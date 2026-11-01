Jennifer Lawrence dice que no quiere volver a interpretar a Mystique nunca más

Jennifer Lawrence habló sobre su experiencia como Mystique y dejó muy claro que ciertos recuerdos de los rodajes pesan mucho al pensar en repetir el personaje. La actriz repasó su trabajo en las películas de X-Men durante una entrevista con Allure, en la que distinguió los momentos que disfrutó de las exigencias que preferiría dejar atrás.

¿Por qué Jennifer Lawrence no quiere volver como Mystique?

Interpretar a Raven formó parte de una etapa importante en la carrera de Lawrence, quien encarnó al personaje en cuatro películas estrenadas entre 2011 y 2019. Cuando le preguntaron si aceptaría otro papel con una preparación estética comparable, respondió: “Nunca digas nunca, pero absolutamente ni de broma”.

El problema principal era la pintura, pues Lawrence explicó que la aplicación con aerógrafos resultaba fría y bastante incómoda porque le produjo cosquillas. También recordó el cansancio y la paciencia que exigía soportar aquellas sesiones; adoptar el aspecto de Mystique le implicaba un esfuerzo que empezaba bastante antes de actuar frente a una cámara.

Jennifer Lawrence como Raven Darkhölme/Mystique

Hubo, por supuesto, una parte que sí disfrutó. “Mi parte favorita de interpretar a Mystique fueron las acrobacias”, contó. El entrenamiento y aprender a moverse para las secuencias de acción le resultaban divertidos. Además, trabajó con Renae Moneymaker, su doble también para Katniss Everdeen y una de sus mejores amigas. Entre tanta pintura azul, había espacio para pasarla bien.

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En el podcast Call Her Daddy profundizó cuánto podía durar la preparación de su primera película como mutante. “Para Primera generación, todo era pintura corporal y pegamento. Eran ocho horas cada vez y me daba cosquillas”, recordó. Ocho horas sentada antes de interpretar a alguien que puede cambiar de aspecto en medio segundo no es algo precisamente sutil. Incluso la prueba para obtener el personaje tuvo consecuencias, pues en un mismo día le tiñeron el cabello de rojo, castaño, negro y rubio. Ese proceso terminó por dañárselo de manera permanente.

El trayecto de Jennifer Lawrence como Mystique

Lawrence debutó como Raven en X-Men: Primera generación, estrenada en 2011. James McAvoy y Michael Fassbender interpretaron las versiones jóvenes de Charles Xavier y Erik Lehnsherr. En esa etapa, la relación de Mystique con ambos personajes permitió explorar sus dudas sobre la aceptación, su identidad mutante y el lugar que quería ocupar entre quienes compartían sus diferencias.

Jennifer Lawrence como Raven Darkhölme/Mystique

Su siguiente participación fue X-Men: Días del futuro pasado, de 2014. Después continuó en X-Men: Apocalipsis, estrenada en 2016, y culminó con X-Men: Dark Phoenix, de 2019. Fueron cuatro entregas en menos de una década, dentro de esta saga con saltos temporales y cambios en su continuidad para desarrollar distintas etapas de sus protagonistas.

El guionista Simon Kinberg explicó durante la promoción de Apocalipsis que Raven tenía un viaje propio que comenzaba muy próximo a Charles, elegía seguir a Erik y después debía actuar por su cuenta. Esa evolución hizo posible que la Mystique de Lawrence tuviera conflictos personales que acompañaban las secuencias de acción y las disputas entre los mutantes.

Los Juegos del Hambre: El Amanecer de la Cosecha, lo nuevo de Lawrence

Claro que su postura sobre las exigencias de Mystique no impide que retome otro personaje importante. En Call Her Daddy, Lawrence confirmó que interpretó nuevamente a Katniss Everdeen para Los Juegos del Hambre: El Amanecer de la Cosecha. Es decir, volveremos a verla once años después de Sinsajo: Parte 2 y también a Josh Hutcherson y Woody Harrelson.

La nueva película, dirigida por Francis Lawrence, se concentra en la juventud de Haymitch, interpretado por Joseph Zada, durante los quincuagésimos Juegos del Hambre. La historia ocurre 24 años antes de la aventura de Katniss y su está programado para el 19 de noviembre

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