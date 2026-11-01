‘Clayface’ alcanza los 80 millones de dólares en taquilla y podría derrotar a ‘Supergirl’

Clayface continúa sumando ingresos y comienza a disputar una posición más alta entre los estrenos de DC Studios, la productora que dirigen James Gunn y Peter Safran. La película protagonizada por Tom Rhys Harries mantiene su recorrido en salas después de su debut y abre la posibilidad de superar a Supergirl.

¿Cómo va la taquilla de Clayface?

La película entró a los cines norteamericanos el pasado 22 de octubre con una historia de terror centrada en uno de los famosos enemigos de Batman. James Watkins se hizo cargo de la dirección y Harries interpreta al protagonista. El proyecto le entrega a DC una oportunidad para explorar Gotham mediante un personaje cuya historia está relacionada con la identidad y el horror corporal.

De acuerdo con la nueva información de Discussing Film, Clayface ya tiene 82.96 millones de dólares en todo el mundo. El total se divide en 44.06 millones del mercado doméstico (Estados Unidos y Canadá) y 38.9 millones de los territorios internacionales. Durante su segundo fin de semana norteamericano, la cinta obtuvo unos 10.4 millones de dólares, una caída de 57% respecto a su apertura. Terminó detrás del documental You Can See Everything, que lideró una jornada débil durante Halloween.

Clayface de DC Studios

Clayface es la historia de Matt Hagen, un actor que pasa de las calles de Gotham a protagonizar producciones de Hollywood, no obstante, su carrera se interrumpe cuando un jefe criminal lo deja desfigurado. Desesperado, busca un tratamiento experimental que restaura su aspecto, pero también altera su relación con la realidad y lo conduce hacia una venganza destructiva.

No te pierdas: Jennifer Lawrence dice que no quiere volver a interpretar a Mystique nunca más

Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan acompañan a Harries, junto con Nancy Carroll y Joshua James. Mike Flanagan y Hossein Amini se encargaron del guion, basado en una historia de Flanagan. Entre los productores encontramos a Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn y Peter Safran, responsables de respaldar esta incursión de DC en el terror corporal.

Gunn defendió la película frente a quienes cuestionaban su utilidad para construir un gran evento compartido: “Me desagrada la idea de que las historias individuales no tengan sentido a menos que conduzcan a otra cosa”, escribió en Threads. También explicó que desea que el público disfrute Clayface por su propuesta de terror, sin depender de futuras conexiones con otros personajes.

¿Le ganará a Supergirl?

Supergirl de DC Studios

La cifra que debe superar es de 126.47 millones de dólares, el acumulado mundial registrado para Supergirl. La película obtuvo 72.37 millones en el mercado doméstico y 54.1 millones en el extranjero. Aunque Clayface todavía está por debajo, su exhibición no terminará pronto y esa distancia permite plantear una competencia que aún no tiene un resultado definitivo.

DiscussingFilm sostiene que Clayface se perfila hacia un cierre superior a los 135 millones de dólares. Si tal pronóstico se cumple, rebasaría a Supergirl. Con los totales reportados hasta el momento, Clayface necesita aproximadamente 43.5 millones adicionales para alcanzar a la película protagonizada por Milly Alcock. Cabe mencionar que Supergirl perdió un 77% de sus ingresos domésticos después de debutar con 37.1 millones de dólares. Clayface abrió con una cantidad menor, pero su descenso de 57% fue claramente menos pronunciado.

¿Qué sigue para DC Studios?

El siguiente gran capítulo cinematográfico de Superman será Man of Tomorrow, cuyo estreno está fijado para el 9 de julio de 2027. James Gunn dirige la continuación, con David Corenswet y Nicholas Hoult nuevamente como Superman y Lex Luthor. La nueva película propone una alianza entre Superman y Lex frente a Brainiac.

Con información de The Numbers.

Entérate: ‘Godzilla Minus Zero’: Actores revelan por qué les asusta el estreno de la secuela