Guillermo del Toro revela la historia detrás de su película cancelada de ‘BioShock’: ‘Lo intenté’

El cineasta mexicano también explicó las dificultades de trasladar la narrativa de los videojuegos

Guillermo del Toro ha confirmado uno de los rumores que durante años circularon entre los seguidores de ‘BioShock’: el cineasta mexicano estuvo involucrado en conversaciones para desarrollar una adaptación cinematográfica del popular videojuego, pero el proyecto terminó antes de concretarse. En una entrevista con IGN, como parte de la serie IGN30 Icons, el director recordó que las negociaciones fueron particularmente desagradables y explicó por qué, pese a su fascinación por los videojuegos, actualmente tiene pocas intenciones de volver a involucrarse en su desarrollo.

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¿Por qué Guillermo del Toro no pudo hacer su película de ‘BioShock’?

Durante la entrevista, Del Toro fue cuestionado sobre la posibilidad de adaptar un videojuego al cine. Su respuesta comenzó con una breve confesión: “Sabes, lo intenté”. El director explicó que participó en conversaciones relacionadas con un par de videojuegos, entre ellos ‘BioShock’, pero las negociaciones terminaron de una manera que todavía recuerda negativamente.

‘BioShock’ (2007) (imagen: IMDb)

“En cuanto a adaptar BioShock, tuvimos un par de llamadas. Probablemente fueron de las llamadas más desastrosas que he tenido en mi vida. Así que no, al diablo”.

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Aunque no reveló quiénes participaron en aquellas llamadas ni qué provocó el desacuerdo, sus palabras confirman que no salió bien en lo absoluto. Anteriormente, Del Toro había expresado su interés por ver ‘BioShock’ en la pantalla grande, especialmente después de que otra adaptación, que llegó a tener vinculado al director Gore Verbinski, tampoco consiguiera materializarse.

¿Por qué considera tan difícil adaptar un videojuego al cine?

Más allá de su experiencia con ‘BioShock’, Del Toro explicó que encuentra diferencias importantes entre la narrativa cinematográfica y la de los videojuegos. Aunque ambos medios pueden compartir recursos visuales, considera que la participación del jugador modifica por completo la manera de construir una historia.

“Considero que la dinámica de un videojuego es muy distinta a la de una película. Puede que sean cinematográficamente similares en cuanto al movimiento de cámara y demás, pero la narrativa es muy diferente, ya que no estás resolviendo acertijos. No estás ensamblando.”

Para ilustrarlo, recordó el trabajo que realizó en ‘Insane’, una ambiciosa trilogía de videojuegos de terror que nunca llegó a publicarse.

Según explicó, el equipo había desarrollado una estructura que denominaba mandala, diseñada para ofrecer al jugador la ilusión de encontrarse en un mundo de posibilidades infinitas, aunque sus decisiones estuvieran encaminadas hacia determinados resultados narrativos.

El fracaso del proyecto también influyó en su postura actual sobre la industria. Cuando IGN le preguntó si volvería a crear un videojuego propio, respondió: “Nunca más”.

Guillermo del Toro habla de Hideo Kojima y su experiencia con ‘P.T.’

A pesar de sus experiencias negativas en la industria de los videojuegos, Guillermo del Toro conserva un gran interés por este medio, especialmente por su relación con Hideo Kojima, creador de títulos como ‘Death Stranding’.

Guillermo del Toro (imagen: IMDb)

Durante la entrevista, el cineasta recordó su participación en ‘P.T.’, el proyecto de terror que terminó cancelado, y aclaró que prácticamente todas las ideas que dieron forma a aquella experiencia fueron desarrolladas por el creativo japonés.

Del Toro también expresó su profunda admiración por Kojima, a quien considera un artista excepcional por su dedicación a la narrativa y su manera de concebir los videojuegos. Incluso lo comparó con los grandes creadores del Renacimiento, destacando que su principal interés siempre ha sido contar historias.

Por otra parte, el director confirmó que ‘BioShock’ sigue figurando entre sus videojuegos favoritos, aunque sus gustos también incluyen propuestas mucho más sencillas. De hecho, reveló que juega ‘Angry Birds’ prácticamente todos los días.

Sus declaraciones permiten conocer un episodio poco documentado de su relación con ‘BioShock’, aunque no implican novedades sobre la adaptación cinematográfica que Netflix ha estado desarrollando.

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