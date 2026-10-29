‘Los Juegos del Hambre: El Amanecer de la Cosecha’: Primeras reacciones dicen que es ‘fácilmente’ la mejor película de la saga

Panem abrió sus puertas a la prensa antes de recibir al público, y la nueva visita dejó comentarios entusiastas que inspirarán a los fans a no perderse esta entrega. Tras la presentación de Los Juegos del Hambre: El Amanecer de la Cosecha en Londres, los primeros asistentes compartieron sus impresiones sobre la precuela de Francis Lawrence y sí, los resultados parecen ser muy buenos.

¿Qué dicen las primeras reacciones de Los Juegos del Hambre: El Amanecer de la Cosecha?

Los comentarios comenzaron a circular después de la función del miércoles 28 de octubre. Se trata de valoraciones publicadas en redes sociales y rescatadas por The Wrap, aunque todavía no existe un consenso definitivo de la crítica. De todas maneras nos ofrecen una primera lectura de cómo funciona esta entrega frente a las películas anteriores y de qué elementos llamaron más la atención.

Perri Nemiroff, de Collider, elogió el trabajo técnico y el reparto, además señaló que la película funciona como un recordatorio de que los sistemas opresivos pueden ser desafiados. Griffin Schiller recurrió a otra saga para describir su impresión y calificó la precuela como el equivalente de Rogue One y Andor dentro de Los juegos del hambr: “No podría haber pedido una adaptación más perfecta”

Nikita Francois, de The Nerds of Color, expresó uno de los juicios más contundentes: “El Amanecer de la Cosecha es fácilmente la mejor película de la franquicia de Los juegos del hambre”. También destacó a su protagonista: “Joseph Zada es electrizante como Haymitch, y el elenco es fiel a los personajes que conocemos en el libro”. Matt Neglia, de Next Best Picture, destacó a Glenn Close y Jesse Plemons, además de los escenarios y el vestuario. Gavin Spoors, de FilmHounds, elogió el tercer acto.

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¿De qué trata Los Juegos del Hambre: El Amanecer de la Cosecha?

La película adapta la novela de Suzanne Collins y sitúa su historia 24 años antes de la aventura de Katniss Everdeen y su lucha por la liberación de la clase obrera. Joseph Zada interpreta al joven Haymitch Abernathy, el personaje que Woody Harrelson convirtió en el mentor de Katniss y Peeta. Esta vez, el viaje se detiene en su propia y traumática experiencia como tributo del Distrito 12.

La acción comienza la mañana de la cosecha de los quincuagésimos Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Haymitch tiene 16 años y enfrenta una edición con el doble de participantes. El reparto recupera personajes conocidos mediante otros intérpretes. Jesse Plemons encarna a Plutarch; Ralph Fiennes interpreta al presidente Snow; Kieran Culkin da vida a Caesar Flickerman; Maya Hawke asume el papel de Wiress y Kelvin Harrison Jr. interpreta a Beetee.

Mckenna Grace, Elle Fanning y Glenn Close también forman parte de la producción. El estreno estadounidense está programado para el 20 de noviembre de 2026.

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¿Volverán Jennifer Lawrence y otros actores de cintas previas?

Jennifer Lawrence confirmó que volverá como Katniss Everdeen durante el episodio de Call Her Daddy. También mencionó a Josh Hutcherson y Woody Harrelson. “Fue increíble. Fue una locura”, expresó al recordar la experiencia y explicó que encontró al mismo equipo y a colaboradores con quienes conserva una relación cercana. “Josh y yo ni siquiera caminábamos al baño sin abrazarnos. Fue muy hermoso”, declaró Lawrence.

Y así es como los fans de Los Juegos del Hambre por fin conocerán en pantalla la experiencia de Haymitch y además tendrán la oportunidad de ver a los personajes principales de la saga en una etapa más madura de sus vidas.