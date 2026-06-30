Josh Peck revela el pobre salario que recibió por trabajar 4 años en ‘Drake y Josh’

Josh Peck, aclamada estrella juvenil de principios de los años 2000, acaba de hacer confesiones importantes sobre su vida personal y la economía de la televisión a una edad muy joven. El actor de 39 años abordó temas como la fama y la enorme responsabilidad de cargar con los gastos del hogar siendo un adolescente en una comedia de situación masiva como lo fue Drake y Josh.

Los comentarios de Peck aparecieron en el podcast Financial Tea with Mrs. Dow Jones, donde el actor habló de dinero y presión laboral adolescente. Para millones de fans, Josh Nichols fue una figura familiar; pero para Peck, aquel éxito también fue en realidad una escuela financiera con cuentas y presión adulta.

Drake y Josh, la serie estrella de Nickelodeon

Drake y Josh se estrenó en Nickelodeon el 11 de enero de 2004 y terminó su emisión regular el 16 de septiembre de 2007, con cuatro temporadas y 56 episodios. Josh Peck interpretó a Josh Nichols, Drake Bell a Drake Parker, Miranda Cosgrove a Megan, Nancy Sullivan a Audrey y Jonathan Goldstein a Walter, quienes pasaron a formar parte de la vida cotidiana de incluyendo personas, incluyendo a las de América Latina. El doblaje de la serie, liderado por Enzo Fortuny y Eduardo Garza, fue un acierto que ayudó al éxito del producto en esta parte del mundo.

Drake Bell y Josh Peck en Drake y Josh (Foto: Paramount)

El argumento de la serie era sencillo pero muy rendidor para una sitcom. Cuenta la historia de dos adolescentes opuestos que acababan convertidos en hermanastros. Drake era el chico relajado, popular, músico y encantador; Josh, el joven ansioso, torpe, algo tímido y demasiado intenso para su propio bien. Se complementaban a la perfección.

No te pierdas: ‘Supergirl’: Cuánto le pagaron a Milly Alcock por interpretar a Kara Zor-El y cuánto costó la película

No hay que olvidar que el programa venía de una cantera poderosa, pues Bell y Peck ya habían trabajado junto en El Show de Amanda, una fábrica de comedia juvenil que también ayudó a definir la era de Nickelodeon previa a ese otro gran hit de la cadena que fue iCarly. En el mismo nivel de éxito quedaron otros títulos de la misma época como Zoey 101, Manual de supervivencia escolar de Ned y Victorious; pura gloria millennial.

Drake y Josh tuvo además películas para televisión, entre ellas Drake & Josh van a Hollywood y Feliz Navidad, Drake & Josh. El especial navideño de 2008 logró 9.10 millones de espectadores en su estreno.

¿Cuánto ganó Josh Peck en Drake y Josh?

Pero aunque Drake y Josh fue un éxito a nivel mundial, no todo era miel sobre hojuelas para sus protagonistas. Peck contó que él y Drake Bell empezaron ganando 3 mil dólares por episodio en El Show de Amanda, antes de mudarse al proyecto que llevaría sus nombres al título. Ya en Drake y Josh, el pago promedio por capítulo terminó cerca de los 15 mil dólares. “En cuatro años terminamos ganando unos 900 mil dólares, pero creo que probablemente, entre agentes, representante e impuestos, nos quedamos con la mitad de eso”, dijo Peck. En la práctica, habló de unos 125 mil dólares anuales como dinero neto.

Foto: Getty

Para el ser humano común podría sonar a muchísimo dinero, pero Drake y Josh fue un fenómeno mundial, incluso con un target infantil y juvenil. El propio Peck aclaró que no hubo miseria absoluta, pero la televisión infantil de aquella etapa trabajaba con pagos cerrados y poca negociación para intérpretes jóvenes. El caso de Josh no incluyó cheques de por vida ni residuales abundantes ni riqueza automática.

Entérate: ‘Tienen deudas que pagar’: Trabajadores de Hollywood ayudan a entrenar IA ante la escasez de empleo en la industria

El actor creció con una madre soltera y habló de una infancia que pasaba de años aceptables a momentos sin dinero suficiente para los gastos. Al convertirse en sostén del hogar siendo adolescente, desarrolló ansiedad. Después de su paso por Nickelodeon, trabajó en pantalla y doblaje. Por ejemplo, prestó voz a Eddie en la saga Ice Age, apareció en The Wackness, Red Dawn y Grandfathered. Después formó parte de How I Met Your Father.

En 2023, Christopher Nolan lo incluyó en Oppenheimer como el físico Kenneth Bainbridge, una aparición breve pero sustancial. Dos años más tarde tuvo otro cameo sorpresivo en la segunda temporada de The Last of Us. Ahí apareció como Janowitz, un soldado de FEDRA dentro de una escena introductoria.

Con información de Variety.