‘Street Fighter’: Actriz de Chun-Li revela cómo hizo que sus muslos crecieran 6.5 cm

El reparto también incluye también a Jason Momoa como Blanka y David Dastmalchian como M. Bison

La nueva película de ‘Street Fighter’ buscará llevar nuevamente al cine a varios de los personajes más reconocibles de la franquicia de Capcom, y Callina Liang, encargada de interpretar a Chun-Li, decidió llevar su preparación física mucho más lejos de lo habitual. La actriz reveló que modificó por completo su entrenamiento y alimentación para acercarse a la apariencia de la llamada “First Lady of Fighting Games”, hasta conseguir que cada uno de sus muslos aumentara 6.5 centímetros durante el rodaje.

¿Cómo consiguió Callina Liang aumentar 6.5 cm sus muslos para interpretar a Chun-Li?

En una entrevista con Empire Magazine recuperada por IGN, Liang explicó que buena parte de su preparación estuvo enfocada en las piernas, debido a que el estilo de combate de Chun-Li depende especialmente de sus patadas.

Póster de Chun Li en ‘Street Fighter’ (imagen: Legendary Pictures)

Para conseguirlo, la actriz entrenó dos horas diarias y combinó disciplinas como taekwondo, Muay Thai y Wushu. Al mismo tiempo, adoptó una dieta enfocada en aumentar masa muscular, una rutina que llegó a resultarle particularmente difícil.

“Chun-Li se basa completamente en las patadas. Así que hicimos mucho entrenamiento de taekwondo, Muay Thai y Wushu (Kung Fu). Hacía dos horas de eso al día, fortalecí mucho mis piernas y cambié drásticamente mi dieta. Cuando estaba aumentando masa muscular, comía 12 huevos al día. Cada dos horas tenía que comer algo y estaba al borde de vomitar. Pero funcionó. Al final del rodaje, cada uno de mis muslos había crecido seis centímetros y medio”, explicó.

De acuerdo con Liang, durante esa etapa llegó a comer 12 huevos al día y debía consumir algún alimento cada dos horas. El esfuerzo terminó reflejándose físicamente al cierre de la filmación.

La actriz también estudió los movimientos de Chun-Li en los videojuegos

La preparación de Liang no estuvo limitada a transformar su cuerpo. La actriz también buscó reproducir de forma más precisa los movimientos que Chun-Li ha utilizado a lo largo de la franquicia.

Para hacerlo, descargó diferentes entregas de ‘Street Fighter’ en una PlayStation 5 y grabó los ataques del personaje para analizarlos posteriormente en cámara lenta.

“Descargué todas las versiones de Street Fighter en una PS5 y grabé con mi teléfono todos los movimientos de Chun-Li durante las peleas en cámara lenta, para poder reproducirlos y estudiarlos”, contó.

La intención era trasladar esos movimientos a las escenas de combate de la adaptación, que también contará con Andrew Koji como Ryu y Noah Centineo como Ken Masters.

‘Street Fighter’ apuesta por un amplio reparto para regresar al cine

Reparto de la nueva película de ‘Street Fighter’

La película de Legendary estará ambientada en 1993 y seguirá a Ryu y Ken, antiguos compañeros que se han distanciado y que vuelven a entrar en combate después de que Chun-Li los reclute para participar en el World Warrior Tournament. Detrás de la competencia, sin embargo, se esconde una conspiración que terminará enfrentándolos.

El reparto incluye también a Jason Momoa como Blanka, David Dastmalchian como M. Bison, Roman Reigns como Akuma, Cody Rhodes como Guile, 50 Cent como Balrog, Orville Peck como Vega y Olivier Richters como Zangief, entre otros.

Dastmalchian ha explicado que también realizó una extensa investigación para construir a M. Bison, estudiando a dictadores y figuras históricas para desarrollar al personaje como una especie de líder de culto.

Dirigida por Kitao Sakurai, la nueva ‘Street Fighter’ llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de octubre de 2026, convirtiéndose en la segunda propiedad de Capcom con estreno cinematográfico este año, después de la nueva ‘Resident Evil’.