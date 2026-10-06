David Zaslav dice adiós a Warner Bros. Discovery: Este es el mensaje antes del cambio de la llegada de David Ellison

El director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, preparó su salida de la compañía con un mensaje dirigido a los trabajadores. El ejecutivo agradeció el esfuerzo de los equipos y recuperó imágenes de algunas de sus producciones más conocidas, antes del relevo que pondrá sus negocios bajo la dirección de David Ellison y el resto de su familia.

La despedida de David Zaslav de Warner

Su intervención fue compartida mediante el portal interno de Warner Bros. Discovery. Variety tuvo acceso al video, misma que entreteje palabras del ejecutivo con fragmentos del catálogo de entretenimiento y de la programación informativa. Tal formato permitió que la despedida incluyera imágenes del trabajo realizado por distintas áreas de la empresa, además del reconocimiento verbal a sus empleados.

Zaslav aparece sentado dentro del espacio conocido como Loft, en las instalaciones del Ranch de Warner Bros. Studios, en Burbank. Su intervención dura aproximadamente tres minutos. “Para mí, ha sido un gran honor estar junto a todos ustedes”, expresó durante el mensaje difundido este lunes 5 de octubre.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: X)

El ejecutivo utilizó el lugar de grabación para hablar sobre el trabajo que ocurre antes de que una producción llegue al público. Recordó que esos espacios reciben escenografías que después se desmontan para dar paso a otras historias; su agradecimiento estuvo dirigido a quienes convierten una idea en una experiencia que puede acompañar a los espectadores durante años.

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“Espero que se sientan orgullosos de lo que han construido, de lo que han creado y del papel que han desempeñado al dar forma a una historia extraordinaria”, señaló. También habló sobre el esfuerzo detrás del periodismo y de las transmisiones deportivas. El montaje incluye imágenes de Barbie y Dune, junto con series como Friends, Hacks y The Pitt. También aparecen Harry Potter, contenidos de CNN y Shark Week. La selección recorre diferentes épocas del catálogo

“No puedo esperar a ver lo que harán en los próximos años”, añadió David Zaslav, y con su salida se cierran aproximadamente cuatro años y medio al frente de Warner Bros. Discovery. De acuerdo con Variety, el ejecutivo recibiría al menos 550 millones de dólares por pagos y beneficios en relación al cambio de control.

¿El acuerdo de Paramount y Warner ya se cerró?

La fecha anunciada es el martes 6 de octubre. La aprobación judicial que despejó el camino se dio el 30 de septiembre, cuando la jueza Araceli Martínez-Olguín aceptó el entendimiento alcanzado para resolver el litigio que buscaba frenar la adquisición; la autorización y la consumación de la compra son en realidad momentos distintos. El fallo permitió que las empresas prepararan el cierre, los cambios corporativos no entraran en vigor ese mismo día y requerirán un plazo mayor para concretarse.

La compañía resultante adoptará el nombre Skydance Corp y David Ellison estará al frente del grupo junto a Ynon Kreiz, incorporado como codirector ejecutivo después de su etapa al frente de Mattel. La nueva estructura juntará negocios cinematográficos, televisivos y de distribución digital que hasta ahora operaban dentro de organizaciones separadas.

El acuerdo judicial viene con compromisos relacionados con la producción estadounidense y los estrenos. Associated Press informó una inversión adicional de al menos 1.5 mil millones de dólares en películas realizadas en Estados Unidos durante cinco años, además de la promesa de lanzar por lo menos 30 películas anuales. Estas obligaciones serán parte del seguimiento a la integración.

Variety reportó estimaciones de deuda neta superiores a 80 mil millones de dólares y una meta de ahorro de 6 mil millones, por lo que sigue muy vivas las preguntas sobre dónde se reducirán gastos y cuánto afectarán las decisiones a los equipos responsables de desarrollar nuevas películas y programas.

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