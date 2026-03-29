‘Proyecto Fin del Mundo’ supera los 300 millones de dólares y ya es la película más taquillera de Amazon MGM

A veces la ciencia ficción nos la venden como un desfile de conceptos y maquinaria deslumbrante. Proyecto Fin del Mundo eligió otro camino. La película de Ryan Gosling encontró público masivo con una propuesta que mira al espacio, sí, pero también a la soledad y a la necesidad de compañía en medio del desastre. Esa propuesta la acaba de convertir en todo un fenómeno para Amazon MGM y ya es la película más taquillera de su catálogo.

Amazon llevaba años buscando una victoria de cine capaz de justificar su apuesta por estrenos grandes en salas, y esta odisea dirigida por Phil Lord y Christopher Miller terminó dándole justo eso. Proyecto Fin del Mundo es ahora mismo una película de gran escala cuya luz no se extinguió después del primer fin de semana.

Cuando la ciencia ficción se hace con corazón

Proyecto Fin del Mundo adapta la novela de Andy Weir y tiene como protagonista a Ryland Grace (Gosling), un profesor de ciencias que despierta en una nave, lejos de la Tierra y sin memoria de cómo llegó ahí. Pronto descubre que la misión no tiene nada de rutinaria y que debe descifrar un fenómeno que amenaza la supervivencia del planeta. La premisa podría sonar fría en otras manos, pero aquí sale adelante gracias a un personaje desconcertado y absurdamente humano.

Ryan Gosling en el estreno de Proyecto Fin del Mundo

Ryan Gosling encabeza el reparto y también figura como productor. A su lado aparecen Sandra Hüller, Lionel Boyce y James Ortiz, pieza importante en la construcción de Rocky, la criatura extraterrestre que se volvió uno de los grandes atractivos de la película. El guion fue adaptado por Drew Goddard a partir del libro publicado en 2021.

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Uno de los puntos álgido de Proyecto Fin del Mundo es su balance entre espectáculo y ternura. La película se ganó algunos de los mejores comentarios este 2026 y los efectos se notaron en la impresionante taquilla global.

Proyecto Fin del Mundo ya es la película más taquillera de Amazon MGM

La noticia grande llegó este fin de semana y ahora se confirma que Proyecto Fin del Mundo acumuló 300.8 millones de dólares en taquilla mundial. Con esa cifra rebasó los 276 millones globales de Creed III y pasó a ser la película más taquillera de Amazon MGM desde que Amazon adquirió MGM en hace tres años.

De acuerdo con Variety, la película tuvo un gran desempeño en Reino Unido, China, Australia, Corea del Sur y Alemania, es decir, su viaje estelar en taquilla no está sujeto a un solo mercado. Para una historia original, sin el colchón de una franquicia previa, ese desempeño internacional cambia por completo la lectura del caso.

En su estreno, la cinta abrió con 80.5 millones de dólares en Norteamérica y 140.9 millones a escala global, la mejor apertura del año hasta ese momento y también la más alta para Amazon MGM. En lugar de desplomarse, como le pasa a muchos proyectos desafortunados, mantuvo el paso en su segunda vuelta, señal de que el público no la trató como una curiosidad de fin de semana o llana indiferencia.

Antes de Proyecto Fin del Mundo, el récord lo tenía Creed III; ahora posee una producción de 200 millones de dólares que no vive de la nostalgia ni del reciclaje de una marca previa. Eso le permite a Amazon MGM presentarse con otro tono ante la industria.

¿Puede Proyecto Fin del Mundo llegar a los Oscar 2027?

Todavía falta mucho para hablar con certeza de la temporada de premios, pero ya podemos soñar. La película tiene un buena recepción crítica y una taquilla grande, suficiente para aspirar a un lugar en los Oscar. Además, en años recientes, la Academia dejó de castigar con tanta dureza a las producciones estrenadas fuera del cierre de año.

Basta observar los casos de Barbie y Oppenheimer, que llegaron en verano y arrasaron en nominaciones al año siguiente. O Duna: Parte Dos, que salió temprano en 2024 y aun así ganó dos estatuillas en 2025.

Aunque no hay nada garantizado, el éxito está ocurriendo y por ahora Amazon MGM puede presumir que su mayor triunfo en taquilla también aspira a ser algo más que un simple hit.

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