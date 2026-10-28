Director de ‘The Holdovers’ es demandado por presunto plagio por el guionista de ‘Luca’ y ‘Paddington 2’

El director Alexander Payne, responsable de la aclamada película ‘The Holdovers‘ (Los que se quedan), enfrenta una demanda por presunto plagio presentada por Simon Stephenson, guionista vinculado con producciones como ‘Luca’ y ‘Paddington 2’. El escritor asegura que el film de 2023, nominada a cinco premios Oscar, utilizó elementos fundamentales de un guion suyo que nunca llegó a producirse. La controversia surgió públicamente durante la temporada de premios de 2024, pero ahora ha llegado a los tribunales estadounidenses.

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¿Por qué demandaron al director de ‘The Holdovers’?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Simon Stephenson presentó este miércoles 28 de octubre una demanda por infracción de derechos de autor ante un tribunal federal de California. El escritor acusa a Alexander Payne de utilizar elementos de su guión ‘Frisco’, escrito en 2013, para desarrollar ‘The Holdovers‘, introduciendo modificaciones superficiales que supuestamente permitirían ocultar las similitudes.

Póster de ‘The Holdovers’ (imagen: IMDb)

La demanda sostiene que Payne tuvo acceso al proyecto en dos ocasiones. La primera ocurrió en 2013, cuando los representantes de Stephenson enviaron el guion a Jim Burke, colaborador del cineasta. Según los documentos judiciales, Payne lo había leído y le había gustado, aunque no estaba interesado en producirlo ni dirigirlo. En 2019, el director habría recibido nuevamente el material mediante una propuesta relacionada con Netflix.

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Además de Payne, la demanda señala al guionista David Hemingson, al productor Mark Johnson y a varias compañías involucradas en la producción y distribución, entre ellas Focus Features y Universal Home Entertainment. Stephenson solicita una indemnización económica no especificada y una orden judicial que podría impedir la explotación comercial de la película.

¿Qué similitudes existen entre ‘The Holdovers’ y ‘Frisco’?

Ambas historias presentan protagonistas de carácter difícil que deben hacerse cargo de adolescentes. Mientras ‘The Holdovers‘ sigue a un profesor interpretado por Paul Giamatti en un internado durante las vacaciones navideñas, ‘Frisco‘ gira alrededor de un pediatra.

Entre las coincidencias señaladas por Stephenson aparece una escena en la que el protagonista recibe una reprimenda de su superior después de tener problemas con una figura política. También destaca una referencia a una conferencia médica dentro del guion de ‘The Holdovers‘, elemento que considera inexplicable en esa historia, pero fundamental en ‘Frisco‘.

La demanda incluso menciona el uso recurrente de la expresión técnica “Under Black”, en lugar de “Over Black”, como una posible señal de similitud entre los textos. Los abogados del escritor sostienen que estas coincidencias van más allá de una premisa compartida y afectan la estructura narrativa y la secuencia de acontecimientos.

Una película ganadora del Oscar que enfrenta una controversia legal

Estrenada en 2023 por Focus Features, ‘The Holdovers’ obtuvo cinco nominaciones a los premios Oscar de 2024, incluida mejor película y mejor guion original. Da’Vine Joy Randolph ganó la estatuilla a mejor actriz de reparto, mientras que la cinta recaudó aproximadamente 46 millones de dólares mundialmente.

‘Luca’ (imagen: Disney)

Las acusaciones de Stephenson surgieron antes de aquella ceremonia, cuando presentó documentación ante el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA). Sin embargo, el organismo determinó que no era la instancia adecuada para resolver una reclamación por infracción de derechos de autor.

Payne ha reconocido anteriormente que ‘Merlusse’ (1935), una película francesa sobre un profesor y sus estudiantes, inspiro su proyecto. Stephenson sostiene que esa obra pudo proporcionar la premisa, pero que la estructura del guion proviene de ‘Frisco‘. Por ahora, las acusaciones permanecen sin resolución judicial y no se ha determinado que los responsables de ‘The Holdovers‘ hayan cometido plagio.

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