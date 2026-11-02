‘Criminal Minds’ llega a su fin tras 20 temporadas: Paramount+ confirma la despedida

Paramount+ confirmó que Criminal Minds: Evolution prepara su despedida, noticia que termina otro capítulo en la historia del equipo de perfiladores del FBI. La producción había encontrado una nueva oportunidad en la plataforma después de terminar su emisión original en CBS. Ahora, sus responsables se preparan para compartir los últimos episodios de esta etapa con […]

Paramount+ confirmó que Criminal Minds: Evolution prepara su despedida, noticia que termina otro capítulo en la historia del equipo de perfiladores del FBI. La producción había encontrado una nueva oportunidad en la plataforma después de terminar su emisión original en CBS. Ahora, sus responsables se preparan para compartir los últimos episodios de esta etapa con el público.

¿Cómo será el final de Criminal Minds?

Esta decisión afecta a la serie que conservó gran parte de su identidad después de cambiar de televisión abierta a distribución por internet. Personajes conocidos y relaciones construidas a lo largo de los años acompañaron ese cambio de pespectiva. Erica Messer, responsable creativa y productora ejecutiva, agradeció el trabajo del equipo y el respaldo de quienes son fans de esta historia.

De acuerdo con la nueva información, la temporada 20 será la última y se estrenará en 2027, aunque todavía no tiene una fecha específica. Tal número corresponde al viaje total de Criminal Minds, es decir, quince temporadas pertenecen a la producción original de CBS y cinco a Evolution. En ese tenor, la continuación de Paramount+ terminará con su quinta entrega, manteniendo la numeración de la serie original.

“Es difícil expresar con palabras lo que Criminal Minds ha significado para todos los que hemos tenido la fortuna de formar parte de este extraordinario recorrido, primero en CBS durante 15 temporadas y después en Paramount+ durante cinco”, expresó Messer. La productora también agradeció al elenco, los guionistas, los directores y el personal técnico por su dedicación. “Esperamos con entusiasmo compartir la temporada 20 con todos y celebrar el legado de esta serie especial que hemos construido juntos”, añadió.

No te pierdas: Jack Lowden responde a los rumores sobre su fichaje como James Bond

Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, RJ Hatanaka, Adam Rodriguez y Paget Brewster integran el reparto para los próximos episodios. La temporada 19 se emitió entre mayo y julio de 2026. La siguiente entrega ya estaba aprobada para 2027 antes de que se comunicara que sería la última de Evolution en Paramount+.

La larga historia de Criminal Minds

Criminal Minds comenzó su emisión en CBS en 2005 y concluyó su primera etapa en 2020. Su premisa cuenta las emocionantes aventuras de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, un grupo de especialistas que estudia a delincuentes peligrosos para identificarlos y detenerlos antes de que cometan nuevos ataques. El trabajo de los perfiladores es lo que sostiene las investigaciones y las decisiones del equipo.

El regreso tuvo lugar en 2022 con el título Criminal Minds: Evolution. La continuación retomó los acontecimientos posteriores a la serie original y recuperó a varios de sus intérpretes. De esta manera, nosotros como público pudimos retomar a los personajes que ya conocíamos, sin comenzar otra historia con un reparto completamente distinto.

La franquicia también exploró otras historias mediante las series derivadas Criminal Minds: Suspect Behavior y Criminal Minds: Beyond Borders. Ambas tuvieron vidas más breves que el programa principal. Evolution, en cambio, prolongó la historia del equipo conocido por los espectadores y mantuvo una segunda etapa que terminará después de cinco temporadas.

Otros casos de series longevas

La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales es otro ejemplo brillante de permanencia televisiva. Se estrenó el 20 de septiembre de 1999 y su temporada 28 comenzó el pasado 8 de octubre de 2026. Creada por Dick Wolf, sigue a detectives de Nueva York especializados en delitos sexuales y abuso, con Olivia Benson como su mayor estrella.

La serie con Mariska Hargitay posee el récord de longevidad entre los dramas estadounidenses de acción real emitidos en horario estelar. A diferencia de Criminal Minds, no requirió una pausa seguida de una continuación con otro título. Su permanencia es otro ejemplo de cómo una estructura policial puede mantener personajes e investigaciones durante varias décadas y todavía nos encanta.

Con información de Variety.

Entérate: Actor de ‘James Bond’ opina que la nueva película necesita reinventarse por completo: ‘El mundo ha cambiado demasiado’