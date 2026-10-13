‘Breaking Bad’ llora a RJ Mitte: Elenco se despide del actor tras su inesperado fallecimiento

La muerte de RJ Mitte, a los 34 años, provocó mensajes de despedida entre sus compañeros de Breaking Bad. Bryan Cranston y Dean Norris recordaron al actor que conocieron cuando todavía era adolescente y con quien compartieron años de trabajo. La serie se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos del siglo XXI.

¿Cómo se despidió Bryan Cranston de RJ Mitte?

En su publicación de Instagram, y que al momento de escribir estas líneas cuenta con casi un millón de likes, el protagonista de Breaking Bad repasó el crecimiento de su compañero frente a las cámaras y evocó la relación que mantuvieron cuando dejaron de interpretar a padre e hijo. “Escribo esto esta noche sumido en una profunda desesperación. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha muerto”, expresó Cranston. Puedes leer la carta completa a continuación:

Elenco de Breaking Bad (Foto: Getty)

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“Escribo esto esta noche con una profunda desesperación. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha fallecido. Lo conocí cuando tenía apenas 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que interpretó con tanta alegría y entusiasmo. RJ nació con parálisis cerebral. Nunca permitió que su condición fuera una excusa para nada. Enfrentó el exigente calendario de grabaciones con una enorme determinación. Siempre escuchaba los consejos que le dábamos quienes interpretábamos a sus padres en la serie (Anna Gunn y yo), pero, siendo un adolescente, a veces se mostraba travieso e ignoraba nuestros consejos para aprender por las malas. Era uno de los actores principales de una serie de televisión exitosa, pero seguía siendo un niño. Ese chico era muy joven cuando comenzamos a filmar el episodio piloto, en febrero de 2007, pero poco sabía yo que lo vería convertirse en un joven verdaderamente admirable. Aprovechó su experiencia en la serie para convertirse en un firme defensor de los artistas con discapacidad y fue director de una organización filantrópica dedicada a ayudar a la comunidad de personas con discapacidad. Todo ese reconocimiento y ese potencial se han perdido. Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Hace apenas unas semanas estábamos intercambiando mensajes de texto, tratando de encontrar un momento para almorzar juntos. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro… Pero sí sé que lo quería y que disfruté muchísimo compartir tiempo con él durante los años que trabajamos en la serie y después de que terminó Breaking Bad… Te voy a extrañar, hijo. No puedo terminar este mensaje sin implorarle a cualquiera que esté pensando en suicidarse que llame al 988 para recibir apoyo. Hay esperanza.”

La reacción de Dean Norris y otras estrellas

Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader, también compartió su pesar. El actor explicó en X que estaba trabajando cuando se enteró del fallecimiento. “Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en televisión, siempre estuve pendiente de él cuando era un jovencito en el rodaje”, escribió Norris. “Era un joven encantador y se le extrañará muchísimo. Esto es desgarrador, no puedo creerlo. Pienso en él y en su familia”, agregó.

RJ Mitte junto a Dean Norris (Foto: Getty)

Aaron Paul, intérprete de Jesse Pinkman, también manifestó su dolor y expresó su amor por su compañero. En el mensaje recogido por The Hollywood Reporter comentó: “Por favor, sepan que son queridos y que no están solos”. Mitte participó en las cinco temporadas de Breaking Bad, emitidas entre 2008 y 2013, y apareció en 56 de sus 62 episodios.

¿De qué murió el actor?

El representante de RJ Mitte confirmó a medios como Variety y People que el actor murió por suicidio. La información se difundió hoy lunes 12 de octubre, después del anuncio inicial de su fallecimiento. Por separado, la Policía de Brownsville, Texas, informó que la causa y la manera de la muerte seguían pendientes de una determinación oficial dentro de la investigación.

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