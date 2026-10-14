ENTREVISTA FICM 2026: Los Mariachis Perdidos – El mariachi loco quiere bailar

Platicamos con el director Francisco Ohem sobre su viaje para conocer a los últimos intérpretes del Yu-Mex y la fascinación por nuestro país al otro lado del mundo.

Al igual que las películas del Santo se convirtieron en obras de culto en Europa, la música mexicana también ha logrado llegar a lugares que difícilmente imaginaríamos, encontrando seguidores a miles de kilómetros de nuestro país.

Tal fue el caso de Yugoslavia, donde la música ranchera alcanzó una enorme popularidad e incluso surgieron artistas que dedicaron buena parte de sus carreras a interpretar canciones mexicanas.

Te invitamos a leer: ENTREVISTA FICM 2026: Mi Sangre Es Petróleo – Todo queda en familia

¿De qué trata Los Mariachis Perdidos?

Esta curiosa historia es recuperada en Los Mariachis Perdidos, documental dirigido por el cineasta mexicano Francisco Ohem, quien explora el origen del Yu-Mex, un movimiento musical nacido de la fascinación de los yugoslavos por México y su cultura.

Para conocer a algunos de sus últimos intérpretes, Ohem viajó desde Guadalajara y Tecalitlán hasta Croacia, Bosnia y Serbia, recuperando testimonios, fotografías y grabaciones de quienes formaron parte de este movimiento.

El documental también recupera la historia de una película de Emilio “El Indio” Fernández, cuya llegada a Yugoslavia despertó un enorme interés por la cultura mexicana y dio paso a una generación de músicos que comenzaron a interpretar sus propias versiones de canciones tradicionales de nuestro país. La película también nos acerca a los recuerdos de una generación que vivió los cambios políticos y las guerras que terminaron con Yugoslavia, donde la música mexicana consiguió mantenerse presente a pesar del paso de los años.

La llegada de Los Mariachis Perdidos al FICM 2026

La película marca el debut de Francisco Ohem como director de largometraje, después de trabajar en ficción, documental y publicidad. Entre sus proyectos anteriores se encuentra el cortometraje El Inquilino, que participó en festivales como Shorts México.

Los Mariachis Perdidos forma parte de la Selección Oficial de Documental Mexicano del 24° Festival Internacional de Cine de Morelia, y en Tomatazos tuvimos la oportunidad de platicar con Francisco Ohem sobre su viaje para conocer a los últimos intérpretes del Yu-Mex y la historia de cómo una película mexicana terminó despertando una fascinación por nuestro país al otro lado del mundo.

La película que lo cambió todo

La película Un Día De Vida de Emilio Fernández fue una pieza fundamental para que la música mexicana se popularizara en Yugoslavia. Sobre qué cree que encontraron los yugoslavos en esa película y en la cultura mexicana que les generara una conexión tan fuerte, Francisco nos comentó:

Es increíble la historia de la película Un día de vida porque es una película que en México fue un fracaso, rompió una racha dorada que tenía Emilio Fernández en los años 40 (…) esta película llegó a Yugoslavia en un momento muy duro de su historia, luego de la Segunda Guerra Mundial (…) la película en Yugoslavia se volvió algo como el Titanic porque todo el mundo que la veía lloraba, porque al ser esta tragedia que era la tragedia que todos habían vivido: todos tenían un tío, un hermano, un papá que había muerto en la guerra (…) así que de pronto todas estas personas podían ir al cine y ver una película en la que al ser mexicanos todos podían compartir el dolor, entonces hizo una catarsis colectiva donde ese gran trauma que traía a toda la población salió y la película fue gigantesca. Y luego en el momento más melodramático de la película cantan Las Mañanitas, entonces ellos agarraron la canción y le pusieron su dolor (…) y hay una afinidad en común entre los Balcanes y México: que somos pueblos que saben celebrar en cualquier situación que ante lo difícil, siempre encontramos una manera de hacer fiesta…

¿De dónde surge la urgencia de hacer Los Mariachis Perdidos?

Sobre de dónde surgió este deseo por realizar el documental, Francisco nos compartió que todo se remonta a tiempo atrás cuando se topó con la música del artista Ljubomir Milic:

Todo comenzó con una portada que vi en internet de Ljubomir Milic y de escuchar su música y decir: ¿Qué es esto y cómo es posible? Porque era a la vez un objeto extremadamente raro, en un idioma desconocido y con este charro de ojos azules pero a la vez extremadamente familiar. Y aunque yo no entendía nada de las letras, yo dije esta es música mexicana, está el feeling ranchero, esto huele a tequila y voy a llorar aunque no sé de qué está hablando, pero sé que está hablando de cómo le fue mal en el amor y nada le sale bien…

Y sobre el objetivo y las preguntas que buscaba hacer a través de Los Mariachis Perdidos, Francisco menciona:

La película es una road movie guerrillera que se va haciendo en su propia realización. Cuando fui allá, lo que quería era encontrar esta oportunidad única de encontrar un espejo para mirar otro México; un México que es como fantástico, imaginario, que hicieron una serie de personas que nunca vinieron a México y que no hablan español. Yo sabía que iba a haber algo que nos iba a mover distintas preguntas sobre lo que puede ser o no ser mexicano, sobre símbolos que ya son clichés a veces como el bigote, el sombrero, el grito ranchero y demás. Y lo que encontré allá fue otra cosa, fue el otro lado, un lado melancólico y triste de un mundo que estaba ya por desaparecer, de una memoria extremadamente difícil de hablar y muy politizada que era hablar de Yugoslavia, del trauma que queda de la guerra y las guerras que terminaron con Yugoslavia, y de la enorme conexión que al día de hoy todavía existe entre México y los Balcanes a pesar de que somos lugares muy distintos y muy lejanos. Tan solo mira cómo las telenovelas allá hicieron que varias generaciones hablen español…

Los Mariachis Perdidos (FOTO: FICM)

Un viaje lleno de descubrimientos

Al preguntarle por aquello que más le sorprendió encontrar a la hora de estar realizando el documental, Francisco no dudó en mencionar el contraste que había entre el mariachi del pasado con el del presente:

Lo más interesante que encontré es que había dos mariachis: el mariachi que fue popular en Yugoslavia en los años 50 y 60 que era fantástico. Era un mariachi hecho por adolescentes que me recuerda mucho al rock & roll porque estos adolescentes fueron a ver esta película Un Día de Vida y la veían 20 veces, y se iban con un cuaderno a ver la película para sacar los acordes de las canciones de mariachi y luego me los imaginó corriendo con su abuelita o iban al sastre y le hacían un dibujo donde les enseñaban como es un traje de mariachi. Y estos músicos tuvieron que inventarse el mariachi a través de lo que encontraban, que era una película que podían ir a ver al cine, o de pronto alguien les traía de México un disco de Los Panchos o iban a la embajada mexicana donde había un personaje que era embajador en esa época y que les regalaba discos, entonces fue una época que a mí me interesó.

Sobre el contraste con los adolescentes que mantuvieron vivo el mariachi por mucho tiempo en Yugoslavia, y los grupos que han surgido a partir de entonces, Francisco comparte:

Muchos de estos jóvenes ya tenían 80 años cuando nosotros llegamos, y nos inspiramos mucho en ellos para hacer una voz en off del narrador que cuenta la película. Y luego también descubrí, por otro lado, a Los Caballeros, que son un grupo mariachis croatas que sigue muy activo hoy en día. Ellos tocan mariachi tradicional a la altura del Mariachi Vargas, ellos son unos músicos de altísima calidad han venido a México múltiples veces, entonces fue muy curioso encontrar que había este mariachi fantástico del pasado que era una mezcla de todo: era a veces música mexicana pero también tenía algo de música, italiana tenía algo de polca, tenía algo de música griega, tenía algo de rock, porque lo hacían adolescentes. Y luego encontrar que todavía al día de hoy hay un mariachi de muy buena calidad en Croacia que toca en fiestas, la gente lo lleva a su boda pero también toca en el equivalente de Bellas Artes de Croacia con orquesta.

Los Mariachis Perdidos (FOTO: FICM)

Un país único

Finalmente, antes de despedirnos, Francisco nos comentó que se encontraba muy emocionado por formar parte del programa del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) este año, y nos compartió estas últimas palabras donde menciona que espera que el documental nos recuerde el increíble país en el que vivimos.

Esperemos que si algo hace esta película sea recordarle a la gente que México es un gran país, y que somos muy afortunados los mexicanos en tener una gran cultura, música, cine, telenovelas, y una literatura que es muy admirada en el resto del mundo y de las que debemos estar orgullosos, porque a veces es difícil hacer cosas hoy en día, hacer cine, hacer cualquier cosa. Entonces espero que por lo menos nos traiga un poquito de esperanza, y que nos recuerde que a veces en los lugares que menos te esperas es donde algo puede tener más impacto.

Los Mariachis Perdidos forma parte de la selección oficial de Documental Mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). El Festival se celebrará del 16 al 25 de octubre en distintas sedes como ya es tradición.

No te vayas sin leer: ENTREVISTA FICM 2026: El Baile de las Ánimas – Una tradición que se niega a morir