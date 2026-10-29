¿’Elden Ring’ vaciará las arcas? Esta son las películas más caras de A24

Los monstruos de Elden Ring también representan un desafío fuera de la pantalla, pues financiar una adaptación de semejante tamaño no es cualquier cosa. Los nuevos reportes sobre la película de Alex Garland nos hablan de una producción excepcionalmente costosa para A24, compañía que ha ampliado sus inversiones cinematográficas. En esta ocasión, además de Elden Ring, revisamos las otras películas más caras del estudio, nacido de la inquietud por hacer cine a partir de presupuestos moderados.

¿Cuáles son las películas más caras de A24?

El crecimiento de A24 también se refleja en los recursos que destina a cada producción y en el catálogo que incluye películas pequeñas y proyectos con estrellas reconocidas y mayores exigencias técnicas. De acuerdo con Deadline, el presupuesto de Elden Ring se sitúa entre 175 y 200 millones de dólares, más cerca de la segunda cantidad. Esa estimación la coloca como la producción más cara de A24 hasta ahora.

Por otro lado, Guerra Civil, también de A24 y dirigida por Garland, tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares, es decir, Elden Ring costaría aproximadamente cuatro veces esa cantidad. De igual manera habría que sumar los gastos de promoción a la adaptación del videojuego, pues la estimación cercana a 200 millones corresponde a la producción. Estrenada en 2024, Guerra civil presenta un Estados Unidos fracturado por un conflicto armado, con Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Wagner Moura y Stephen McKinley Henderson en los papeles principales.

Jesse Plemons en Guerra Civil (Foto: A24)

La Máquina: The Smashing Machine, de Benny Safdie, también tuvo un costo de 50 millones de dólares, un drama protagonizado por Dwayne Johnson y Emily Blunt que aborda la vida del peleador Mark Kerr. También es necesario incluir a Marty Supremo, la película de Josh Safdie protagonizada por Timothée Chalamet que tuvo un presupuesto de entre 60 y 70 millones de dólares, superior al de esos dos títulos.

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Todo lo que sabemos sobre Elden Ring, lo nuevo de A24

A24 y Bandai Namco anunciaron que Elden Ring se estrenará el 3 de marzo de 2028 y que está realizada para IMAX; Garland se encargó del guion y la dirección. El proyecto adapta el videojuego de fantasía oscura desarrollado por FromSoftware, cuyo universo fue construido bajo la dirección de Hidetaka Miyazaki y con aportaciones mitológicas de George R. R. Martin.

El reparto incluye a Kit Connor, Cailee Spaeny, Ben Whishaw, Nick Offerman, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce y Ruby Cruz. También participan Emma Laird, Peter Serafinowicz, John Hodgkinson y Jefferson Hall. Deadline sostiene que será una adaptación fiel al videojuego, con enfrentamientos de gran escala contra monstruos y dragones, con Connor como protagonista. Un detalle interesante es que el guion tendría al menos 180 páginas, es decir, la película podría alcanzar una duración cercana a tres horas.

Dwayne Johnson en La Máquina: The Smashing Machine (Foto: A24)

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Alex Garland y su relación con el videojuego

Garland tenía experiencia extensa como jugador antes de dirigir la adaptación y contó que estaba en su séptima partida. Al explicar cómo derrotó a Malenia, reconoció: “Usé una invocación de lágrima mimética y una configuración de sangrado… Sé que es una respuesta aburrida”. Para quienes hemos sufrido contra esa jefa, el mero hecho de sobrevivir ya merece bastante respeto.

Martin participa como productor junto con Peter Rice, Andrew Macdonald, Allon Reich y Vince Gerardis, presencia que conecta la adaptación con el trabajo mitológico del videojuego, aunque Garland conserva las responsabilidades de escritura y dirección. Con ese equipo, A24 enfrenta su producción más costosa reportada, una inversión cuyo resultado comercial todavía está por escribirse.