusiasmo por una posible continuación, Mitte no confirmó que estuviera involucrado en algún proyecto para recuperar a su personaje ni que existieran planes oficiales para producir una nueva serie.

RJ Mitte reconocía que sería difícil superar el éxito de ‘Breaking Bad’

Durante la misma entrevista, el actor también reflexionó sobre el impacto que tuvo participar en una de las producciones televisivas más reconocidas de su generación.

“Solo quiero superar a ‘Breaking Bad’; eso es lo más difícil,” comentó. “Literalmente, es un listón que, para mí cuando era joven, resulta algo inalcanzable. Le digo a la gente: «Mira, la caída desde la cima de la montaña es muy larga».”

Mitte apareció durante las cinco temporadas de ‘Breaking Bad’, interpretando al hijo de Walter White, personaje de Bryan Cranston, y Skyler White, interpretada por Anna Gunn.

Su trabajo tuvo especial relevancia porque, al igual que su personaje, el actor vivía con parálisis cerebral. En 2013 recibió el premio Harold Russell de SAG-AFTRA y posteriormente utilizó su reconocimiento para promover la inclusión de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Días antes de compartir su última entrevista, Mitte también había participado en una experiencia en globo aerostático junto a Luis Moncada, otro integrante de ‘Breaking Bad’, durante las celebraciones del Albuquerque International Balloon Fiesta de 2026.

La muerte de RJ Mitte provoca emotivas despedidas de sus compañeros

Tras conocerse su fallecimiento, varios integrantes del elenco de ‘Breaking Bad’ compartieron mensajes de despedida y recordaron sus experiencias trabajando con el actor.

Bryan Cranston y Vince Gilligan. Detrás de cámaras de ‘Breaking Bad’ (imagen: Doug Hyun)

Bryan Cranston recordó que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años y que había sido testigo de su crecimiento personal y profesional durante las grabaciones. También reveló que recientemente habían intercambiado mensajes y estaban intentando organizar un encuentro. En su homenaje, el intérprete de Walter White expresó el profundo cariño que sentía por quien había dado vida a su hijo en la ficción.

Por su parte, Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman, manifestó su tristeza ante la noticia y dedicó unas palabras de afecto a su antiguo compañero, lamentando su pérdida y destacando cuánto lo extrañaría.

Dean Norris también recordó con cariño a Mitte y explicó que procuraba cuidarlo durante los rodajes debido a su juventud. Mientras tanto, Matt Jones habló de la estrecha amistad que habían mantenido durante años y señaló que lo consideraba como un hermano menor.

Actores de otras producciones, entre ellos Marlee Matlin y Lea Thompson, también expresaron sus condolencias y destacaron la generosidad, amabilidad y profesionalismo de Mitte.

Además de su trayectoria artística, el actor fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, así como presidente de The Mitte Foundation, organización dedicada a iniciativas comunitarias y filantrópicas.

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