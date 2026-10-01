‘Grandgear’: De qué trata la primera película en inglés de Takashi Yamazaki, director de ‘Godzilla Minus Zero’

Takashi Yamazaki prepara su primera película hablada en inglés con Grandgear, una producción de Sony y Bad Robot que acrecentará su trabajo fuera de Japón. El proyecto lo hizo trabajar junto al cineasta con J.J. Abrams después del reconocimiento internacional de Godzilla Minus One, aunque todavía no hay detalles importantes sobre el argumento.

¿Qué sabemos de Grandgear, lo siguiente de Takashi Yamazaki?

Sony presentó un primer vistazo del proyecto durante la última edición de CinemaCon, el encuentro de estudios y exhibidores celebrado en Las Vegas. Allí, Grandgear comenzó a mostrar su identidad visual antes de ofrecer una explicación completa de su historia. La presentación permitió a la prensa conocer el tipo de espectáculo que prepara Yamazaki, quien también escribe el guion.

La propuesta incluye robots gigantes y combates de enormes proporciones en escenarios urbanos. De acuerdo con Nerdist, el brevísimo material conceptual exhibido mostraba enfrentamientos entre máquinas y criaturas colosales. Esa es, por ahora, la pista más concreta para responder de qué trata; veremos ciencia ficción de gran escala, con ciudades convertidas en campo de batalla. Kaitlyn Booth, del medio Bleeding Cool, describió una máquina que portaba una espada y peleaba contra un monstruo. La periodista encontró semejanzas visuales con Titanes del Pacífico.

Takashi Yamazaki junto a su equipo de VFX en Godzilla Minus One (Foto: Getty)

Yamazaki dirige y escribe la película para Columbia Pictures, con Abrams y Glen Zipper como productores; el proyecto fue tan codiciado que provocó una competencia entre estudios a finales de 2024. Sony terminó quedándose con una producción que unirá la experiencia del cineasta japonés con el equipo de Bad Robot. No olvidemos que Godzilla Minus One se llevó aquel año el Oscar a Mejores efectos visuales, por lo que la lucha por esa nueva historia de Takashi Yamazaki fue algo natural.

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El anuncio inicial de CinemaCon fijaba el estreno estadounidense para el 18 de febrero de 2028. Sin embargo, un nuevo reporte de World of Reel señala que Sony lo adelantó al 14 de enero de 2028… ¡Mejor para nosotros!

¿De qué trata Godzilla Minus Zero?

Antes de Grandgear llegará Godzilla Minus Zero, continuación de la película de 2023. Su historia se sitúa en 1949, dos años después de los acontecimientos anteriores; Japón intenta recuperar cierta normalidad tras la guerra y la devastación provocada por Godzilla, pero una nueva amenaza interrumpe esa reconstrucción y vuelve a poner en peligro a sus habitantes.

Takashi Yamazaki (Foto: Variety)

Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe regresan como Kōichi Shikishima y Noriko; la pareja procura construir una vida familiar con Akiko, su hija adoptiva, aunque las experiencias anteriores siguen afectándolos. La nueva crisis compromete esa tranquilidad y obliga a los personajes a enfrentar decisiones relacionadas con su supervivencia y la protección de sus seres queridos.

Hidetaka Yoshioka retoma a Kenji Noda, involucrado nuevamente en la respuesta contra las amenazas gigantes. Entre las incorporaciones está Masami Nagasawa como Makoto Aoyama, una especialista en pronósticos meteorológicos asignada a la oficina de respuesta ante desastres. Min Tanaka interpreta al profesor Murakami, acompañado por Ko Maehara como su asistente, Akira Hagiwara.

Su estreno se llevará a cabo el 5 de noviembre. Antes de llegar a las salas, tuvo su presentación mundial en el Festival de Cine de Nueva York el pasado 26 de septiembre. Las primeras críticas de la prensa rescatan una película sólida, a la par de la primera y con un poderoso componente humano. Ese es el gran talón de Aquiles en la saga MonsterVerse americana, mayormente enfocada en las bestias colosales y no tanto en sus personajes humanos; en este sentido, Takashi es un maestro con sus sobrevivientes.

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