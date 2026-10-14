‘Street Fighter’: Director explica por qué los creadores del videojuego están fascinados con la nueva película

La nueva película de ‘Street Fighter’ está a pocos días de llegar a los cines y la producción ya cuenta con el respaldo de quienes conocen de cerca la franquicia de Capcom. El director Kitao Sakurai reveló que los responsables actuales de los videojuegos están fascinados con la adaptación, hasta el punto de que Takayuki […]

La nueva película de ‘Street Fighter’ está a pocos días de llegar a los cines y la producción ya cuenta con el respaldo de quienes conocen de cerca la franquicia de Capcom. El director Kitao Sakurai reveló que los responsables actuales de los videojuegos están fascinados con la adaptación, hasta el punto de que Takayuki Nakayama, director de ‘Street Fighter V’ y ‘Street Fighter 6’, considera que la película representa la versión de este universo que siempre había imaginado.

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¿Qué piensa Capcom de la nueva película de ‘Street Fighter’?

Durante una entrevista con GamesRadar+, Sakurai aseguró que la reacción de Capcom ante la película ha sido especialmente positiva. El cineasta destacó en particular el entusiasmo mostrado por Nakayama, una de las figuras principales detrás de las entregas más recientes de la saga.

“Les encanta la película,” afirmó Sakurai. “Takayuki Nakayama [director de Street Fighter 5 y Street Fighter 6] es un gran entusiasta y un amante de la película. Él me comenta que esta obra es la versión de Street Fighter que tenía en mente, hecha realidad. Es un gran honor que se sientan así y que amen tanto la película.”

La aprobación resulta especialmente significativa debido a la participación directa de Capcom en el proyecto. La compañía japonesa desarrolla la cinta junto con Legendary Entertainment y ha mantenido una presencia cercana en esta nueva adaptación cinematográfica de una de sus propiedades más conocidas.

El reparto buscó reproducir los detalles de los videojuegos

El respaldo de los desarrolladores llega después de una preparación en la que actores y responsables de las secuencias de acción buscaron trasladar elementos reconocibles de los juegos a la pantalla.

Callina Liang, quien interpreta a Chun-Li, reveló anteriormente que descargó distintas entregas de ‘Street Fighter’ en PlayStation 5 y grabó los movimientos del personaje para estudiarlos en cámara lenta. También entrenó taekwondo, Muay Thai y Wushu durante aproximadamente dos horas al día y modificó su alimentación para aumentar masa muscular. Al finalizar el rodaje, cada uno de sus muslos había crecido 6.5 centímetros.

Por su parte, David Dastmalchian, encargado de interpretar a M. Bison, explicó que investigó a dictadores y líderes históricos para construir una versión del antagonista que pudiera transmitir la influencia necesaria para conseguir seguidores dispuestos a combatir por él.

La cinta cuenta además con Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo como Ken, Jason Momoa como Blanka, Roman Reigns como Akuma, Cody Rhodes como Guile y 50 Cent como Balrog.

Póster de Chun Li en ‘Street Fighter’ (imagen: Legendary Pictures)

Las primeras reacciones de ‘Street Fighter’ están divididas

El entusiasmo de Capcom contrasta con las primeras opiniones publicadas sobre la película. Algunas reacciones han destacado su tono despreocupado y la han descrito como una experiencia divertida y sin miedo a abrazar los elementos extravagantes de los videojuegos, mientras que otras han cuestionado sus diálogos y una premisa considerada poco desarrollada.

La historia estará ambientada en 1993 y seguirá a Ryu y Ken, antiguos compañeros que vuelven a reunirse cuando Chun-Li los recluta para participar en el World Warrior Tournament. Sin embargo, detrás de la competencia existe una conspiración que amenaza con enfrentarlos.

Dirigida por Sakurai, ‘Street Fighter’ llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de octubre de 2026, después del estreno de otra adaptación reciente de Capcom, ‘Resident Evil’.