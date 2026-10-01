‘Venganza’ venció las dudas de Amazon: La secuela de la película con Omar Chaparro ya está en desarrollo

En efecto, Venganza tendrá una nueva entrega después de que su desempeño en Prime Video cambiara las inquietudes que acompañaron al proyecto dentro de Amazon MGM Studios. La película protagonizada por Omar Chaparro y Alejandro Speitzer fue uno de los casos discutidos por Javiera Balmaceda durante Iberseries 2026, donde explicó las dificultades de impulsar una producción mexicana de acción de esta escala.

¿Qué ofrece Venganza, una película de acción muy mexicana?

Antes de hablar de una continuación, el equipo tuvo que conseguir que la primera película existiera. Rodrigo Valdés, su director, y el productor Pablo Cruz compartían el interés por explorar cómo podía hacerse este género en México. Lo que vimos en pantalla fue un producto con actores nacionales alrededor de una historia que exigía preparación física y un rodajedemandante.

Chaparro interpreta al capitán Carlos Estrada, conocido como Toro, un militar de élite reconocido por sus operaciones contra un grupo criminal; su vida cambia cuando un ataque termina con la muerte de su esposa. Después de obtener una fortuna, utiliza ese dinero para perseguir a los responsables, acompañado por hombres cercanos a él.

Alejandro Speitzer encarna a Miguel Díaz, colega del protagonista. Paola Núñez y Natalia Solián también participan en la aventura, junto con Luis Alberti. El guion de Daniel Krauze coloca a estos personajes ante conflictos de lealtad, donde las consecuencias de la violencia pesan tanto como las habilidades necesarias para sobrevivir a los enfrentamientos.

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La película llegó a las salas mexicanas el 26 de febrero de este año y se incorporó a Prime Video el 17 de abril. En las entrevistas realizadas durante esos lanzamientos, sus responsables insistieron en la importancia de construir una propuesta con identidad mexicana. “La idea era cómo hacer una película de acción mexicana”, explicó Valdés a Tomatazos.

¿Venganza tendrá secuela?

Javiera Balmaceda, responsable de originales para Latinoamérica en Amazon MGM Studios, confirmó que la continuación está en desarrollo. Cveintiuno precisó que El Estudio participa junto con Amazon en el proyecto; el anuncio ocurrió durante Iberseries & Platino Industria, celebrado en Madrid, después del recorrido internacional de la primera película en streaming.

La ejecutiva explicó que aprobar Venganza requirió responder objeciones internas, pues Amazon ya contaba con producciones estadounidenses de acción, entre ellas Jack Ryan, y dentro de la compañía se cuestionaba la necesidad de desarrollar una película mexicana del mismo género. El equipo tuvo que defender que existía espacio para una propuesta realizada en otro mercado.

La respuesta del público respaldó aquella decisión pues, según Balmaceda, la cinta permaneció varias semanas entre las diez películas más vistas de Prime Video a escala global; ese desempeño fue presentado como uno de los motivos para continuar la historia. Por el momento no ha detalles sobre el argumento o reparto.

El entrenamiento y los retos detrás de la primera película

Valdés explicó a Tomatazos que los actores entrenaron durante cinco semanas, con preparación física, asesoría de fuerzas especiales y ensayos de las coreografías. La producción tuvo que reservar ese tiempo para que los intérpretes pudieran aprender y ejecutar los movimientos requeridos. El director describió ese aprendizaje con una imagen alejada de los disparos: “Es como un baile en el que se aprendieron miles de movimientos, miles de pasos”.

La escala del proyecto tampoco significaba disponer de tiempo ilimitado: “Los días de pronto se nos acababan”, recordó Valdés. Las jornadas estaban llenas de efectos físicos y secuencias que debían resolverse dentro del calendario. Organizar todo ese trabajo fue una de las mayores dificultades de la filmación, incluso con el respaldo de una producción amplia. La secuela seguramente tampoco escatimará en esfuerzos.

Con información de Quién.

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