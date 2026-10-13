Paul McCartney critica un detalle de las nuevas películas de ‘The Beatles’ y le pide a Sam Mendes que lo corrija

La preocupación de McCartney también tiene un antecedente en ‘Nowhere Boy’, película de 2009

Paul McCartney está siguiendo de cerca las nuevas películas sobre The Beatles que prepara Sam Mendes y ya encontró un detalle que no le convence. El músico reveló que le pidió directamente al director que corrigiera la diferencia de estatura entre los actores que interpretan a Paul McCartney y John Lennon, pues considera que las películas podrían dar una impresión equivocada sobre la apariencia de ambos integrantes de la banda.

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¿Qué detalle de las películas molestó a Paul McCartney?

Durante una conversación con Amy Poehler en el podcast ‘Good Hang’, McCartney explicó que The Beatles tenían alturas bastante similares, con Ringo Starr ligeramente más bajo que sus compañeros. Por esa razón, le llamó la atención que Paul Mescal, encargado de interpretarlo, sea notablemente más bajo que Harris Dickinson, quien dará vida a Lennon.

Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) y Joseph Quinn (George Harrison) (Foto: John Russo)

“Todas éramos de la misma altura, Ringo era un poco más bajo, y si miras las fotos, todos tenemos la misma estatura.”

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Mescal mide alrededor de 1.80 metros, mientras que Dickinson ronda los 1.88 metros, una diferencia que se vuelve evidente cuando aparecen juntos. McCartney aseguró que este fue uno de los primeros asuntos que quiso plantearle a Mendes.

“Le dije: «Sam, solo tengo una cosa que decirte. Ya sabes, ¡Paul es un poco más bajo que yo!». Así que no sé cómo lo va a arreglar Sam.”

Su inquietud aumentó cuando recibió una imagen tomada durante el rodaje de una recreación del famoso cruce de Abbey Road. Según el músico, en esa fotografía la diferencia era todavía más perceptible.

“Me envió una foto, un fotograma del rodaje que estaban realizando, en la que aparecen cruzando el paso de peatones de Abbey Road, ¡y el personaje de Paul se ve notablemente más bajo!”

McCartney incluso recordó haberle reclamado al cineasta: “¡Dijiste que no lo harías!”

Sam Mendes tendría una solución para la diferencia de estatura

De acuerdo con McCartney, Mendes le aseguró que la diferencia podrá corregirse posteriormente mediante edición de imagen para que los integrantes de la banda tengan proporciones más cercanas a las originales.

El proyecto cinematográfico estará compuesto por cuatro películas interconectadas, cada una narrada desde el punto de vista de un Beatle. Paul Mescal interpretará a McCartney, Harris Dickinson será Lennon, Joseph Quinn encarnará a George Harrison y Barry Keoghan dará vida a Ringo Starr.

Las películas, desarrolladas por Sony Pictures, tienen previsto llegar a los cines en abril de 2028. Mendes ha planteado el proyecto como una forma de abordar la historia de la banda desde cuatro perspectivas distintas en lugar de intentar condensarla en una sola película.

McCartney ya había criticado cómo lo representaron en ‘Nowhere Boy’

La preocupación de McCartney por este tipo de detalles tiene un antecedente en ‘Nowhere Boy’, película de 2009 dirigida por Sam Taylor-Johnson y centrada en los primeros años de John Lennon.

Sam Mendes, Joseph Quinn, Barry Keoghan, Harris Dickinson, y Paul Mescal en la CinemaCon 2025 (Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon)

En aquella producción, Aaron Taylor-Johnson interpretó a Lennon y Thomas Brodie-Sangster dio vida a McCartney. El músico ha señalado que no quedó conforme con la manera en que fue representado, pues considera que su personaje aparecía más pequeño, débil y subordinado frente a Lennon. También cuestionó una escena ficticia en la que Lennon lo derriba, ya que ese momento no ocurrió en la vida real.

McCartney explicó que, cuando expresó sus reservas, Taylor-Johnson defendió la libertad creativa de la película argumentando que se trataba de una obra de ficción y no de un documental. Sin embargo, esa explicación nunca terminó de convencerlo, especialmente porque sentía que la cinta reforzaba una imagen de Lennon como la figura dominante mientras él quedaba reducido a un papel mucho menos relevante.

Esta vez, al tratarse de un proyecto desarrollado con la autorización de los Beatles sobrevivientes y las familias de Lennon y Harrison, McCartney parece decidido a prestar mayor atención a la forma en que será representado en pantalla.

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