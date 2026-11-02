Jack Lowden responde a los rumores sobre su fichaje como James Bond

El actor Jack Lowden habló sobre las versiones que lo colocan entre los candidatos para interpretar al próximo James Bond en la película de Denis Villeneuve. El protagonista de Slow Horses abordó el tema durante una entrevista con GQ británica, después de que los comentarios de Gary Oldman y los reportes sobre las audiciones aumentaran el interés por su posible participación en la nueva película de Amazon MGM Studios.

¿Qué dice Jack Lowden sobre los rumores de James Bond?

El actor escocés de 36 años ya tiene experiencia dentro del espionaje televisivo, pues interpreta a River Cartwright, agente del MI5, en Slow Horses, donde comparte créditos con Oldman como Jackson Lamb. La maestría de Lowden frente a las cámaras, así como los comentarios aduladores de Oldman, hicieron que mucha gente virara sus atenciones hacia él, sobre todo entre quienes siguen la búsqueda del sucesor de Daniel Craig.

Ante la pregunta de GQ, Lowden agradeció que su nombre fuera considerado, pero evitó ofrecer novedades. “Todo es muy halagador. Es bonito que te mencionen, para cualquier papel, y realmente no voy a añadir más ruido”, respondió. También dedicó unas palabras afectuosas a Oldman por respaldarlo públicamente. “Es muy bonito, y Gary es un amor; es muy lindo viniendo de alguien como él. Pero en realidad no le presto atención”, explicó.

Jack Lowden para GQ

El actor señaló, además, lo fácil que resulta terminar relacionado con el 007 por la edad y los personajes que interpreta. “Como actor joven, en general, en cuanto dejas de interpretar a un artista excéntrico, en cuanto te pones un traje, la gente te lo atribuye”, comentó.

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Parte del revuelo comenzó cuando Oldman aseguró en The Morning Show que los productores ya habían elegido al siguiente Bond y expresó su deseo de que fuera Lowden. Después aclaró en el Festival Internacional de Cine de Toronto que había escuchado un rumor sobre una decisión entre seis candidatos, pero desconocía quién había obtenido el personaje: “Así que no sé quién obtuvo el papel, pero espero que sea Jack.”

¿Quiénes son los otros actores de los rumores?

Callum Turner y Josh O’Connor son los otros nombres populares en las pruebas finales. TheWrap informó que ambos, junto con Lowden y un cuarto actor cuya identidad no fue divulgada, habían recibido propuestas para audicionar. El medio dijo que esos datos provenían de fuentes cercanas al proceso; Amazon MGM Studios no confirmó públicamente una lista de finalistas.

Turner es conocido por Masters of the Air, y O’Connor por trabajos como Desafiantes y The Crown. Jacob Elordi, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson y Paul Mescal también estuvieron relacionados con el personaje en versiones anteriores. Sin embargo, The Hollywood Reporter indicó que Elordi y Jack O’Connell no participaban en esta ronda, según la información recogida por Press Association. Por ahora, tampoco existe un anuncio del estudio que permita declarar ganador a alguno de los nombres mencionados.

Lo que sabemos sobre James Bond de Denis Villeneuve

Denis Villeneuve dirigirá la nueva entrega, con Amy Pascal y David Heyman como productores mediante sus compañías Pascal Pictures y Heyday Films. Tanya Lapointe será productora ejecutiva y Steven Knight escribirá el guion. Knight, creador de Peaky Blinders, también cuenta con películas como Spencer y Locke entre sus créditos como guionista.

La producción será la primera entrega de Bond bajo el control creativo de Amazon MGM, tras el acuerdo con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson concretado en 2025. También abrirá una etapa posterior a las cinco películas de Craig, cuyo viaje comenzó en 2006 y terminó con Sin tiempo para morir en 2021.

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