‘God of War’: Actor de Kratos en los videojuegos revela por qué no quiso repetir el papel en live-action

La serie live-action de ‘God of War’ para Prime Video ha pasado por varios cambios antes de llegar a pantalla. Tras una reestructuración creativa y la salida de Ryan Hurst por una lesión sufrida en el set, Dave Bautista fue elegido para interpretar a Kratos en la adaptación televisiva. Ahora, Christopher Judge, actor que dio voz al personaje en los videojuegos recientes de la franquicia, explicó por qué no quiso repetir el papel en acción real, pese a que muchos fans lo veían como una opción natural.

¿Por qué Christopher Judge no quiso ser Kratos en live-action?

Durante un panel en Fan Expo Canada, retomado por Collider, Christopher Judge habló sobre la serie de ‘God of War’ y sobre la posibilidad de haber interpretado a Kratos fuera de los videojuegos. El actor reconoció que el proceso le provocó emociones encontradas, pero también dejó claro que no estaba dispuesto a asumir las exigencias físicas y personales de encabezar una producción televisiva de esa escala a los 62 años.

Primera imagen de Ryan Hurst en la serie de ‘God of War’, antes de su salida por una lesión (imagen: Amazon)

Judge explicó que no quería volver a una rutina marcada por jornadas extensas, entrenamiento constante y una dieta estricta. “A los 62 años, no quería trabajar jornadas de 16 a 18 horas. No quería estar a dieta constantemente ni hacer ejercicio sin parar.”

Aunque al principio no tenía interés en hacerlo, el actor llegó a reconsiderar la idea después de hablar con su nieto. Según contó, pensó que interpretar a Kratos en live-action podría convertirse en un legado significativo para él. Por eso empezó a entrenar, aumentó masa muscular y leyó para el papel. Sin embargo, el proceso le hizo notar que no estaba en el momento adecuado para regresar a una carga laboral semejante.

El desgaste físico y mental detrás del papel

Christopher Judge señaló que la experiencia de leer para la serie fue determinante. Algo que antes no le representaba un problema, como memorizar líneas, se volvió difícil durante el proceso. Para el actor, esa dificultad fue una señal clara de que su cuerpo y su mente le estaban marcando un límite.

“Habíamos hablado del tema y pensé: «Dios, qué gran legado para dejarle a mi nieto». Así que empecé a entrenar. Gané masa muscular. Pero luego, la realidad de la situación… ¡porque sí hice la lectura! Sí hice la lectura para el papel. Me costaba muchísimo memorizar las líneas, algo que nunca antes me había dado problemas. Y eso era mi mente y mi cuerpo empezando a decirme: «No quieres hacer esto».”

Judge comparó esa posible responsabilidad con su etapa en ‘Stargate’, donde fue uno de los protagonistas entre los 33 y los 44 años. Volver ahora a encabezar una serie, dijo, implicaba retomar una vida que ya no deseaba. “Ahora, a los 62 años, no tengo ningún deseo de volver a vivir de esa manera, asumiendo el papel principal.”

Christopher Judge apoya a Dave Bautista como nuevo Kratos

Aunque no quiso tomar el papel, Christopher Judge aseguró que desea que cualquier proyecto de ‘God of War’ sea bueno. También recordó que veía a Ryan Hurst como una elección acertada para Kratos, debido a su cercanía con los videojuegos, su experiencia como actor y su propia conexión con la paternidad. Hurst había sido anunciado para el papel, pero una lesión grave provocó la pausa de la producción y el posterior recasteo.

Dave Bautista (imagen: Getty)

Sobre Dave Bautista, Judge se mostró confiado en que puede hacer un buen trabajo como Kratos, aunque también puso atención en el desgaste físico que exige el personaje. El actor señaló que Bautista había bajado mucho de peso recientemente, por lo que espera que una posible recuperación de masa corporal para la serie no afecte su salud.

Para Judge, el nuevo Kratos no necesita copiar su interpretación en los videojuegos, sino comprender al personaje desde la honestidad emocional. El actor remarcó que Kratos no es únicamente fuerza bruta, ya que su etapa más reciente también está marcada por la vulnerabilidad, el dolor y la relación con Atreus.

La producción de ‘God of War’ para Prime Video se reanudará a mediados de octubre en Vancouver, con Dave Bautista como protagonista. La serie adaptará la etapa nórdica de los videojuegos, centrada en el viaje de Kratos y Atreus tras la muerte de Faye.