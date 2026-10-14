Drake Bell denuncia que SAG-AFTRA le negó cobertura médica y recomienda no convertirse en actor

La controversia llega en la etapa en la que Bell ha concentrado sus esfuerzos en su carrera musical

Drake Bell, conocido por protagonizar la exitosa serie juvenil ‘Drake & Josh’, expresó su indignación contra el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) después de descubrir que no reúne los requisitos para recibir cobertura médica a través del sindicato de actores de Hollywood. El intérprete, cuya carrera comenzó durante su infancia y que en los últimos años se ha concentrado principalmente en la música, compartió su inconformidad en redes sociales y lanzó una contundente advertencia a quienes desean dedicarse a la actuación.

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Sus declaraciones también estuvieron dirigidas a Sean Astin, actual presidente de la organización.

¿Por qué SAG-AFTRA le negó cobertura médica a Drake Bell?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el 13 de octubre Bell publicó en sus historias de Instagram una captura de pantalla del sitio web del plan de salud de SAG-AFTRA. El mensaje indicaba que sus ingresos registrados durante el periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026 no alcanzaban el mínimo requerido para acceder al seguro médico.

Drake Bell (imagen: Facebook)

“En este momento, usted no reúne los requisitos para la cobertura del Plan de Salud. Sus ingresos cubiertos declarados correspondientes al periodo de julio de 2025 a junio de 2026 no cumplieron con los requisitos mínimos de elegibilidad, o bien no cumplió con otras normas de elegibilidad”, señalaba la notificación.

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Según la información compartida, el actor había acumulado 17,480.53 dólares en ingresos reconocidos por el programa, mientras que el mínimo establecido para 2026 era de 28,090 dólares. Esto significaba que necesitaba otros 11,452.47 dólares para cumplir con el requisito económico.

La cifra corresponde a los ingresos considerados por el sindicato para determinar la elegibilidad de sus afiliados, por lo que no representa necesariamente la totalidad de sus ganancias profesionales.

Drake Bell critica al sindicato y cuestiona a Sean Astin

El actor de 40 años acompañó la captura con un mensaje en el que cuestionó el funcionamiento de SAG-AFTRA y expresó su frustración después de varias décadas trabajando en la industria del entretenimiento.

“No te hagas actor. No te unas al SAG. Puedes trabajar durante 35 años y aun así te dicen [emoji de dedo corazón]”.

Bell también etiquetó directamente a Sean Astin, reconocido por sus participaciones en ‘El Señor de los Anillos‘ y ‘Los Goonies‘, quien actualmente preside el sindicato.

“@SAGAFTRA, hablando en serio, @SeanAstin, estás haciendo un trabajo excelente. Pero, ¿qué tal si dejamos de poner a actores a dirigir el cotarro? Al fin y al cabo, lo único que saben hacer es decir palabras frente a una cámara”.

Sus comentarios pusieron de manifiesto su desacuerdo con los criterios de acceso a las prestaciones sindicales, aunque no presentó evidencia de que las reglas se hubieran aplicado incorrectamente en su caso.

The Hollywood Reporter solicitó comentarios a SAG-AFTRA, pero no había recibido respuesta al momento de publicar su información.

De estrella de Nickelodeon a su nueva etapa musical en México

Bell comenzó a trabajar como actor infantil y alcanzó fama internacional gracias a ‘The Amanda Show’ y posteriormente ‘Drake & Josh’, donde compartió protagonismo con Josh Peck. También participó en películas como ‘Superhero Movie’ y prestó su voz a Spider-Man en producciones animadas de Marvel.

Drake Bell (imagen: US Magazine)

Su trayectoria, sin embargo, atravesó diversas controversias, incluida su condena en 2021 por delitos relacionados con una menor. En 2024 también reveló, mediante el documental ‘Quiet on Set’, que había sufrido abusos sexuales durante su adolescencia por parte de Brian Peck, antiguo entrenador de diálogo.

En años recientes, Bell ha dedicado mayor atención a su carrera musical y al público mexicano. En 2024 lanzó el álbum ‘Non-Stop Flight’, mientras que durante el verano de 2026 realizó presentaciones en Estados Unidos y México.

No obstante, canceló los últimos conciertos de aquella gira, programados para finales de julio y principios de agosto, alegando motivos personales.

Su situación con SAG-AFTRA también se suma a las dificultades que otros intérpretes, como Jack Haven y Heather Matarazzo, han señalado respecto al acceso al seguro médico en la industria estadounidense.

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