Zack Snyder espera que ‘Rebel Moon’ sea revalorada con el tiempo y habla sobre una posible tercera película

Mientras tanto, el cineasta continúa trabajando en otros proyectos, entre ellos ‘The Last Photograph’

Zack Snyder todavía no da por terminada la historia de ‘Rebel Moon’. Después de que las dos primeras películas recibieran una respuesta negativa de buena parte de la crítica y una recepción dividida entre el público, el director volvió a hablar sobre la posibilidad de realizar una tercera entrega. Snyder considera que las versiones del director todavía podrían encontrar una audiencia mayor con el paso del tiempo y generar suficiente interés para impulsar una continuación, aunque por ahora no existe confirmación de que Netflix haya autorizado una nueva película.

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¿Todavía podría existir ‘Rebel Moon 3’?

Durante una entrevista reciente con The Direct, Snyder fue cuestionado sobre las posibilidades de regresar al universo de ciencia ficción que desarrolló para Netflix. El cineasta evitó asegurar que una tercera película vaya a realizarse, pero dejó claro que mantiene abierta esa posibilidad.

Zack Snyder trabajando en ‘Rebel Moon’ (imagen: Netflix)

“No sé. Creo que… tras haber hecho esos montajes del director de las películas, siento que es una de esas situaciones en las que… bueno, realmente lo percibo así: a medida que esas versiones ganan algo más de popularidad y, por así decirlo, se van descubriendo, empieza a surgir un cierto interés o impulso por hacer otra.”

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Sus palabras apuntan a que el futuro de la saga podría depender de que las versiones extendidas de las dos películas sigan siendo descubiertas por nuevos espectadores y desarrollen una base de seguidores más fuerte.

Por ahora, Snyder no anunció conversaciones formales con Netflix ni confirmó que exista un guion aprobado o una producción en desarrollo.

Snyder confía en que las versiones del director encuentren una nueva audiencia

‘Rebel Moon: A Child of Fire’ y ‘Rebel Moon: The Scargiver’ fueron concebidas como el comienzo de un universo más amplio, pero ambas producciones enfrentaron fuertes críticas después de sus respectivos estrenos.

Posteriormente, Netflix lanzó versiones del director con mayor duración y material adicional. Snyder parece considerar que esas ediciones representan mejor su visión y que podrían ayudar a cambiar la percepción alrededor de la franquicia con el tiempo.

Su expectativa no consiste necesariamente en que la recepción inicial desaparezca, sino en que las películas sean redescubiertas por espectadores que no las vieron durante su lanzamiento original o que prefieran las versiones extendidas.

Ese posible crecimiento de interés sería, según Snyder, lo que podría generar suficiente impulso para justificar otra entrega.

‘Rebel Moon’ sigue formando parte de los planes que Snyder no quiere abandonar

La franquicia nació como uno de los proyectos más ambiciosos de Snyder después de su etapa en DC. Tras ‘Army of the Dead’, el director volvió a colaborar con Netflix para construir un universo propio inspirado en la ciencia ficción, las historias de guerra y las grandes epopeyas.

Zack Snyder en 2024 (Gareth Cattermole/Getty Images)

Aunque las primeras dos películas no consiguieron consolidar inmediatamente el futuro de la saga, Snyder nunca ha presentado públicamente el proyecto como completamente terminado.

Actualmente, el cineasta se encuentra involucrado en otros proyectos. ‘The Last Photograph’, una película independiente mucho más íntima que sus grandes producciones anteriores, ya tuvo su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto, mientras Snyder también trabaja en una nueva versión de ‘Escape from New York’.

Aun así, su interés por regresar a ‘Rebel Moon’ permanece. Para que una tercera película avance, Snyder parece confiar primero en que las dos entregas existentes —especialmente sus versiones del director— encuentren con el tiempo el público suficiente para demostrar que todavía existe espacio para continuar aquella historia.

Con información de Collider.

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