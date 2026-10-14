Jessica Chastain revela el mensaje de Jeremy Strong después de ganarle en taquilla con ‘Madre Siniestra’

Jessica Chastain compartió cómo reaccionó Jeremy Strong al resultado del primer fin de semana en cines de sus respectivas películas. La actriz publicó un intercambio privado que permitió acercarnos al humor con el que ambos tomaron la competencia entre Madre Siniestra y El Poder de la Red. Los números favorecieron a Chastain, pero la amistad también tuvo su momento.

¿Qué dicen los mensajes entre Jessica Chastain y Jeremy Strong?

Las dos producciones coincidieron en la cartelera estadounidense y sus resultados provocaron comparaciones en la prensa. Chastain llevó parte de esa cobertura a sus historias de Instagram mediante una captura de pantalla. Ahí mostró a sus seguidores que Strong estaba enterado de los titulares y dispuesto a compartir con ella las bromas sobre el desempeño de sus películas.

Strong le envió a la actriz una imagen de un artículo de Vulture cuyo encabezado describía la victoria de Madre Siniestra sobre El Poder de la Red como una paliza total en taquilla. Después de que Chastain reaccionara con sorpresa, él respondió los emojis de un dedo medio y un beso. La actriz también se rio de las fotografías elegidas para ilustrar la nota, pues en una aparecía ella caracterizada como su personaje de terror; a su lado, Strong, interpretando a Mark Zuckerberg, miraba hacia abajo con una expresión que parecía especialmente apropiada para aquel titular.

Jessica Chastain en el estreno de Madre Siniestra (Foto: Getty)

“Estas fotos son divertidísimas”, escribió Chastain. Strong coincidió: “Es muy gracioso. ¡Te ves TAN TRISTE!”. Madre Siniestra debutó con 27.5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, frente a los 5.5 millones de El Poder de la Red. La película de Chastain obtuvo cinco veces la recaudación inicial de la protagonizada por Strong; su lanzamiento mundial alcanzó aproximadamente 45.2 millones de dólares

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¿Chastain y Strong son amigos?

Chastain y Strong mantienen una amistad de más de veinte años y, además de conocerse fuera de los estudios, han compartido créditos en distintas etapas de sus carreras. En 2023, Chastain compartió un video en el que aparecían bailando Hung Up, de Madonna, dentro de una habitación de hotel. La escena mostraba al actor de Succession disfrutando de una madrugada con su amiga, lejos de la seriedad de sus personajes.

Jessica también lo respaldó cuando un perfil publicado por The New Yorker en 2021 provocó críticas sobre su manera de trabajar. La actriz cuestionó el retrato que ofrecía el artículo y defendió su experiencia personal con él: “Es una persona encantadora. Muy inspiradora y apasionada por su trabajo”.

¿De qué tratan Madre Siniestra y El Poder de la Red?

Jeremy Strong como Mark Zuckerberg en El Poder de la Red (Foto: IMDb)

Madre Siniestra, titulada Other Mommy en inglés, cuenta la historia de Bela, una niña que descubre una presencia perturbadora dentro de su hogar. Esa entidad se parece a su madre y comienza a alterar la vida familiar. Rob Savage dirige la adaptación de la novela Incidents Around the House, publicada por Josh Malerman en 2024. Chastain interpreta a Ursula y a su doble monstruoso.

El Poder de la Red, cuyo título original es The Social Reckoning, aborda un enfrentamiento relacionado con Facebook. Mikey Madison interpreta a Frances Haugen, quien busca la ayuda del periodista Jeff Horwitz, encarnado por Jeremy Allen White, para revelar información interna de la empresa. Jeremy Strong interpreta a Mark Zuckerberg, personaje que Jesse Eisenberg encarnó en Red Socia, la película de 2010. La nueva historia se relaciona con los acontecimientos que dieron origen a la investigación periodística The Facebook Files, publicada por The Wall Street Journal.

Con información de Entertainment Weekly.

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