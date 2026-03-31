Autor de ‘Project Hail Mary’ se disculpa con ‘Star Trek’ tras decir que la series modernas ‘son basura’: ‘Mis declaraciones fueron sacadas de contexto’

A muchos les molestó la opinión de Andy Weir sobre Viaje a las Estrellas

Andy Weir saltó a los titulares por su postura frente a una de las franquicias más influyentes de la ciencia ficción. El autor, reconocido por llevar la exploración científica a un tipo de literatura atractiva y relativamente fácil de asimilar, causó reacciones inmediatas tras opinar sobre la nueva era de Star Trek, también conocida como Viaje a las Estrellas.

Lo que dijo Weir viajó a la velocidad con la que se expande el universo entre comunidades de fans y medios especializados, donde el tema se desplazó del análisis hacia el tono de sus declaraciones. La polémica creció al vincularse con su propia relación con la franquicia, bien conocida por intentos previos de colaboración.

Lo que dijo Andy Weir en contra de las series de Star Trek

Durante una reciente edición del pódcast Critical Drinker, Weir compartió su visión sobre la evolución de Star Trek en televisión. El escritor explicó que su interés por la ciencia ficción nació en buena parte de la serie original, cuyas capítulos le dieron formación como lector y creador.

Ryan Gosling y Sandra Hüller en Project Hail Mary

En ese contexto, Weir planteó una crítica hacia varias producciones recientes, al considerar que se han alejado de los elementos que definieron el atractivo inicial de la saga.

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“Sí, vi a un… olvidé quién era… Ojalá pudiera recordar quién lo dijo, un analista… dijo algo así como: ‘Todas las series y películas modernas de ciencia ficción han sido fuertemente influenciadas por la Star Trek original, excepto la tanda actual de series de Star Trek'”.

Inmediatamente, el escritor habló de su experiencia con el equipo creativo de la franquicia. Reveló que llegó a presentar una propuesta para una serie ambientada en ese universo, lo que incluyó reuniones con showrunners y con el productor Alex Kurtzman. Lo que siguió fue el comentario que desató la polémica: “No me gusta mucho del nuevo ‘Trek’. [Alex], como persona, es muy agradable. Pero al mismo tiempo, esas series son una porquería.”

Aunque también señaló que disfrutó algunos títulos como Strange New Worlds y Lower Decks, el énfasis de sus palabras se concentró en su descontento con el rumbo general de la franquicia. Su experiencia personal y opinión crítica dio pie a una lectura más dura de sus comentarios, mismos que le valieron señalamientos negativos en redes.

La disculpa de Andy Weir

Y bueno, al mal paso darle prisa. Días después de la difusión del pódcast, Andy Weir publicó una carta dirigida a Alex Kurtzman, en la que buscó matizar el sentido de sus declaraciones y ofrecer una disculpa pública. La pieza completa a continuación:

Project Hail Mary

“Carta abierta a Alex Kurtzman: Hola, Alex. Soy Andy Weir. Estoy escribiendo para disculparme por las cosas que dije en el podcast de Critical Drinker. Siento que mis declaraciones fueron sacadas de contexto como frases llamativas. Espero que hayas visto las otras partes donde dije cuánto me caes bien como persona y lo agradable que eres. También mencioné que me gustan SNW y LD. Intentaba ser gracioso, pero en retrospectiva suena irrespetuoso y grosero. Así que lo siento por eso. También trataba de ser autocrítico cuando dije “Pero no les gustó mi propuesta, ¡que se jodan!”, pero fuera de contexto puede parecer que realmente lo decía en serio. Soy una persona directa, siempre lo he sido. Y han pasado 10 años desde que a los medios les importaba lo que yo tuviera que decir sobre cualquier cosa, así que olvidé un poco cuidar mis palabras ahora que tengo una película en cines. En un par de meses volveré a mi cueva a escribir novelas y a nadie le volverá a importar. En fin, si quieres hablarlo en tiempo real, aunque sea solo para darme una buena regañada, con gusto puedo entrar a una llamada o a Zoom.”

Star Trek en expansión

A la par de la polémica, Star Trek continúa expandiendo su universo televisivo con nuevas producciones. Una de las más recientes es Star Trek: Academia de la Flota Estelar, serie ambientada en un periodo lejano dentro de la cronología de la franquicia.

Narra la aventura de un grupo de cadetes que se preparan para integrarse a la Flota Estelar mientras la organización intenta reconstruirse tras eventos que cambiaron su estructura. Aquí vemos formación académica, pero también misiones que ponen a prueba tanto sus habilidades como sus convicciones.

La serie se estrenó en enero en Paramount+ y forma parte del conjunto de producciones supervisadas por Alex Kurtzman. Su recepción fue diversa, con reacciones que continúan el debate sobre la identidad de Star Trek en el siglo XXI.

Con información de Variety.

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